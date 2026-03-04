Ngắm Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp rạng rỡ trong bộ ảnh chuẩn
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện thiết kế dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa, hé lộ chương mới trong hành trình nhan sắc.
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bận rộn với loạt lịch trình ý nghĩa: Trở thành Đại sứ Văn hóa trong chương trình Sông Cầu Mến Thương chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Phú Yên; tham gia phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại núi rừng Điện Biên; tham gia hoạt động tìm hiểu văn hoá Kinh Bắc tại hội Lim - tỉnh Bắc Ninh...
Hoa hậu Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và phong thái tự tin. Hà Trúc Linh được đánh giá cao ở sự thông minh, năng động, khả năng giao tiếp tốt cùng hình ảnh trong sáng. Sau khi giành vương miện, người đẹp đại diện cho hình ảnh hoa hậu hiện đại: Trẻ trung, học vấn tốt và hướng tới các hoạt động cộng đồng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện lớn, nhan sắc ngày một thăng hạng, thần thái tự tin. Sự chỉn chu trong hình ảnh và cách ứng xử giúp Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Bước sang những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh ấp ủ nhiều dự định nhưng cô ưu tiên việc hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp muốn trau dồi các kỹ năng về chuyên môn marketing cũng như mảng làm đẹp để có thể phát triển toàn diện.
