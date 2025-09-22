Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?
GĐXH - Ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là “tấm gương” soi chiếu khí hậu, tập quán sống và cả triết lý văn hóa của một dân tộc. Nếu như người Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông có thói quen “ăn nóng, uống nóng”, thì trong văn hóa ẩm thực phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, salad lạnh lại trở thành món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố thú vị.
1. Khí hậu và môi trường sống
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm, thực phẩm dễ ôi thiu và vi khuẩn sinh sôi nhanh. Bởi vậy, “ăn nóng” trở thành nguyên tắc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Một bát canh nóng, một nồi phở bốc khói không chỉ kích thích vị giác, mà còn giúp “diệt trừ” nguy cơ vi khuẩn. Người xưa đã dạy: “Ăn chín uống sôi” như một triết lý sống khỏe.
Trong khi đó, phương Tây, nhất là các nước châu Âu ôn đới, có khí hậu mát lạnh, thực phẩm tươi sống dễ bảo quản hơn. Do vậy, họ chuộng ăn rau củ quả tươi sống, giữ nguyên hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Salad lạnh trở thành lựa chọn vừa tiện lợi, vừa hợp môi trường.
2. Tập quán văn hóa và triết lý ẩm thực
Người Việt quan niệm “cơm phải nóng, canh phải sôi” mới đúng chuẩn bữa ăn. Nhiệt nóng tượng trưng cho sự ấm cúng, sum vầy. Trong bữa cơm gia đình, hơi ấm từ nồi canh hay chảo xào cũng là hơi ấm gắn kết các thành viên. Ăn nóng vì thế không chỉ để no bụng, mà còn để no tình cảm.
Ngược lại, văn hóa ẩm thực phương Tây coi trọng tính “tự nhiên” của nguyên liệu. Salad – thường kết hợp rau xanh, cà chua, dưa chuột, dầu olive, phô mai… – thể hiện sự tôn trọng hương vị gốc của thực phẩm. Người phương Tây xem việc ăn salad như một cách “sống lành mạnh”, cân bằng dinh dưỡng và giữ dáng.
3. Góc nhìn dinh dưỡng hiện đại
Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, ăn nóng có lợi trong việc hỗ trợ tiêu hóa, nhất là với người Á Đông vốn quen khẩu phần nhiều tinh bột. Thức ăn nóng cũng giúp dạ dày tiết men tiêu hóa tốt hơn.
Trong khi đó, salad lạnh lại giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ vì giữ nguyên được dưỡng chất trong rau củ. Bữa ăn kiểu Tây thường cân đối: khai vị bằng salad lạnh, món chính nhiều đạm, kết thúc bằng tráng miệng ngọt. Điều này phản ánh một cấu trúc bữa ăn khoa học, chú trọng sự hài hòa.
4. Sự giao thoa hiện đại
Ngày nay, ranh giới “ăn nóng” hay “ăn lạnh” dần được xóa nhòa. Người Việt đã quen với salad trong tiệc cưới, nhà hàng. Ngược lại, phở, bún chả, nem rán – những món nóng đặc trưng – lại chinh phục thực khách phương Tây. Đây chính là sự hội nhập thú vị, nơi khẩu vị giao thoa và làm giàu thêm trải nghiệm văn hóa ẩm thực.
'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạoĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà kết hợp bột gạo với bột năng để sợi bánh canh dai nhưng vẫn mềm, ăn kèm thịt cua, sốt gạch cua béo ngậy, thơm ngon.
Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khíĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.
3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổiĂn - 9 giờ trước
Hiện tại 3 loại rau này đang ở thời điểm đúng mùa và ngon nhất. Do đó bạn hãy tận dụng để nấu các món ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe của lá phổi nhé!
Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Chẳng cần phải ra hàng quán nữa khi giờ đây bạn đã có thể nấu được món bún ốc ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Cách nấu bún ốc sẽ được bật mí ngay trong bài viết sau.
Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mêĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Món ăn này được tạo ra bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản và gần gũi với chúng ta. Vậy cách để có một món ốc hương xào bơ bắp thơm ngon chuẩn vị là gì? Cùng khám phá công thức làm món này trong bài viết sau.
"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!Ăn - 17 giờ trước
10 món ăn từ trứng này đều dễ chế biến, sử dụng nguyên liệu dễ tìm mua tại chợ và siêu thị. Hương vị của các món ăn này rất ngon, bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé!
Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bòĂn - 1 ngày trước
Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, phân biệt thịt bò với thịt trâu giả bò để mua đúng nguyên liệu cho món ăn mình cần chế biến.
Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.
Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyênĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?Ăn - 1 ngày trước
Nhiều người có thói quen rã đông đi rã đông lại một miếng thịt để nấu ăn và cho rằng "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?"...
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.