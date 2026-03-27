Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Thứ sáu, 19:06 27/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày này, tại cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động để khẩn trương gia cường, sửa chữa các trụ cầu hư hỏng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả, tập trung xử lý nền móng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình sau nhiều năm đưa vào khai thác.

Từ trên cao, cầu Sông Lô bắc qua dòng sông cùng tên hiện rõ với các khu vực thi công tập trung tại chân trụ. Nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời, tạo nên không khí thi công khẩn trương.

Các thiết bị khoan cọc nhồi cỡ lớn hoạt động liên tục, tiến hành gia cố nền móng – giải pháp trọng tâm của dự án nhằm tăng khả năng chịu lực cho các trụ cầu từ T1 đến T8.

Phần bệ trụ được mở rộng đáng kể so với kết cấu ban đầu. Đây là hạng mục quan trọng giúp phân tán tải trọng và tăng độ ổn định cho toàn bộ công trình.

Tại một số vị trí, phần móng trụ lộ ra với dấu hiệu xói lở, kết cấu cũ không còn đảm bảo. Việc gia cố là yêu cầu cấp thiết nhằm ngăn nguy cơ mất an toàn.

Đội ngũ công nhân làm việc ngay sát mép nước, trong điều kiện địa hình khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các biện pháp an toàn đang được siết chặt trong suốt quá trình thi công.

Nhiều mũi thi công được triển khai cùng lúc tại các trụ nằm giữa lòng sông, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa máy móc và nhân lực.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 (đến 30/4) sẽ hoàn thiện cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ T3 và T6, sau đó kiểm định để tổ chức thông xe hạn chế, giảm áp lực giao thông.

Xe tải, máy xúc, máy khoan cọc nhồi và các thiết bị phụ trợ được huy động tối đa, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa lũ.

Các trụ T4, T5 – nằm giữa dòng – sẽ được thi công vào mùa kiệt tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn và tính khả thi.

Việc gia cường móng, tăng cường liên kết kết cấu được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để các tồn tại, đảm bảo an toàn khai thác lâu dài cho cầu Sông Lô – công trình giao thông quan trọng của địa phương.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, công trình sửa chữa cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng, do doanh nghiệp chi trả toàn bộ. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, tập trung gia cố móng trụ, mở rộng bệ và tăng cường liên kết kết cấu.

Cầu Sông Lô được khởi công từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, tổng mức đầu tư ban đầu 320 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Đáng chú ý, ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến công trình này, tuy nhiên đến nay chưa có thông tin về cá nhân bị khởi tố.

Video cận cảnh sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ:


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý và con giáp Tỵ. Hai con giáp này cần đặc biệt chú ý các phương diện này để mang đến tài lộc.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sống khá thận trọng, ít khi đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Năm 2026, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa những triền núi cao xanh thẳm, nơi hàng trăm cây chè cổ thụ vươn mình trong mây sương, làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, xã Đồng Phúc chính thức được công nhận, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy "báu vật" thiên nhiên của Thái Nguyên.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe tải chở đất bất ngờ lật nghiêng, vùi lấp và đè nát một ô tô con cùng một xe máy đi ngược chiều khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều quan niệm phương Đông cho rằng giờ sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của một đứa trẻ.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vòng đeo tay trừ tà là một trong những vật phẩm được sử dụng khá phổ biến. Tùy vào chất liệu, linh vật hoặc ý nghĩa phong thủy, mỗi loại vòng đeo tay trừ tà lại mang những đặc điểm và công dụng riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top