Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Trái cây nào giúp ngủ ngon mà không gây đầy bụng?

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng nhiều người lại gặp tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ tỉnh giấc ban đêm. Bên cạnh thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Một số loại trái cây chứa vitamin, khoáng chất và hợp chất tự nhiên giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ một cách an toàn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng trái cây và ăn với lượng phù hợp vào buổi tối có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn mà không gây nặng bụng. Những loại trái cây được ví như "thuốc ngủ tự nhiên" thường giàu chất xơ hòa tan, magie và các chất hỗ trợ sản sinh hormone melatonin, từ đó giúp ngủ sâu và hạn chế cảm giác khó chịu sau ăn.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, người bị mất ngủ nên kết hợp ăn trái cây đúng thời điểm, tránh ăn quá no trước khi ngủ và duy trì lối sống lành mạnh. Khi chế độ ăn uống được điều chỉnh hợp lý, giấc ngủ sẽ dần cải thiện, giúp cơ thể phục hồi tốt hơn và tinh thần tỉnh táo hơn mỗi ngày.

