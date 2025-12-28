Không phải ai cũng biết: Mật ong uống buổi sáng khác hoàn toàn buổi tối

Mật ong từ lâu được xem là “món quà của thiên nhiên”, vừa dễ dùng vừa giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn: nên uống mật ong vào buổi sáng để tiếp thêm năng lượng, hay dùng vào buổi tối để thư giãn, dễ ngủ? Thực tế, lựa chọn này không chỉ phụ thuộc thói quen mà còn liên quan chặt chẽ đến sinh lý tiêu hóa, cơ chế điều hòa đường huyết và hoạt động hormone theo nhịp ngày – đêm.

Không nên pha mật ong với nước quá nóng

Thành phần quyết định tác dụng của mật ong

Mật ong là loại chất lỏng đặc sệt, có màu vàng óng hơi nâu, có vị ngọt, được lấy trực tiếp từ sáp ong do các ong thợ thu thập từ các loại hoa. Trong mật ong có chứa đường sucrose, nước, vitamin và khoáng chất… rất tốt cho sức khỏe. Theo số liệu của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, mỗi thìa mật ong thô cung cấp khoảng 60 calo và 17 gram carbohydrate.

Không những thế, Mật ong chứa hỗn hợp tự nhiên của glucose và fructose với tỷ lệ khác nhau tùy loại, cùng enzyme, axit amin, vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa polyphenol. Glucose được hấp thu nhanh, cung cấp năng lượng tức thì, trong khi fructose hấp thu chậm hơn, giúp duy trì năng lượng ổn định. Ngoài ra, enzyme trong mật ong hỗ trợ tiêu hóa, còn polyphenol góp phần chống viêm, bảo vệ tế bào.

Tuy nhiên, các thành phần này chịu ảnh hưởng mạnh bởi môi trường axit dạ dày, thời điểm ăn uống và trạng thái hoạt động của hệ thần kinh.

Không nên kết hợp mật ong với các sản phẩm làm từ đậu nành

Buổi sáng khi bụng đói: “đánh thức” cơ thể

Buổi sáng sớm là thời điểm hormone cortisol đạt đỉnh, giúp cơ thể tỉnh táo và sẵn sàng hoạt động. Một cốc nước ấm pha mật ong lúc này có thể cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên, kích thích gan giải phóng glycogen và thúc đẩy trao đổi chất. Với người khỏe mạnh, thói quen này giúp giảm cảm giác uể oải, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện táo bón nhẹ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Người có dạ dày nhạy cảm, viêm loét hoặc trào ngược có thể bị cồn cào do mật ong kích thích tiết axit khi bụng trống.

Sau bữa sáng: lựa chọn an toàn cho số đông

Khi đã có thức ăn trong dạ dày, mật ong trở nên “hiền” hơn. Uống mật ong sau bữa sáng khoảng 20–30 phút giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu vi chất và hạn chế dao động đường huyết quá nhanh. Đây là thời điểm được khuyến nghị cho người cao tuổi hoặc người có bệnh lý dạ dày nhẹ.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên gia dinh dưỡng, mật ong dùng sau ăn giúp giảm kích ứng niêm mạc dạ dày và tận dụng tốt enzyme tự nhiên: “Quan trọng là liều lượng vừa phải, khoảng 1–2 thìa cà phê mỗi lần, tránh dùng quá nhiều gây dư năng lượng”.

Mật ong là loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự hình thành và lây lan của tế bào ung thư

Buổi tối khi bụng đói: lợi hay hại?

Ban đêm, hệ thần kinh phó giao cảm chiếm ưu thế, khiến nhu động ruột chậm lại. Khi dùng mật ong lúc này, đường được hấp thu từ từ hơn, giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác đói về đêm. Với người hay thức giấc do hạ đường huyết nhẹ, một thìa mật ong nhỏ có thể hữu ích.

Tuy vậy, dùng mật ong khi bụng đói vào buổi tối không phù hợp với người thừa cân, tiểu đường hoặc ít vận động, vì năng lượng dư thừa khó được tiêu hao.

Trước hoặc sau bữa tối: hỗ trợ giấc ngủ

Một lượng nhỏ mật ong trước khi ngủ hoặc sau bữa tối khoảng 30 phút có thể mang lại lợi ích bất ngờ. Carbohydrate chỉ số đường huyết thấp trong mật ong giúp não dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, hỗ trợ quá trình tiết melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ. Pha mật ong với nước ấm hoặc sữa ấm là cách được nhiều người áp dụng để thư giãn tinh thần.

Dùng thế nào là đúng?

Mật ong không phải “thần dược” và không phù hợp cho mọi đối tượng. Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng; người tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ; người đang giảm cân nên cân nhắc thời điểm và liều lượng. Dù dùng sáng hay tối, nguyên tắc chung vẫn là dùng ít, đều đặn và phù hợp thể trạng.

Tóm lại, mật ong uống buổi sáng và buổi tối mang lại những tác dụng rất khác nhau. Hiểu đúng nhịp sinh học và nhu cầu của cơ thể sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của loại thực phẩm tưởng chừng quen thuộc này, thay vì dùng theo thói quen cảm tính.