Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong
GĐXH - Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.
Chiều 21/3, trên địa bàn phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ việc thương tâm khi một nam sinh 14 tuổi nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô và tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhiều người dân khi đang lưu thông qua cầu Tình Húc – cây cầu nối liền phường Nông Tiến và phường An Tường – bất ngờ phát hiện một nam sinh gieo mình xuống sông.
Sự việc khiến những người chứng kiến hoảng hốt, lập tức tri hô và trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Đạt – Chủ tịch UBND phường An Tường xác nhận vụ việc và cho biết ông đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Được biết, nạn nhân sinh năm 2012, trú tại phường An Tường. Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyểnThời sự - 42 phút trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trong tối cuối tuần, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả người điều khiển xe đạp điện công cộng sau khi đã sử dụng rượu bia.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tớiThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.
Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa MinzyThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...
Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ việc tài xế Grab tự ý phát tán video hành khách lên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh cãi cá nhân, mà đã trở thành "ca lâm sàng" điển hình phản ánh khoảng cách lớn giữa quy định pháp lý và nhận thức thực tế của cộng đồng sau ba tháng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực.
Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc NinhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 45 phút khẩn trương cứu nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng, kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.
Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biếtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố hướng dẫn chi tiết cách phân loại xe Pickup dựa trên các thông số kỹ thuật cốt lõi, giúp chủ xe nắm rõ niên hạn sử dụng và các quy định lưu thông đặc thù.
Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới không khí lạnh lệch đông tràn về miền Bắc Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ.
Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh trong thời gian này có cường độ không mạnh và có xu hướng lệch về phía Đông; Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10/6-12/6, trong đó ngày 11 và ngày 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.
Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.
Miền Bắc nắng liên tục rồi lại chuẩn bị đón không khí lạnh?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù, đến trưa chiều trời nắng. Dự báo đến cuối tuần một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về nước ta.
