Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toàn
Cần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
Cần tây từ lâu đã trở thành loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Với thân cây xanh mướt, giòn, hương thơm đặc trưng, cần tây có thể chế biến thành nhiều món ngon như xào thịt bò, trộn salad, ép nước uống hay làm nguyên liệu cho các món súp, nước hầm. Không chỉ dễ chế biến, cần tây còn được xem là “rau vàng” cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ cao, giàu kali, vitamin C cùng hợp chất apigenin có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và giúp kiểm soát huyết áp.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng dù mang lại nhiều lợi ích, cần tây không phải là thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Trên thực tế, với một số nhóm đối tượng, việc ăn cần tây thường xuyên, thậm chí ăn nhiều, có thể gây ra những tác động không mong muốn cho sức khỏe.
Ba nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn cần tây
Thứ nhất, người huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp
Cần tây chứa các hoạt chất có khả năng làm giãn mạch và hỗ trợ hạ huyết áp một cách tự nhiên. Điều này đặc biệt có lợi cho người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, với những người có huyết áp thấp hoặc đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, việc ăn nhiều cần tây có thể khiến huyết áp giảm quá mức. Hậu quả là cơ thể dễ rơi vào trạng thái choáng váng, mệt mỏi, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu nếu đứng lên đột ngột.
Thứ hai, người có tỳ vị yếu, hệ tiêu hóa kém hoặc hay bị tiêu chảy
Theo quan niệm Đông y, cần tây có tính mát. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ lạnh bụng, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có tính mát như cần tây có thể làm tăng nguy cơ đau bụng, đầy hơi và tiêu chảy. Đặc biệt, việc uống nước ép cần tây sống vào buổi sáng khi bụng đói có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn.
Thứ ba, người có cơ địa dị ứng hoặc nhạy cảm với ánh sáng
Ít người biết rằng cần tây là thực phẩm có khả năng gây nhạy cảm ánh sáng (photosensitivity). Một số hợp chất trong cần tây, khi đi vào cơ thể, có thể khiến da dễ bị đỏ, rát hoặc viêm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Những người từng bị viêm da ánh sáng hoặc có tiền sử dị ứng nên đặc biệt thận trọng, nhất là khi ăn cần tây sống hoặc với lượng lớn.
Theo TS. Nguyễn Thị Minh Tâm - chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, cần tây là thực phẩm tốt nhưng thường bị “thần thánh hóa” quá mức: Bất kỳ thực phẩm nào, kể cả được xem là lành mạnh, cũng cần được sử dụng đúng đối tượng và đúng liều lượng. Với cần tây, người khỏe mạnh có thể ăn vài lần mỗi tuần để bổ sung chất xơ và vitamin. Tuy nhiên, những người có bệnh nền về huyết áp, tiêu hóa hoặc cơ địa dị ứng cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt là dưới dạng nước ép.
Đối với đa số người khỏe mạnh, cần tây vẫn là loại rau nên có trong thực đơn. Để giảm tính mát và hạn chế kích ứng, nên nấu chín thay vì ăn sống. Các món như cần tây xào thịt bò, xào nấm, nấu canh hoặc cho vào súp sẽ giúp dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, không nên ăn cần tây với lượng quá lớn trong một bữa, cũng không nên dùng liên tục nhiều ngày liền.
Nếu bạn thuộc nhóm nên hạn chế cần tây, có thể lựa chọn các loại rau khác vẫn mang lại lợi ích tương tự nhưng an toàn hơn như cải bó xôi, cà rốt, bí đỏ, rau mồng tơi,...
Tóm lại, Cần tây là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất xơ và vitamin, nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Việc hiểu rõ thể trạng của bản thân, lựa chọn cách chế biến phù hợp và kết hợp đa dạng các loại rau củ khác mới là chìa khóa để xây dựng một chế độ ăn lành mạnh và an toàn. Thay vì chạy theo xu hướng, hãy lắng nghe cơ thể và sử dụng thực phẩm một cách thông minh.
