Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê

Ở thế hệ diễn viên trẻ, một gương mặt điện ảnh cũng đang được nhắc đến nhiều nhờ vẻ đẹp mộc mạc là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào là một trong số ít nữ diễn viên tự tin để mặt mộc trong nhiều cảnh quay cận mặt trên màn ảnh rộng.