Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, công trình sửa chữa cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng, do doanh nghiệp chi trả toàn bộ. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, tập trung gia cố móng trụ, mở rộng bệ và tăng cường liên kết kết cấu.

Cầu Sông Lô được khởi công từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, tổng mức đầu tư ban đầu 320 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Đáng chú ý, ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến công trình này, tuy nhiên đến nay chưa có thông tin về cá nhân bị khởi tố.