Loại lá là 'thần dược tự nhiên', bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Bạn có thể tham khảo thêm công thức xào tầm bóp với thịt bò để món ăn bổ dưỡng hơn. Thịt bò đem ướp với một số gia vị như muối, hạt nêm, tiêu,... trước khi nấu. Bỏ chảo lên bếp, cho dầu ăn lượng vừa đủ vào. Sau đó, phi tỏi để tạo mùi thơm cho món rau, thấy tỏi chuyển vàng thì cho thịt bò vào xào cùng. Khi thịt bò đã tái chín, bỏ rau tầm bóp vào chảo, đảo đều đến khi chín. Bạn có thể cho thêm ớt và tiêu để tăng hương vị cho món ăn.