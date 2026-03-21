Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong

Thứ bảy, 18:16 21/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Chiều 21/3, trên địa bàn phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ việc thương tâm khi một nam sinh 14 tuổi nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhiều người dân khi đang lưu thông qua cầu Tình Húc – cây cầu nối liền phường Nông Tiến và phường An Tường – bất ngờ phát hiện một nam sinh gieo mình xuống sông.

Sự việc khiến những người chứng kiến hoảng hốt, lập tức tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng - (ảnh mạng xã hội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình Đạt – Chủ tịch UBND phường An Tường xác nhận vụ việc và cho biết ông đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, nạn nhân sinh năm 2012, trú tại phường An Tường. Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử

Kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Thăng Long

Cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân, chới với giữa sông Hồng

Tin sáng 4/6: Vợ chồng chính thức tự quyết thời gian sinh con, số con và khoảng cách các lần sinh; sự thật về cô gái có gương mặt buồn bã đòi nhảy cầu khắp miền Tây

Vừa được cứu sau khi nhảy cầu, người đàn ông lại bơi ra biển cầm dao dọa tự sát

Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc Ninh

Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biết

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại chuẩn bị đón không khí lạnh?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top