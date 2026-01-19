Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa
Trước thực trạng thị trường thẩm mỹ cuối năm diễn biến phức tạp với vô số quảng cáo làm đẹp "thần tốc", nhiều người dân vì tâm lý nóng vội đã sập bẫy các cơ sở thiếu uy tín. Bác sĩ Mã Thanh Sơn – chuyên gia Da liễu thẩm mỹ – đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến chứng y khoa và rủi ro pháp lý khi tin vào các phương pháp làm đẹp "đốt cháy giai đoạn".
Quảng cáo sai sự thật, đi ngược quy trình y khoa
Theo Bác sĩ Mã Thanh Sơn, dưới góc độ chuyên môn, cơ thể con người và đặc biệt là làn da luôn hoạt động theo chu kỳ sinh học nghiêm ngặt. Ở người trưởng thành, một chu kỳ tái tạo da chuẩn y khoa bắt buộc phải mất từ 28 đến 30 ngày.
Do đó, các nội dung quảng cáo cam kết "thay da đổi thịt", "trắng bật tông" chỉ sau vài ngày thực chất là hành vi thổi phồng công năng, đi ngược lại quy luật sinh lý tự nhiên. Việc tin vào các cam kết vô căn cứ này đang đẩy người tiêu dùng vào những rủi ro sức khỏe khó lường.
Thực tế tiếp nhận các ca tai biến tại phòng khám, Bác sĩ Sơn chỉ ra 3 "điểm nóng" sai phạm thường gặp:
• Lạm dụng hoạt chất cấm hoặc nồng độ cao: Nhiều sản phẩm trôi nổi đánh lừa thị giác bằng cách trộn Corticoid hoặc chất lột tẩy mạnh. "Đây là hành vi 'đầu độc' làn da. Corticoid làm da ngậm nước, căng bóng giả tạo nhưng thực chất là đang bào mòn hàng rào bảo vệ, dẫn đến suy giảm miễn dịch, teo da, giãn mạch và lệ thuộc thuốc (nghiện corticoid) rất khó cai", Bác sĩ Sơn nhấn mạnh.
• Xâm lấn trái phép/sai kỹ thuật: Đối với Filler và Botox, rủi ro tai biến thường đến từ việc người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không nắm vững giải phẫu học vùng mặt. Can thiệp sai lớp, chèn ép mạch máu có thể dẫn đến hoại tử, mù lòa hoặc biến dạng vĩnh viễn.
• Sai lệch phác đồ điều trị: Các quảng cáo "bắn laser một lần sạch nám" thường sử dụng năng lượng nhiệt sai quy chuẩn để phá hủy mô, gây tăng sắc tố sau viêm hoặc mất sắc tố vĩnh viễn – một dạng tổn thương mô sẹo rất khó phục hồi.
"Tiền mất tật mang": Gánh nặng khắc phục hậu quả
Không chỉ dừng lại ở tổn thương thể xác, nạn nhân của các cơ sở làm đẹp "chui" hoặc sản phẩm kém chất lượng còn phải đối mặt với thiệt hại nặng nề về kinh tế và tinh thần.
Bác sĩ Mã Thanh Sơn cho biết, nhiều bệnh nhân tìm đến trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, lo âu, thậm chí trầm cảm vì nhan sắc bị hủy hoại. Đáng báo động, chi phí để điều trị khắc phục các tai biến (sẹo rỗ, hoại tử, viêm nhiễm) thường cao gấp hàng chục lần so với chi phí làm đẹp ban đầu, chưa kể những di chứng thương tật có thể theo họ suốt đời.
Khuyến cáo người dân cần tự bảo vệ quyền lợi
Để tránh rơi vào "ma trận" thẩm mỹ bát nháo hiện nay, Bác sĩ Mã Thanh Sơn khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát trước khi sử dụng dịch vụ:
• Kiểm tra tính pháp lý: Chỉ thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại các cơ sở được cấp phép, yêu cầu người thực hiện xuất trình chứng chỉ hành nghề phù hợp.
• Truy xuất nguồn gốc: Kiên quyết yêu cầu kiểm tra bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng và hóa đơn chứng từ của các sản phẩm (filler, botox, thuốc bôi) trước khi đưa vào cơ thể.
• Cảnh giác với cam kết "siêu tốc": Cần hiểu rằng, một quy trình làm đẹp an toàn luôn cần thời gian phục hồi sinh lý.
Kết lại vấn đề, Bác sĩ Mã Thanh Sơn đưa ra quan điểm: "Thà không làm để tự nhiên, còn hơn làm sai để rồi phải gánh chịu hậu quả".
Đây không phải là sự phủ nhận nhu cầu làm đẹp chính đáng, mà là lời cảnh báo cần thiết để người dân cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan đến sức khỏe của chính mình. Thẩm mỹ chân chính phải là sự kết hợp giữa y học và nghệ thuật để tôn vinh nét đẹp một cách an toàn, bền vững.
Thu Nguyễn
