Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong

Chiều 21/3, trên địa bàn phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ việc thương tâm khi một nam sinh 14 tuổi nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhiều người dân khi đang lưu thông qua cầu Tình Húc – cây cầu nối liền phường Nông Tiến và phường An Tường – bất ngờ phát hiện một nam sinh gieo mình xuống sông.

Sự việc khiến những người chứng kiến hoảng hốt, lập tức tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng - (ảnh mạng xã hội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Đạt – Chủ tịch UBND phường An Tường xác nhận vụ việc và cho biết ông đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, nạn nhân sinh năm 2012, trú tại phường An Tường. Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.









