Á hậu quê Hải Phòng tăng 6 kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào?

Thứ tư, 15:30 04/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Á hậu Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết đã tăng tới 6kg chỉ trong thời gian ngắn.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 1.Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng động

GĐXH - Á hậu Vân Nhi - người đẹp quê Hải Phòng diện outfit đơn giản nhưng hiện đại, năng động và vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng đặc trưng.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 2.
Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 3.

Sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi học vấn mà Á hậu quê Hải Phòng còn thu hút với nhan sắc ngọt ngào, sắc vóc "mình hạc xương mai".

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 4.
Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, mới đây, Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng cô đã tăng 6kg sau quá trình quay phim ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 6.
Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 7.

Có thể thấy Vân Nhi "có da có thịt", bầu bĩnh hơn so với sắc vóc mảnh mai trước đây. 

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 8.
Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 9.

Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay áp lực trước sự thay đổi vóc dáng, nàng á hậu lại đón nhận điều đó với tinh thần tích cực.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 10.

Nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng đầy đặn hơn giúp cô trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống và càng tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 11.

Sự thay đổi về cân nặng dường như không làm giảm đi sức hút của nàng á hậu, trái lại còn cho thấy hình ảnh một người đẹp tự tin, dám sống thật với bản thân.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 12.

Thần thái tự tin, nụ cười tươi tắn cùng phong cách thời trang thanh lịch tiếp tục là điểm cộng lớn giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.

Á hậu quê Hải Phòng tăng 6kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào? - Ảnh 13.

Hình ảnh Vân Nhi đón Tết Nguyên Đán 2026.

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay

Nữ NSND ở tuổi ngoài 50 khoe nhan sắc với áo dài thêu tay

Thời trang - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Lam ở tuổi 57 vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Mới đây, chị diện áo dài khiến người hâm mộ khen hết lời.

Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

Thời trang - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.

Ngắm Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp rạng rỡ trong bộ ảnh chuẩn

Ngắm Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp rạng rỡ trong bộ ảnh chuẩn

Đẹp - 9 giờ trước

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện thiết kế dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa, hé lộ chương mới trong hành trình nhan sắc.

Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này

Da nổi mụn liên tục? Thử ngay mặt nạ mật ong theo cách này

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Mụn và vết thâm là tình trạng da phổ biến. Ngoài điều trị y khoa, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ giảm viêm, kháng khuẩn, làm dịu da và cải thiện thâm mụn. Dưới đây là một số cách làm mặt nạ mật ong thường được áp dụng để chăm sóc da mụn.

Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm'

Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thiều Bảo Trâm nhận "mưa" lời khen về nhan sắc thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Mẹo chăm sóc da cho người làm việc liên tục trước màn hình

Mẹo chăm sóc da cho người làm việc liên tục trước màn hình

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Tiếp xúc với ánh sáng xanh ảnh hưởng đến da và giấc ngủ. Áp dụng thói quen chăm sóc đúng cách để giữ da khỏe mạnh, trẻ trung hơn.

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết

'Nàng thơ điện ảnh một thời' của Trấn Thành gây ấn tượng bởi nhan sắc vượt trội trong phim mùa Tết

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Phương Anh Đào được xem là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong dàn nữ chính trong phim ra rạp dịp Tết. Trước đó, cô gây ấn tượng khi vào phim "Mai" của Trấn Thành.

Cách phục hồi mái tóc khô xơ vì tạo kiểu, nhuộm màu

Cách phục hồi mái tóc khô xơ vì tạo kiểu, nhuộm màu

Đẹp - 3 ngày trước

Thay vì cố “chữa cháy” bằng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, bạn hãy gội nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đủ, hạn chế nhiệt và hóa chất – bốn nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng hiệu quả lâu dài.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới

Đẹp - 4 ngày trước

Diện mạo cuốn hút của Tóc Tiên hiện nay đến từ thần thái, vóc dáng. Nụ cười rạng rỡ cho thấy nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ nữ ca sĩ.

Nữ diễn viên 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng

Nữ diễn viên 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đang dần thoát khỏi tên gọi "bản sao của Lưu Diệc Phi" sau thành công của bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa".

