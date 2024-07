Canh chua cá diêu hồng thơm ngon cho ngày hè nóng bức

Canh chua cá diêu hồng là một món ăn mang đậm hương vị miền Nam chua chua cay cay ngọt ngọt. Món ăn này rất thích hợp cho bữa cơm ngày Hè. Với nguyên liệu và cách chế biến không quá cầu kỳ, bạn đã có ngay một món ngon được nhiều người yêu thích.

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng

- Đậu bắp, giá đỗ, bạc hà, dứa (thơm), cà chua, me, hành tím, tỏi, rau ngổ, ớt

- Gia vị: dầu ăn, muối, hạt nêm, đường, nước mắm.

Cách làm:

- Cá diêu hồng cạo vảy, rửa sạch với nước cắt cá 3 khúc vừa ăn.

- Đậu bắp rửa sạch, cắt xéo. Dứa cắt miếng vừa ăn. Cà chua cắt làm 4. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Bạc hà tước phần vỏ xanh, cắt xéo như đậu bắp. Rau ngổ rửa sạch thái nhuyễn. Tất cả nguyên liệu cho ra đĩa, để riêng.

- Hành tím xay nhuyễn cho vào phi thơm. Khi hành tím bắt đầu chuyển qua màu vàng nhạt thì cho cà chua vào, đảo đều đến khi cà chua mềm và ra màu.

- Tiếp theo, cho cá diêu hồng vào, lật nhẹ để gia vị thấm đều 2 mặt cá. Khi thịt cá bắt đầu săn lại thì đổ 1 tô nước vào, nấu sôi.

- Nêm gia vị muối, hạt nêm, đường… sao cho vừa ăn. Đổ nước sôi vào me, dằm dằm me rồi lấy rây lọc lấy nước cốt me. Cho nước cốt me vào nồi nấu tiếp.

- Cá chín e vớt ra đĩa và tiếp tục cho lần lượt bạc hà, dứa, đậu bắp, giá đỗ vào nấu cho canh sôi trở lại thì tắt bếp. Múc canh ra tô, thêm ớt, rau ngổ, tỏi phi để bát canh chua đẹp bắt mắt.

Vậy là món ăn đã hoàn thành. Làm chén nước mắm ớt cay chấm cá thì còn gì bằng.