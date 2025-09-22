Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

1. Khí hậu và môi trường sống

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm, thực phẩm dễ ôi thiu và vi khuẩn sinh sôi nhanh. Bởi vậy, “ăn nóng” trở thành nguyên tắc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Một bát canh nóng, một nồi phở bốc khói không chỉ kích thích vị giác, mà còn giúp “diệt trừ” nguy cơ vi khuẩn. Người xưa đã dạy: “Ăn chín uống sôi” như một triết lý sống khỏe.

Trong khi đó, phương Tây, nhất là các nước châu Âu ôn đới, có khí hậu mát lạnh, thực phẩm tươi sống dễ bảo quản hơn. Do vậy, họ chuộng ăn rau củ quả tươi sống, giữ nguyên hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Salad lạnh trở thành lựa chọn vừa tiện lợi, vừa hợp môi trường.

2. Tập quán văn hóa và triết lý ẩm thực

Người Việt quan niệm “cơm phải nóng, canh phải sôi” mới đúng chuẩn bữa ăn. Nhiệt nóng tượng trưng cho sự ấm cúng, sum vầy. Trong bữa cơm gia đình, hơi ấm từ nồi canh hay chảo xào cũng là hơi ấm gắn kết các thành viên. Ăn nóng vì thế không chỉ để no bụng, mà còn để no tình cảm.

Ngược lại, văn hóa ẩm thực phương Tây coi trọng tính “tự nhiên” của nguyên liệu. Salad – thường kết hợp rau xanh, cà chua, dưa chuột, dầu olive, phô mai… – thể hiện sự tôn trọng hương vị gốc của thực phẩm. Người phương Tây xem việc ăn salad như một cách “sống lành mạnh”, cân bằng dinh dưỡng và giữ dáng.

3. Góc nhìn dinh dưỡng hiện đại

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, ăn nóng có lợi trong việc hỗ trợ tiêu hóa, nhất là với người Á Đông vốn quen khẩu phần nhiều tinh bột. Thức ăn nóng cũng giúp dạ dày tiết men tiêu hóa tốt hơn.

Trong khi đó, salad lạnh lại giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ vì giữ nguyên được dưỡng chất trong rau củ. Bữa ăn kiểu Tây thường cân đối: khai vị bằng salad lạnh, món chính nhiều đạm, kết thúc bằng tráng miệng ngọt. Điều này phản ánh một cấu trúc bữa ăn khoa học, chú trọng sự hài hòa.

4. Sự giao thoa hiện đại

Ngày nay, ranh giới “ăn nóng” hay “ăn lạnh” dần được xóa nhòa. Người Việt đã quen với salad trong tiệc cưới, nhà hàng. Ngược lại, phở, bún chả, nem rán – những món nóng đặc trưng – lại chinh phục thực khách phương Tây. Đây chính là sự hội nhập thú vị, nơi khẩu vị giao thoa và làm giàu thêm trải nghiệm văn hóa ẩm thực.

Thói quen “ăn nóng” của người Việt hay “chuộng salad lạnh” của người phương Tây đều bắt nguồn từ khí hậu, tập quán và triết lý sống. Một bên coi trọng hơi ấm sum vầy, bên kia đề cao sự tự nhiên, thanh đạm. Dù khác biệt, cả hai đều hướng tới một điểm chung: ăn để khỏe, để tận hưởng và để thể hiện bản sắc văn hóa.

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.