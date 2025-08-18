Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ
GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.
Bữa cơm nhà – hạnh phúc từ những điều nhỏ bé giữa tiết trời se lạnh Đà Lạt
Ở tuổi ngoài 30, anh Lê Văn Minh (đến từ Đà Lạt) vẫn giữ cho mình một lối sống lành mạnh: ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động yêu thích. Anh cho biết, sức khỏe là nền tảng để tiếp tục theo đuổi ước mơ dạy học ở Đà Lạt – điều anh từng ấp ủ từ năm 18 tuổi.
Giữa cuộc sống hiện đại hối hả, nhiều người chọn cách ăn nhanh, ăn ngoài để tiết kiệm thời gian. Nhưng với anh Lê Văn Minh, một thầy giáo sống một mình ở Đà Lạt, bữa cơm tự tay chuẩn bị lại là điều thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Anh gọi đó là "liều thuốc" tinh thần giúp mình sống chậm, tận hưởng và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Mùa mưa Đà Lạt se lạnh, mùi canh nóng bốc hơi nghi ngút hay đĩa rau xanh tươi mướt trên mâm cơm gợi cho anh cảm giác an toàn, bình yên. Đó không chỉ là ăn để no, mà là ăn để nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn.
Những mâm cơm 'chuẩn không cần chỉnh' của thầy giáo 9X độc thân
Dù sống một mình, anh Minh vẫn duy trì thói quen chuẩn bị mâm cơm đủ món: một món mặn, một món rau, một món canh và thêm trái cây tráng miệng. Mỗi bữa ăn đều được anh bày biện chỉn chu trên chiếc mẹt tre mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp như bữa cơm gia đình.
Một buổi trưa se lạnh, mâm cơm của anh có canh rau cải xanh nấu tôm, cá kho tiêu thơm lừng, rau muống luộc xanh mướt cùng bát nước chấm ớt cay nồng.
Hôm khác, đó lại là canh cà chua nấu mực, đĩa rau lang luộc ngọt lành, thêm quả chuối chín vàng làm tráng miệng.
Những mâm cơm ấy không cầu kỳ, nhưng hội tụ đủ dinh dưỡng, hương vị và sự tinh tế. Chúng phản ánh quan điểm sống của anh: "Ăn uống không chỉ để no, mà để thấy mình được trân trọng".
Nhiều người lo sợ sống một mình sẽ buồn chán, nhưng với anh Minh, đó là khoảng thời gian để tận hưởng sở thích, chăm chút cho bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc. Anh ví von: "Cô đơn giống như một người bạn cũ, thỉnh thoảng ghé thăm để nhắc mình nhớ về sự tồn tại của bản thân".
Dưới đây là những mâm cơm tự nấu do chính tay anh Minh thực hiện vừa đẹp mắt vừa đủ chất như một lời nhắc nhở rằng: "Mình xứng đáng được ăn ngon, sống khỏe và hạnh phúc".
Mâm cơm ngon 1
- Canh chua nấu cá biển
- Nộm tai heo rau má
- Thịt bò xào ớt chuông
- Cơm trắng
- Quả cam tráng miệng
Mâm cơm ngon 2
- Mực nấu cà chua
- Cá nấu
- Rau muống luộc
- Cơm
- Quả chuối tráng miệng
Mâm cơm ngon 3
- Canh rau ngót nấu
- Dưa chuột và rau sống
- Tôm rang mỡ hành
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 4
- Canh chua
- Cá hố hấp
- Mực xào mướp
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 5
- Cá nấu
- Thịt viên chiên
- Rau sống
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 6
- Rau muống xào thịt
- Canh rau
- Cá kho
- Bánh đa vừng đen
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 7
- Canh rau củ nấu
- Mướp đắng xào trứng
- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
- Cơm trắng
- Quả xoài tráng miệng
Mâm cơm ngon 8
- Cá biển nấu
- Rau cải luộc
- Đậu sốt cà chua
- Cơm trắng
- Quả xoài tráng miệng
Mâm cơm ngon 9
- Canh mướp nấu tôm
- Mực xào rau cải
- Rau cải luộc
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 10
- Canh rau nấu tôm
- Cá kho
- Rau sống
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 11
- Canh cá biển nấu chua
- Thịt ba chỉ luộc
- Nộm tai heo
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 12
- Mướp đắng nhồi thịt
- Chả chiên
- Thịt bò xào cải
- Cơm trắng
- Thanh long tráng miệng
Mâm cơm ngon 13
- Canh lưỡi rồng
- Trứng chiên
- Tôm xào rau cải
- Cơm trắng
- Ổi tráng miệng
Mâm cơm ngon 14
- Bí đỏ nấu xương
- Cá chiên
- Thịt luộc
- Cơm trắng
- Quả cam tráng miệng
Mâm cơm ngon 15
- Canh bầu nấu xương
- Mực xào
- Đậu bắp luộc
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 16
- Canh xương nấu bí
- Đậu tẩm mỡ hành
- Cuốn tôm thịt
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 17
- Canh rau
- Thịt kho tấm
- Thịt bò xào khoai tây
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 18
- Canh rong biển
- Cá biển rán
- Rau xào tôm
- Cơm trắng
- Quả xoài tráng miêngj
Câu chuyện của anh Lê Văn Minh cho thấy, ăn uống không chỉ để tồn tại mà còn để sống trọn vẹn hơn. Một mâm cơm nhỏ, vài món đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm và yêu thương sẽ nuôi dưỡng cả cơ thể lẫn tâm hồn. Và đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là ngồi bên mâm cơm tự nấu, ăn ngon lành và mỉm cười với chính mình.
