Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô
GĐXH - Sau khi trụ T3 cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) bị hư hỏng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để có phương án xử lý kịp thời.
Ngày 30/10, theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã đi kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, ngay sau khi trụ T3 cầu Sông Lô địa bàn xã Đoan Hùng bị hư hỏng, chiều ngày 27/10/2025, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản tổ chức phân luồng giao thông, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu. Cùng với đó, giao đơn vị liên quan cắm lại hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn và điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Đoan Hùng bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc tại khu vực.
Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi, báo cáo thường xuyên tình trạng cầu để kịp thời xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.
Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, đây là sự cố nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng của công trình. Đồng thời, mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về cầu đường tổ chức hội thảo nhằm làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, khắc phục sự cố một cách khả thi.
Trong thời gian chờ kết quả thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với xã Đoan Hùng khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm việc đi lại của người dân hai bên bờ sông được thuận lợi, an toàn tuyệt đối. Trước mắt, cần huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để khẩn trương tiến hành sửa chữa, lập lại bến phà Đoan Hùng; bố trí phà chuyên dụng phục vụ vận chuyển người và phương tiện qua sông Lô, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Ông Ngọc cũng yêu cầu xã Đoan Hùng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức rà soát, kiểm soát nghiêm các hoạt động vận chuyển qua sông, kiên quyết xử lý những chủ phương tiện phà, xuồng chở người dân qua sông tự phát, không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình thực tế, không hoang mang, không chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở Xây dựng Phú Thọ đã có thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô (xã Sông Lô, Phú Thọ) do hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3.
Theo đó, Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô, bắt đầu từ 13h30 ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.
Người và các phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô được hướng dẫn di chuyển theo hai hướng. Hướng thứ nhất, từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang sẽ đi qua cầu Kim Xuyên. Cụ thể, phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km99+800 quốc lộ 2 thì rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên và đi qua cầu Kim Xuyên để tới tỉnh Tuyên Quang và ngược lại.
Hướng thứ hai (từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang qua cầu An Hòa): Phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km123+800 quốc lộ 2 thì rẽ vào đường tỉnh 186, tiếp tục di chuyển qua cầu An Hòa và ngược lại.
Cầu sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.
