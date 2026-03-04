Á hậu quê Hải Phòng tăng 6 kg, vóc dáng 'mình hạc xương mai' thay đổi thế nào?
GĐXH - Á hậu Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết đã tăng tới 6kg chỉ trong thời gian ngắn.
Sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi học vấn mà Á hậu quê Hải Phòng còn thu hút với nhan sắc ngọt ngào, sắc vóc "mình hạc xương mai".
Tuy nhiên, mới đây, Vân Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng cô đã tăng 6kg sau quá trình quay phim ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Có thể thấy Vân Nhi "có da có thịt", bầu bĩnh hơn so với sắc vóc mảnh mai trước đây.
Tuy nhiên, thay vì lo lắng hay áp lực trước sự thay đổi vóc dáng, nàng á hậu lại đón nhận điều đó với tinh thần tích cực.
