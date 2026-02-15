Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những bữa tiệc liên hoan, những lời mời ăn uống liên tục trong ngày Tết dễ khiến nhiều người mất kiểm soát và ăn quá nhiều. Đặc biệt là các món ăn giàu calo, sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng và tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân, đầy bụng, khó tiêu...

Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần khéo léo trong cách lựa chọn và sắp xếp món ăn, bạn hoàn toàn có thể vừa thưởng thức trọn vẹn hương vị Tết, vừa giữ cơ thể nhẹ nhõm, khỏe mạnh.

Đa dạng và cân bằng dinh dưỡng

Các bà nội trợ cần đảm bảo mâm cơm Tết luôn có đủ 4 nhóm dưỡng chất chính: protein (thịt, cá, hải sản), chất béo lành mạnh, chất xơ (rau xanh, hoa quả), tinh bột và các vitamin, khoáng chất.

Ưu tiên các món chế biến thanh đạm như luộc, hấp, salad để giảm lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể. Thay thế bia rượu, nước ngọt bằng nước lọc hoặc nước ép trái cây nguyên chất, hạn chế thức uống có cồn và đường cao.

Ăn uống đúng giờ

Duy trì thói quen ăn uống theo giờ giấc đều đặn sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tránh cảm giác đói quá mức và ăn quá nhiều trong một lần.

Kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý

Hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, đặc biệt khi ít vận động trong dịp Tết. Trung bình người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ khoảng 2000 calo/ngày để duy trì cân nặng hợp lý.

Ưu tiên rau xanh và trái cây, giảm các món ăn giàu đạm, dầu mỡ và tinh bột để tránh tích tụ mỡ thừa.

Ăn chậm, nhai kỹ

Đây là cách đơn giản nhất giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm áp lực cho dạ dày và cảm thấy nhanh no để hạn chế ăn quá nhiều.

Uống đủ nước

Nước giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác đói và thúc đẩy chức năng tiêu hóa hiệu quả hơn, đặc biệt tránh các thức uống có cồn hoặc có đường cao.

Tránh lạm dụng bia rượu

Rượu bia không chỉ gây mất nước mà còn tạo áp lực cho gan và làm tăng cảm giác đói, dễ dẫn đến việc ăn nhiều, mất kiểm soát khẩu phần.

Giữ thói quen vận động nhẹ nhàng

Dù bận rộn với việc thăm hỏi, bạn vẫn nên sắp xếp thời gian đi bộ hoặc tập các bài thể dục nhẹ nhàng để đốt cháy calo, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sự tỉnh táo.