Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại lá là 'thần dược tự nhiên', bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ ba, 10:36 23/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mặc dù chỉ là một loại cây dại mọc ven đường, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại đã được khoa học chứng minh và công nhận trong việc hỗ trợ gan, kiểm soát đường huyết và điều trị tiểu đường hiệu quả.

Lá tầm bóp -  Loại lá giúp bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 1.

Cây tầm bóp còn được gọi bằng những cái tên khác như cây thù lù, cây lồng đèn, cây bôm bốp, cây bùm bụp…, có tên khoa học là Physalis Angulata, thuộc họ Cà... Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng các hoạt chất trong lá có khả năng bảo vệ gan và thận khỏi các tổn thương do độc tố. Bằng cách hỗ trợ chức năng giải độc của gan và lợi tiểu của thận, lá tầm bóp giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại, duy trì sự cân bằng và hoạt động khỏe mạnh của hai cơ quan quan trọng này.

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 2.

Các hợp chất sinh học trong lá tầm bóp, đặc biệt là acid ferulic, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đường huyết. Chúng hoạt động theo nhiều cơ chế bao gồm: giảm hấp thu glucose từ ruột, tăng cường sản xuất insulin và cải thiện độ nhạy của tế bào với hormone này. Nhờ đó, lá tầm bóp có thể giúp ổn định đường huyết, làm giảm nguy cơ biến chứng ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 3.

Các chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào, giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Thường xuyên sử dụng lá tầm bóp sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh cảm cúm, ho thông thường và bảo vệ cơ thể từ cấp độ tế bào.

Với công dụng tuyệt vời đó, hãy đưa loại rau này vào thực đơn bữa ăn gia đình với những gợi ý món ngon dưới đây:

4 món ăn chế biến từ rau tầm bóp đầy dưỡng chất

Tầm bóp luộc

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 4.

Rau tầm bóp sau khi được thu hoạch thì đem rửa sạch, tiếp đến là luộc qua với nước sôi. Trong quá trình luộc, cho thêm một ít muối vào trong nước, quan sát rau vừa chín thì vớt ra. Nếu bạn để rau tầm bóp chín tới sẽ dễ bị nhão, mau ngán khi ăn. Món rau luộc này có thể dùng chung với nước tương hoặc nước mắm, tuy đơn giản nhưng lại rất bắt miệng bởi độ giòn và mát của rau.

Tầm bóp xào tỏi

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 5.

Cho chảo lên bếp bật lửa to, đổ dầu ăn vào bên trong. Tỏi lột vỏ rồi dùng mặt dao để đập dập, băm nhỏ. Khi dầu nóng, cho tỏi vào phi, chúng sẽ tạo được mùi thơm hấp dẫn. Thấy tỏi đã chuyển vàng thì cho rau tầm bóp đã được rửa sạch vào. Dùng đũa trở đều rau, nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi rau chín thì tắt bếp, có thể rắc thêm một ít mè vào rau để tạo điểm nhấn.

 Tầm bóp xào thịt bò

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 6.

Bạn có thể tham khảo thêm công thức xào tầm bóp với thịt bò để món ăn bổ dưỡng hơn. Thịt bò đem ướp với một số gia vị như muối, hạt nêm, tiêu,... trước khi nấu. Bỏ chảo lên bếp, cho dầu ăn lượng vừa đủ vào. Sau đó, phi tỏi để tạo mùi thơm cho món rau, thấy tỏi chuyển vàng thì cho thịt bò vào xào cùng. Khi thịt bò đã tái chín, bỏ rau tầm bóp vào chảo, đảo đều đến khi chín. Bạn có thể cho thêm ớt và tiêu để tăng hương vị cho món ăn.

Canh cua tầm bóp

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 7.

Cua khi đã được xay nhuyễn thì bỏ vào nồi nước sôi với lượng nước đủ dùng. Sau đó dùng dụng cụ để lọc lấy phần nước. Cho một ít muối vào rồi đun sôi, hạ nhỏ lửa đến khi phần gạch cua đông lại. Nêm nếm gia vị vừa ăn, để lửa to cho độ sôi của nước tăng rồi bỏ rau tầm bóp vào. Hãy dùng đũa hoặc vá múc để nhấn phần rau ngập nước, giúp chín đều. Cuối cùng tắt lửa, cho canh ra tô để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 8.Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Lợi ích sức khỏe của lá tầm bóp: Bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả - Ảnh 9.Loại quả là dược liệu quý người Nhật thường ăn giúp tăng đề kháng và nuôi dưỡng da dẻ căng mịn hồng hào

GĐXH - Không phải cam, cũng chẳng phải quýt, loại quả này được phụ nữ Nhật Bản lẫn Hàn Quốc sử dụng làm bí quyết giữ gìn sức khỏe và làm đẹp da nhanh chóng.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Rau dại miền Tây từng bị bỏ mặc, nay thành đặc sản "hái ra tiền": Bán trên mạng tới 120.000 đồng/kg

Rau dại miền Tây từng bị bỏ mặc, nay thành đặc sản "hái ra tiền": Bán trên mạng tới 120.000 đồng/kg

Ăn - 59 phút trước

Từng mọc đầy đồng mà chẳng ai thèm hái, nay loại rau dại miền Tây này lại trở thành đặc sản được săn lùng, xuất hiện trong nhiều nhà hàng và có giá bán khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg trên chợ mạng.

Mẹo xào miến không vón cục, dính hoặc nát

Mẹo xào miến không vón cục, dính hoặc nát

Ăn - 9 giờ trước

Với những mẹo xào miến không dính chảo, không vón cục này, bạn sẽ đảm bảo cả độ ngon và tính thẩm mỹ của món ăn.

'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà kết hợp bột gạo với bột năng để sợi bánh canh dai nhưng vẫn mềm, ăn kèm thịt cua, sốt gạch cua béo ngậy, thơm ngon.

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

Ăn - 1 ngày trước

Hiện tại 3 loại rau này đang ở thời điểm đúng mùa và ngon nhất. Do đó bạn hãy tận dụng để nấu các món ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe của lá phổi nhé!

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là “tấm gương” soi chiếu khí hậu, tập quán sống và cả triết lý văn hóa của một dân tộc. Nếu như người Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông có thói quen “ăn nóng, uống nóng”, thì trong văn hóa ẩm thực phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, salad lạnh lại trở thành món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố thú vị.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chẳng cần phải ra hàng quán nữa khi giờ đây bạn đã có thể nấu được món bún ốc ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Cách nấu bún ốc sẽ được bật mí ngay trong bài viết sau.

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Món ăn này được tạo ra bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản và gần gũi với chúng ta. Vậy cách để có một món ốc hương xào bơ bắp thơm ngon chuẩn vị là gì? Cùng khám phá công thức làm món này trong bài viết sau.

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

Ăn - 1 ngày trước

10 món ăn từ trứng này đều dễ chế biến, sử dụng nguyên liệu dễ tìm mua tại chợ và siêu thị. Hương vị của các món ăn này rất ngon, bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê tít

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.

Xem nhiều

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn
5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top