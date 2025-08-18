Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Thứ hai, 07:19 18/08/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

Bữa cơm nhà – hạnh phúc từ những điều nhỏ bé giữa tiết trời se lạnh Đà Lạt

Ở tuổi ngoài 30, anh Lê Văn Minh (đến từ Đà Lạt) vẫn giữ cho mình một lối sống lành mạnh: ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động yêu thích. Anh cho biết, sức khỏe là nền tảng để tiếp tục theo đuổi ước mơ dạy học ở Đà Lạt – điều anh từng ấp ủ từ năm 18 tuổi.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 1.

Anh Lê Văn Mình (30 tuổi) đến từ Đà Lạt.

Giữa cuộc sống hiện đại hối hả, nhiều người chọn cách ăn nhanh, ăn ngoài để tiết kiệm thời gian. Nhưng với anh Lê Văn Minh, một thầy giáo sống một mình ở Đà Lạt, bữa cơm tự tay chuẩn bị lại là điều thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Anh gọi đó là "liều thuốc" tinh thần giúp mình sống chậm, tận hưởng và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Mùa mưa Đà Lạt se lạnh, mùi canh nóng bốc hơi nghi ngút hay đĩa rau xanh tươi mướt trên mâm cơm gợi cho anh cảm giác an toàn, bình yên. Đó không chỉ là ăn để no, mà là ăn để nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn.

Những mâm cơm 'chuẩn không cần chỉnh' của thầy giáo 9X độc thân

Dù sống một mình, anh Minh vẫn duy trì thói quen chuẩn bị mâm cơm đủ món: một món mặn, một món rau, một món canh và thêm trái cây tráng miệng. Mỗi bữa ăn đều được anh bày biện chỉn chu trên chiếc mẹt tre mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp như bữa cơm gia đình.

Một buổi trưa se lạnh, mâm cơm của anh có canh rau cải xanh nấu tôm, cá kho tiêu thơm lừng, rau muống luộc xanh mướt cùng bát nước chấm ớt cay nồng. 

Hôm khác, đó lại là canh cà chua nấu mực, đĩa rau lang luộc ngọt lành, thêm quả chuối chín vàng làm tráng miệng.

Những mâm cơm ấy không cầu kỳ, nhưng hội tụ đủ dinh dưỡng, hương vị và sự tinh tế. Chúng phản ánh quan điểm sống của anh: "Ăn uống không chỉ để no, mà để thấy mình được trân trọng".

Nhiều người lo sợ sống một mình sẽ buồn chán, nhưng với anh Minh, đó là khoảng thời gian để tận hưởng sở thích, chăm chút cho bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc. Anh ví von: "Cô đơn giống như một người bạn cũ, thỉnh thoảng ghé thăm để nhắc mình nhớ về sự tồn tại của bản thân".

Dưới đây là những mâm cơm tự nấu do chính tay anh Minh thực hiện vừa đẹp mắt vừa đủ chất như một lời nhắc nhở rằng: "Mình xứng đáng được ăn ngon, sống khỏe và hạnh phúc". 

Mâm cơm ngon 1

- Canh chua nấu cá biển

- Nộm tai heo rau má

- Thịt bò xào ớt chuông

- Cơm trắng

- Quả cam tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 2.

Mâm cơm ngon tròn vị dù chỉ nấu cho một người.

Mâm cơm ngon 2

- Mực nấu cà chua

- Cá nấu

- Rau muống luộc

- Cơm 

- Quả chuối tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 3.

Mâm cơm ngon đủ chất cho người sống một mình.

Mâm cơm ngon 3

- Canh rau ngót nấu 

- Dưa chuột và rau sống

- Tôm rang mỡ hành

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 4.

Gợi ý mâm cơm ngon đơn giản của anh Minh.

Mâm cơm ngon 4

- Canh chua

- Cá hố hấp

- Mực xào mướp 

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 5.

Mâm cơm ngon giúp bữa ăn một mình vẫn ấm áp.

Mâm cơm ngon 5

- Cá nấu

- Thịt viên chiên

- Rau sống

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 6.

Mâm cơm ngon thanh đạm nhưng đủ dinh dưỡng.

Mâm cơm ngon 6

- Rau muống xào thịt

- Canh rau

- Cá kho

- Bánh đa vừng đen

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 7.

Mâm cơm ngon tự nấu mỗi ngày của thầy giáo Đà Lạt.

Mâm cơm ngon 7

- Canh rau củ nấu

- Mướp đắng xào trứng

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

- Cơm trắng

- Quả xoài tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 8.

Mâm cơm ngon tiết kiệm nhưng hợp khẩu vị.

