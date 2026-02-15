Mới nhất
Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Chủ nhật, 07:00 15/02/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.

Những bữa tiệc liên hoan, những lời mời ăn uống liên tục trong ngày Tết dễ khiến nhiều người mất kiểm soát và ăn quá nhiều. Đặc biệt là các món ăn giàu calo, sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng và tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân, đầy bụng, khó tiêu...

Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần khéo léo trong cách lựa chọn và sắp xếp món ăn, bạn hoàn toàn có thể vừa thưởng thức trọn vẹn hương vị Tết, vừa giữ cơ thể nhẹ nhõm, khỏe mạnh.

Đa dạng và cân bằng dinh dưỡng

Các bà nội trợ cần đảm bảo mâm cơm Tết luôn có đủ 4 nhóm dưỡng chất chính: protein (thịt, cá, hải sản), chất béo lành mạnh, chất xơ (rau xanh, hoa quả), tinh bột và các vitamin, khoáng chất.

Ưu tiên các món chế biến thanh đạm như luộc, hấp, salad để giảm lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể. Thay thế bia rượu, nước ngọt bằng nước lọc hoặc nước ép trái cây nguyên chất, hạn chế thức uống có cồn và đường cao.

Ăn uống đúng giờ

Duy trì thói quen ăn uống theo giờ giấc đều đặn sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tránh cảm giác đói quá mức và ăn quá nhiều trong một lần.

Kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý

Hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, đặc biệt khi ít vận động trong dịp Tết. Trung bình người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 2000 calo/ngày để duy trì cân nặng hợp lý.

Ưu tiên rau xanh và trái cây, giảm các món ăn giàu đạm, dầu mỡ và tinh bột để tránh tích tụ mỡ thừa.

Ăn chậm, nhai kỹ

Đây là cách đơn giản nhất giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm áp lực cho dạ dày và cảm thấy nhanh no để hạn chế ăn quá nhiều.

Uống đủ nước

Nước giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đói và thúc đẩy chức năng tiêu hóa hiệu quả hơn, đặc biệt tránh các thức uống có cồn hoặc có đường cao.

Tránh lạm dụng bia rượu

Rượu bia không chỉ gây mất nước mà còn tạo áp lực cho gan và làm tăng cảm giác đói, dễ dẫn đến việc ăn nhiều, mất kiểm soát khẩu phần.

Giữ thói quen vận động nhẹ nhàng

Dù bận rộn với việc thăm hỏi, bạn vẫn nên sắp xếp thời gian đi bộ hoặc tập các bài thể dục nhẹ nhàng để đốt cháy calo, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sự tỉnh táo.

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dángDịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.

Tin liên quan

Làm sao để ngừa cơn đau dạ dày mùa Tết này?

Làm sao để ngừa cơn đau dạ dày mùa Tết này?

Bệnh gan nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào và cần làm ngay điều gì để phòng bệnh sau Tết?

Bệnh gan nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào và cần làm ngay điều gì để phòng bệnh sau Tết?

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

5 lợi ích sức khỏe của món rượu nếp ngày Tết Đoan Ngọ

5 lợi ích sức khỏe của món rượu nếp ngày Tết Đoan Ngọ

Cùng chuyên mục

9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡng

9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡng

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.

Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩ

Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có

Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Chủ động dự phòng một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình sẽ giúp bạn xử trí kịp thời các tình huống thường gặp, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏ

Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏ

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

5 lợi ích sức khỏe khi uống nước hạt chia trước khi đi ngủ

5 lợi ích sức khỏe khi uống nước hạt chia trước khi đi ngủ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Hạt chia là thực phẩm giàu chất xơ, omega-3 và khoáng chất, được chứng minh có lợi cho tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa. Vậy việc uống nước hạt chia vào buổi tối, đặc biệt sau 10 giờ, mang lại tác động gì cho sức khỏe?

Người đàn ông 32 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở tiệc tất niên

Người đàn ông 32 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn hải sản ở tiệc tất niên

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo phản vệ có thể xảy ra với cả người không tiền sử dị ứng, đặc biệt khi thử hải sản lạ trong các bữa tiệc tất niên, liên hoan dịp Tết.

Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mất

Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mất

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.

Ăn hành muối kèm bánh chưng có lợi ích sức khỏe gì?

Ăn hành muối kèm bánh chưng có lợi ích sức khỏe gì?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sự kết hợp giữa bánh chưng và hành muối từ lâu đã được xem là một nghệ thuật cân bằng trong ẩm thực truyền thống, mang lại những tác động tích cực cho cơ thể thông qua các cơ chế tự nhiên.

Xem nhiều

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp

Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.

Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bệnh thường gặp
Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cái

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cái

Sống khỏe
Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế

