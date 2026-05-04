Món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận

Ăn thực phẩm nhiều muối bị thận

Thực phẩm đóng hộp: Hoa quả ngâm, thịt đóng hộp, cá ngâm dầu…

Thực phẩm chế biến: Xúc xích, bò viên, thịt hun khói…

Thức ăn nhanh: Hamburger, pizza, mì gói, gà rán…

Thực phẩm tẩm ướp, muối: Dưa chua, cá muối, kim chi…

Nước sốt và gia vị: Sốt cà chua, sốt mayonnaise, nước tương, nước mắm…

Đồ uống có ga: Chứa sodium phosphate, một chất tạo vị chua được dùng nhiều trong thực phẩm đóng hộp;

Bánh mặn: Bánh quy mặn, khoai tây chiên, bánh tráng trộn…

Thực phẩm nhiều đường có thể gây hại thận

Hạn chế đường trong chế độ ăn uống là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe thận. Dưới đây là danh sách các nhóm thực phẩm chứa nhiều đường mà bạn cần hạn chế tiêu thụ:

Nước giải khát công nghiệp: Nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai, các loại đồ uống có gas chứa đường…

Thức ăn vặt: Bánh ngọt, socola, kẹo…

Nước sốt và gia vị: Sốt cà chua, sốt BBQ, sốt dầu giấm salad chứa đường…

Hoa quả và ngũ cốc sấy: Hoa quả sấy khô (mứt), granola sấy khô tẩm đường, yến mạch sấy khô tẩm đường…

Thực phẩm chiên rán ngập dầu

Thực phẩm chiên rán ngập dầu có thể gây hại cho thận thông qua các cơ chế sau:

Thúc đẩy viêm thận: Thực phẩm chiên (rán) ngập dầu thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và chất béo trung tính triglycerides… có thể làm tăng nồng độ cholesterol trong máu; từ đó, thúc đẩy các phản ứng viêm và làm suy giảm chức năng thận;

Thúc đẩy thừa cân – béo phì: Các món chiên (rán) thường nhiều calo. Tiêu thụ nhiều thực phẩm chiên rán làm tăng nguy cơ thừa cân – béo phì, thúc đẩy sự phát triển của bệnh tiểu đường và tăng huyết áp, hai nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh suy thận mạn tính;

Chứa nhiều muối (natri): Để món ăn thêm giòn, thực phẩm chiên (rán) thường được tẩm ướp với nhiều muối natri. Điều này làm tăng nồng độ natri trong máu, gây áp lực lên thận và có thể dẫn đến suy thận mạn tính;

Nguy cơ gây ung thư: Quá trình chiên (rán) thực phẩm có thể sản sinh nhiều hợp chất amin dị vòng, như acrylamide, được biết đến có khả năng gây ung thư hệ tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư thận.

Uống nhiều rượu bia gây hại thận

Rượu bia là nhóm thực phẩm hại thận được rất nhiều người tiêu thụ hiện nay. Uống nhiều rượu bia có thể gây hại cho thận vì:

Gây mất nước: Rượu bia có đặc tính lợi tiểu, kích thích cơ thể bài tiết chất lỏng nhiều hơn bình thường, khiến thận phải làm việc mạnh mẽ hơn để duy trì cân bằng nước và muối khoáng trong cơ thể.

Do đó, tiêu thụ rượu bia quá mức (350ml rượu hoặc 1.400ml bia trong vòng 2 giờ) có thể gây suy thận cấp tính;

Nguy cơ sỏi thận: Rượu bia chứa một loại protein tên là purin. Vào cơ thể, purin sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Do đó, tiêu thụ rượu bia có thể trực tiếp làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể axit uric ở thận, tạo nên sỏi thận axit uric.

Tăng huyết áp: Rượu bia có thể gây tăng huyết áp, làm tổn thương mạch máu, bao gồm cả những mạch nuôi dưỡng thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc của thận.

Thịt và các sản phẩm từ sữa

Thịt và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều protein, canxi, nari và chất béo bão hòa… có thể gây hại cho thận khi tiêu thụ quá nhiều. Cụ thể:

Protein: Tiêu thụ protein quá mức từ thịt làm tăng nồng độ urê, axit uric, creatinin và các chất thải chứa nitơ khác trong máu. Điều này đòi hỏi thận phải hoạt động mạnh mẽ hơn để loại bỏ những độc tố này, làm tăng nguy cơ suy thận;

Canxi: Sữa và các chế phẩm từ sữa thường chứa nhiều canxi. Tiêu thụ hợp lý canxi giúp cải thiện sức khỏe ở người bị bệnh thận. Tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều canxi lại làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể canxi oxalate, gây sỏi thận, viêm thận và làm tắc nghẽn đường tiểu.

Natri: Một số loại thịt chế biến sẵn (thịt đóng hộp, thịt xông khói…) và sản phẩm từ sữa (sữa chua, phô mai…) có thể chứa hàm lượng natri cao, gây tăng huyết áp và thúc đẩy suy thận tiến triển;

Chất béo bão hòa: Cả thịt và sản phẩm từ sữa có thể chứa chất béo bão hòa từ động vật, gây tăng cholesterol trong máu, thúc đẩy viêm thận, nhiễm mỡ thận và làm giảm khả năng lọc của thận.

