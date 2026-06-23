Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi sinh con thứ 2
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh xuất hiện giản dị khi gặp gỡ bạn bè nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ và sự cuốn hút sau khi sinh con thứ 2.
Mới đây, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý đăng tải đoạn video diện đầm lụa đen, phối hai mẫu vòng tay kim cương có giá hơn 1 tỷ đồng đi ăn tối với bạn bè.
Cụ thể, trong video, nàng hậu diện trang phục đơn giản, để tóc dài buông tự nhiên và không trang điểm cầu kỳ. Đỗ Mỹ Linh vẫn ghi điểm bởi làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng, đằm thắm. Nhiều cư dân mạng nhận xét nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh ở thời điểm hiện tại có phần đầy đặn, vóc dáng "có da có thịt" hơn nhưng vẫn rất xinh xắn, ấn tượng.
Nàng hậu diện đầm lụa đơn giản đi ăn tối với bạn bè. Đây là một trong số ít lần Đỗ Mỹ Linh lộ diện sau khi sinh con thứ hai cho chồng doanh nhân.
Những ai theo dõi cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đều biết cách đây không lâu, cô đã bí mật sinh con thứ 2. Vài ngày trước, cô còn để lộ tiếng em bé trong story trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đến hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa hé lộ bất kì hình ảnh nào liên quan đến em bé thứ 2.
Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022 và đón con gái đầu lòng vào năm 2023, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống khá kín tiếng. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc cá nhân và hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng.
Ngoài tổ ấm nhỏ, Đỗ Mỹ Linh còn làm việc tại tập đoàn gia đình hơn 2 năm qua và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn minh với những giá trị văn hóa tốt đẹp. Tự nhận mình là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở, Đỗ Mỹ Linh luôn tâm niệm phải học hỏi, cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Chính sự cố gắng hoàn thiện mình đã khiến Đỗ Mỹ Linh ngày càng được gia đình chồng yêu thương, Trong các dịp lễ tết, ngày sinh nhật, ngoài được chồng quan tâm, cô cũng được anh chồng tặng quà và dành tình cảm yêu mến chân thành. Sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng viên mãn.
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