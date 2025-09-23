Loại lá là 'thần dược tự nhiên', bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Mặc dù chỉ là một loại cây dại mọc ven đường, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại đã được khoa học chứng minh và công nhận trong việc hỗ trợ gan, kiểm soát đường huyết và điều trị tiểu đường hiệu quả.
Lá tầm bóp - Loại lá giúp bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả
Với công dụng tuyệt vời đó, hãy đưa loại rau này vào thực đơn bữa ăn gia đình với những gợi ý món ngon dưới đây:
4 món ăn chế biến từ rau tầm bóp đầy dưỡng chất
Tầm bóp luộc
Tầm bóp xào tỏi
Tầm bóp xào thịt bò
Canh cua tầm bóp
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.