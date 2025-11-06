Cảnh báo thói quen buổi tối "tàn phá" tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ, tăng nguy cơ đột quỵ
Đây là thói quen phổ biến, nhiều người làm thường làm vào buổi tối nhưng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch.
Thói quen hại tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ
Hầu hết mọi người đều biết rằng ăn nhiều thịt mỡ có hại cho sức khỏe tim mạch do chúng chứa chất béo bão hòa, có thể làm tăng mỡ máu và tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, “dẫn lối” cho đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, bên cạnh chế độ ăn nhiều dầu mỡ, có một thói quen phổ biến, nhiều người thực hiện hàng ngày cũng có thể gây tổn hại đến hệ tim mạch. Thói quen được nhắc tới là thức khuya.
Chia sẻ trên trang tin QQ News, bác sĩ Hoắc Hiểu Xuyên, Phó trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện An Trinh, trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, thức khuya thường xuyên làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Bệnh tim mạch khởi phát đột ngột nếu không được điều trị kịp thời có thể khiến bệnh nhân bị đột tử do đau tim hoặc gây đột quỵ.
Thức khuya có thể gây thiếu ngủ và có thể tác động tới sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau. Theo chuyên gia, thói quen thức khuya, kéo dài liên tục có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Cụ thể, thường xuyên thiếu ngủ gây ra tình trạng căng thẳng, lo lắng, stress... do hệ thần kinh thực vật bị quá tải và rối loạn.
Hệ thần kinh thực vật lại đóng quan trọng với quá trình co bóp của các mạch máu và tim. Hệ thần kinh thực vật bị rối loạn có thể dẫn đến tình trạng tim đập nhanh, huyết áp tăng... và làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh liên quan đến tim mạch.
Ngoài ra, ngủ không đủ giấc còn có thể gây ra tình trạng stress oxy hóa. Tình trạng này có thể gây ra hàng loạt vấn đề như viêm nhiễm tại các mô trên cơ thể, từ đó có thể làm cho mạch máu dễ bị xơ vữa, lão hóa nhanh hơn. Hệ quả là làm tăng nguy cơ mắc tăng mỡ máu, xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.
Bác sĩ Dương Vĩ, Phó trưởng khoa Y học tổng hợp tại bệnh viện cảnh báo thường xuyên thức khuya và bị thiếu ngủ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Học viện Y học về Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến cáo rằng người trưởng thành nên ngủ đủ giấc (từ 7-9 tiếng mỗi đêm).
Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, chuyên gia khuyến khích mọi người nên thực hiện một số biện pháp sau:
- Ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày: Đi ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau (ví dụ như đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày) có thể giúp củng cố đồng hồ sinh học trong cơ thể và đảm bảo mọi người ngủ đủ thời gian theo nhu cầu cơ thể.
- Hạn chế sử dụng cà phê, rượu và thuốc lá vào buổi tối: Các nghiên cứu chỉ ra rằng 1 tách cà phê vào buổi tối sẽ làm thay đổi nhịp sinh học, caffeine trong cà phê sẽ khiến mọi người khó ngủ hơn. Rượu có thể có thể ngăn chặn các giai đoạn của giấc ngủ sâu và thường khiến mọi người thức giấc giữa đêm. Nicotine trong các sản phẩm thuốc lá cũng là một loại chất kích thích có thể cản trở giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc là thường ngủ trong một khoảng thời gian ngắn hơn và có giấc ngủ chập chờn.
- Giữ phòng ngủ luôn mát mẻ: Nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ sẽ giúp chúng ta ngủ ngon giấc hơn. Nhiệt độ tối ưu nên nằm trong khoảng 20 độ C.
- Tập thể dục hàng ngày: Tập thể dục khoảng 30 phút/ngày có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Mộc Miên (Theo QQ News)
Kháng kháng sinh: 2 sai lầm 'chết người' về việc tự ý dùng thuốc và ca bệnh phải thở máySống khỏe - 13 phút trước
GĐXH - Việc kháng kháng sinh kéo dài khiến điều trị khó khăn hơn, bác sĩ buộc phải dùng kháng sinh liều cao hoặc phối hợp nhiều loại thuốc... tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ.
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ quaBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng cóSống khỏe - 7 giờ trước
Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.
Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thểSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Giảm mỡ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ăn kiêng hay tập luyện kiệt sức. Chìa khóa thật sự đôi khi nằm ngay trong chính bữa ăn mỗi ngày của bạn. Chỉ cần lựa chọn đúng những thực phẩm giúp cơ thể kích hoạt khả năng đốt cháy năng lượng, bạn hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.
Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhấtSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Một ly nước chanh ấm pha cùng mật ong uống vào buổi sáng là thói quen của nhiều người để cải thiện sức khỏe.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầuBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sứcMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.
Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mớiSống khỏe - 1 ngày trước
Bằng việc cập nhật và ứng dụng phác đồ xạ trị mới đang được triển khai tại Mỹ và châu Âu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn nguy cơ cao.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDSY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spaSống khỏe
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!