Loại quả 'tốt nhất thế giới' đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Chủ nhật, 19:05 03/05/2026 | Ăn
GĐXH – Mận được xếp vào nhóm trái cây “tốt nhất thế giới”, hiện đang vào mùa tại Việt Nam. Ngoài ăn trực tiếp, chế biến đúng cách sẽ tạo nên món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe.

Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

GĐXH – Với hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tham khảo 3 món ngon chế biến từ thịt gà giúp đổi vị, chống ngán hiệu quả trong những ngày nghỉ lễ.

Quả mận thuộc top loại quả ‘tốt nhất thế giới’

Tháng 5 là thời điểm mận vào mùa, được bày bán rộng rãi trên thị trường. Không chỉ có vị ngon ngọt, dễ ăn, mận còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại quả này chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều vitamin quan trọng, tốt cho cơ thể. Tại Việt Nam, mận được trồng rộng rãi ở nhiều địa phương. Vào chính vụ, mận có giá khá rẻ, chỉ từ khoảng 10.000 đồng/kg.

Theo một chuyên trang ẩm thực của Anh, mận nằm trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất", dựa trên giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Trong bảng xếp hạng này, mận đứng ở vị trí thứ 16.

Quả mận đang vào mùa ở nước ta. Ảnh H. My

Trong 100g mận có chứa năng lượng 46 kcal; nước 87,2g; carbohydrate 11,4g; chất xơ 1,4g; protein 0,7g; chất béo 0,28g; kali 157mg cùng nhiều vitamin như C, B1, B2, B3, B5, K…

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, mận mang lại nhiều lợi ích hỗ trợ tiêu hóa, giúp nhuận tràng và giảm táo bón, tăng cường miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C. Mận còn có hàm lượng chất béo thấp, nhiều nước và giàu chất xơ, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Đồng thời, loại quả này cũng hỗ trợ ổn định đường huyết nhờ làm chậm quá trình hấp thu đường.

Ngoài việc ăn trực tiếp, mận còn được chế biến thành các nguyên liệu trong món ăn hoặc làm siro mận rất ngon. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo cách làm của mẹ đảm Linh Nga.

Cách chế biến mận thành món giải nhiệt ngày hè

Bước 1: Mận rửa sạch rồi đem ngâm nước muối khoảng 30 phút. Sau đó rửa sạch lại, để ráo.

Bước 2: Gọt vỏ, bổ mận làm tư, tách bỏ hạt

Bước 3: Sau đó ướp mận với đường phèn hoặc bạn có thể dùng đường cát.

Đun mận trên lửa lớn đến khi sôi, sau đó hạ nhỏ lửa. Khuấy đều theo một chiều đến khi mận sánh lại và chuyển màu đẹp là hoàn thành.

Nước mận giải khát ngày hè cực tốt cho sức khỏe


