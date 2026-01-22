Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn
GĐXH - Nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, tăng – giảm cân thất thường hay rối loạn nội tiết mà không ngờ nguyên nhân đến từ những món ăn quen thuộc hằng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
7 thực phẩm cần tránh cho tuyến giáp để duy trì sức khỏe nội tiết ổn định
Tuyến giáp là cơ quan quan trọng giúp điều hòa hormone và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tuyến giáp hoạt động kém, người bệnh có thể gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài, tăng hoặc giảm cân bất thường, rối loạn cảm xúc. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định y tế, chế độ ăn uống hàng ngày có vai trò lớn trong việc bảo vệ sức khỏe tuyến giáp.
Một số thực phẩm không tốt cho tuyến giáp nếu sử dụng thường xuyên có thể làm cản trở quá trình hấp thu i-ốt hoặc khiến chức năng tuyến giáp suy giảm. Vì vậy, nhiều người thắc mắc tuyến giáp nên kiêng ăn gì để tránh làm tình trạng rối loạn tuyến giáp trở nên nghiêm trọng hơn. Việc hạn chế những thực phẩm cần tránh cho tuyến giáp là bước quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nội tiết.
Nhìn chung, xây dựng chế độ ăn cho người bệnh tuyến giáp cần đảm bảo cân đối dinh dưỡng, đồng thời tránh các thực phẩm ảnh hưởng xấu đến tuyến giáp theo khuyến cáo của chuyên gia. Khi kết hợp ăn uống lành mạnh với lối sống khoa học, tuyến giáp sẽ hoạt động ổn định hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.
(Theo BS.Đào Đình Thuyên - Sức khoẻ & Đời sống)
