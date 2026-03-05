Mới nhất
Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê

Thứ năm, 06:46 05/03/2026 | Đẹp

Giữa thời đại make-up cầu kỳ và công nghệ chỉnh sửa hình ảnh lên ngôi, vẫn có những mỹ nhân Việt khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp tự nhiên khi để mặt mộc.


Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 1.

Nhắc đến thế hệ diễn viên đầu những năm 2000, Thanh Thúy là cái tên khó có thể bỏ qua. Không chỉ ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất duyên dáng, cô còn gây thiện cảm bởi gương mặt mộc hiền hòa, phúc hậu.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 2.

Thời điểm công nghệ làm đẹp chưa phát triển mạnh mẽ, nữ diễn viên đã nổi bật với làn da mịn màng, đôi mắt tròn sâu và thần thái tự nhiên. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bước sang tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ được diện mạo tươi tắn đáng ngưỡng mộ.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 3.

Sự giản dị trong lối sống và phong cách giúp Thanh Thúy luôn trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 4.

Kim Tuyến cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc gần như không thay đổi dù đã bước vào tuổi 37. Điều đáng nói là khi xuất hiện với gương mặt ít son phấn, cô vẫn giữ được làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 5.

Nhiều khán giả nhận xét Kim Tuyến ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn so với thời trẻ.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 6.

Sở hữu gương mặt khả ái và đường nét hài hòa, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Dưới bóng bình yên và Nữ luật sư.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 7.

Nếu Kim Tuyến mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành thì "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà lại nổi bật với nét trong trẻo, thanh lịch rất riêng. Không cần lớp trang điểm đậm, cô vẫn gây ấn tượng với làn da mịn, sống mũi thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 8.

Dù đã rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chăm lo gia đình, mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường, Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 9.

Gương mặt ít son phấn cùng phong cách tối giản càng làm nổi bật thần thái sang trọng, tinh tế của cô.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 10.

Ở thế hệ diễn viên trẻ, một gương mặt điện ảnh cũng đang được nhắc đến nhiều nhờ vẻ đẹp mộc mạc là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào là một trong số ít nữ diễn viên tự tin để mặt mộc trong nhiều cảnh quay cận mặt trên màn ảnh rộng.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 11.

Ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.

Top 4 'nữ thần mặt mộc' Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê - Ảnh 12.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt chân thực, nhận về nhiều lời khen vì làn da khỏe khoắn.

Top