Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ
Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
Nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết, những người uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn và khả năng nhận thức tốt hơn một chút so với những người không uống các loại đồ uống này.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ của 131.821 tình nguyện viên tham gia hai nghiên cứu lớn về sức khỏe cộng đồng của Mỹ. Đó là nghiên cứu Nurses' Health study và nghiên cứu Theo dõi Sức khỏe Chuyên gia Y tế Health Professionals Follow-up study. Cả hai nghiên cứu đều tiến hành đánh giá định kỳ về chế độ ăn uống, chẩn đoán sa sút trí tuệ, bất kỳ sự suy giảm nhận thức nào mà người tham gia gặp phải trong tối đa 43 năm.
Kết quả cho thấy, những người thường xuyên uống 2-3 tách cà phê có chứa caffeine hoặc 1-2 tách trà có chứa caffeine mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 18% so với những người không uống.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, thói quen uống trà và cà phê có lợi cho não bộ, nhưng nghiên cứu không thể chứng minh điều này một cách chắc chắn. Bởi cũng có khả năng, những người uống caffeine có thể ít bị sa sút trí tuệ hơn vì những lý do khác.
Tác giả chính Yu Zhang cho biết, đây là bằng chứng toàn diện nhất cho đến nay về mối liên hệ giữa tiêu thụ trà, cà phê và sức khỏe nhận thức, đồng thời phù hợp với các cơ chế sinh học hợp lý.
Theo nhóm nghiên cứu, cà phê và trà chứa caffeine cùng các hợp chất polyphenol có thể góp phần bảo vệ não khỏi quá trình lão hóa bằng cách cải thiện sức khỏe mạch máu, giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa - tình trạng các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô.
Ngoài ra, caffeine cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn, trong khi đây là một yếu tố nguy cơ đã biết của sa sút trí tuệ.
Những lưu ý từ chuyên gia
Các chuyên gia nhận định cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu trà và cà phê có thực sự mang lại tác dụng bảo vệ não bộ hay không.
Chuyên gia tim mạch cho rằng việc đưa ra kết luận chắc chắn không dễ dàng, bởi caffeine có thể mang lại cả lợi ích và rủi ro.
Trà và cà phê đều chứa chất chống oxy hóa có lợi và caffeine có thể giúp tăng mức độ tỉnh táo, thúc đẩy hoạt động học tập và vận động.
Tuy nhiên, ở một số người, caffeine có thể làm tăng huyết áp. Do đó, hiệu quả tổng thể chỉ có thể được xác định rõ ràng thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô lớn.
Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng một nửa số trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như béo phì, hút thuốc, lạm dụng rượu, suy giảm thính lực và tăng huyết áp.
“Đừng coi cà phê hay trà như một tấm khiên thần kỳ,” Zhang nói với tờ Guardian. “Tôi cho rằng duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc đều quan trọng để có sức khỏe não bộ tốt hơn.”
Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn TếtSống khỏe - 38 phút trước
Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.
Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùngSống khỏe - 3 giờ trước
Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?
Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻSống khỏe - 7 giờ trước
Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.
Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cânSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.
9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡngBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?Sống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyếtBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên cóSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ động dự phòng một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình sẽ giúp bạn xử trí kịp thời các tình huống thường gặp, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.