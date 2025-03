Can thiệp qua da cứu bệnh nhi 3 tuổi bị hẹp eo động mạch chủ

Bệnh nhi 3 tuổi hẹp eo động mạch chủ được điều trị bằng phương pháp can thiệp qua da.

Trước đó, bệnh nhi K.P.T (37 tháng tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được phát hiện bệnh tim bẩm sinh cách đây hơn 1 năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện đưa trẻ đi chữa trị. Thời gian này, trẻ ăn uống kém, mệt mỏi, ít chơi, ho nhiều nên gia đình đưa trẻ tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, trẻ được các bác sĩ thăm khám, chỉ định siêu âm tim . Kết quả siêu âm cho thấy trẻ bị tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ kết hợp còn ống động mạch, có tăng áp lực động mạch phổi, gây suy tim. Trẻ nhanh chóng được nhập viện làm các xét nghiệm, thăm dò cần thiết để điều trị.

Do bệnh nhi nhỏ tuổi, nên các bác sĩ đã hội chẩn, chọn phương pháp can thiệp qua da. Đây là phương pháp ít xâm lấn, sau can thiệp trẻ hồi phục nhanh, ít đau và không cần nằm hồi sức như phương pháp phẫu thuật tim hở.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Toàn – Phó trưởng khoa Tim Mạch cùng ê-kíp của khoa đã tiến hành can thiệp qua da nong hẹp eo động mạch chủ và bít dù ống động mạch. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong 60 phút. Sau can thiệp 1 ngày, ống động mạch được bít dù và eo động mạch chủ sau nong còn hẹp rất nhẹ, không ảnh hưởng về huyết động của trẻ. Bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện.

BSCKII. Nguyễn Văn Nam – Trưởng khoa Tim Mạch, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hẹp eo động mạch chủ là một bệnh tim bẩm sinh tương đối thường gặp, chiếm 6-8% bệnh tim bẩm sinh, tỷ lệ nam/nữ ít nhất là 1.5 – 2 lần.

Hẹp eo động mạch chủ có thể đơn độc hoặc kết hợp với các bất thường bẩm sinh tim khác, thường gặp nhất là van động mạch chủ 2 mảnh (20-40% bệnh nhân). Các tổn thương kết hợp khác là thông liên thất, tồn tại ống động mạch, hẹp van động mạch chủ và bất thường van 2 lá. Độ nặng của hẹp eo động mạch chủ thay đổi và thường gặp nhất ở đoạn gần động mạch chủ ngực, ngay sau chỗ xuất phát động mạch dưới đòn trái, tại vị trí ống động mạch. Vị trí hẹp có thể ở trước ống động mạch hoặc sau ống động mạch, khoảng 20% trẻ nhỏ nhập viện vì suy tim là do hẹp eo động mạch chủ.

Nếu không được chữa trị kịp thời, hẹp eo động mạch chủ sẽ làm hạn chế dòng máu qua chỗ hẹp, dẫn đến thiếu máu nuôi phần dưới cơ thể; về lâu dài dẫn đến tình trạng tăng huyết áp phần trên, phình và vỡ mạch não, suy tim, tăng áp lực động mạch phổi…

Bác sĩ Nam lưu ý, những bệnh nhi bị hẹp eo động mạch chủ sẽ có những biểu hiện ra các triệu chứng rất sớm sau sinh, bao gồm: tím tái, bú kém, bỏ bú, ra mồ hôi nhiều, khó thở, thở nhanh, chậm lớn. Bố mẹ nếu thấy con có những triệu chứng trên cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.