Mâm cơm ngon 8

- Cá biển nấu

- Rau cải luộc

- Đậu sốt cà chua

- Cơm trắng

- Quả xoài tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 9.

Mâm cơm ngon cho một người vẫn đẹp mắt.

Mâm cơm ngon 9

- Canh mướp nấu tôm

- Mực xào rau cải

- Rau cải luộc

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 10.

Mâm cơm ngon mùa thu do anh Minh chuẩn bị.

Mâm cơm ngon 10

- Canh rau nấu tôm

- Cá kho

- Rau sống

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 11.

Mâm cơm ngon ngày mưa se lạnh của người độc thân.

Mâm cơm ngon 11

- Canh cá biển nấu chua

- Thịt ba chỉ luộc

- Nộm tai heo

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 12.

Mâm cơm ngon giản dị nhưng khiến lòng ấm lại.

Mâm cơm ngon 12

- Mướp đắng nhồi thịt

- Chả chiên

- Thịt bò xào cải

- Cơm trắng

- Thanh long tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 13.

Mâm cơm ngon giúp duy trì lối sống lành mạnh.

Mâm cơm ngon 13

- Canh lưỡi rồng

- Trứng chiên

- Tôm xào rau cải

- Cơm trắng

- Ổi tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 14.

Mâm cơm ngon tự tay chuẩn bị sau giờ làm việc.

Mâm cơm ngon 14

- Bí đỏ nấu xương

- Cá chiên

- Thịt luộc

- Cơm trắng

- Quả cam tráng miệng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 15.

Mâm cơm ngon mỗi ngày như món quà cho bản thân.

Mâm cơm ngon 15

- Canh bầu nấu xương

- Mực xào

- Đậu bắp luộc

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 16.

Mâm cơm ngon – niềm vui nhỏ của người sống một mình.

Mâm cơm ngon 16

- Canh xương nấu bí

- Đậu tẩm mỡ hành

- Cuốn tôm thịt

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 17.

Mâm cơm gia đình ngon miệng dù chỉ dành cho một người.

Mâm cơm ngon 17

- Canh rau

- Thịt kho tấm

- Thịt bò xào khoai tây

- Cơm trắng

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 18.

Mâm cơm ngon miệng của người sống một mình ở Đà Lạt.

Mâm cơm ngon 18

- Canh rong biển

- Cá biển rán

- Rau xào tôm

- Cơm trắng

- Quả xoài tráng miêngj 

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 19.

Mâm cơm ngon – niềm vui nhỏ của người sống một mình.

Câu chuyện của anh Lê Văn Minh cho thấy, ăn uống không chỉ để tồn tại mà còn để sống trọn vẹn hơn. Một mâm cơm nhỏ, vài món đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm và yêu thương sẽ nuôi dưỡng cả cơ thể lẫn tâm hồn. Và đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là ngồi bên mâm cơm tự nấu, ăn ngon lành và mỉm cười với chính mình.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 20.Món ăn ngon cho gia đình: 18 mâm cơm đầy hương vị yêu thương, ấm áp mỗi ngày

GĐXH - Không cần sơn hào hải vị, chỉ một mâm cơm ấm nóng với vài món ngon cũng đủ khiến cả nhà gác lại bộn bề, quay về bên nhau trọn vẹn.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 21.Gợi ý các mâm cơm tối ‘chạm tim’, tuy giản dị nhưng khiến gia đình chẳng nỡ rời bàn ăn

GĐXH - Gợi ý mâm cơm gia đình cho bữa tối đơn giản mà ngon, giúp bạn tiết kiệm thời gian, giữ trọn hạnh phúc bên mâm cơm ấm cúng mỗi ngày.

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ- Ảnh 22.Cứ đến giờ cơm là lại bí: Gợi ý 11 mâm cơm gia đình đơn giản cứu cánh cả tuần

GĐXH - Bạn đang bàn hoài không biết hôm nay nên ăn gì đơn giản? Bằng danh sách 11 mâm cơm gia đình ngon đơn giản dưới đây, bạn sẽ có ngay ý tưởng cho bữa cơm nhà mỗi ngày mà không cần lên danh sách mua sắm phức tạp. Dù là bữa cơm hôm nay cho 2 người hay cả nhà 4 người, bạn vẫn dễ dàng chuẩn bị những món ngon đủ chất dinh dưỡng.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không phải cứ ra ăn hàng là xịn, mâm cơm nhà thời 4.0 mới là lựa chọn được săn đón nhất hè này

Không phải cứ ra ăn hàng là xịn, mâm cơm nhà thời 4.0 mới là lựa chọn được săn đón nhất hè này

Gợi ý những mâm cơm gia đình ngon cho ngày tránh bão Wipha, nhìn là muốn lao ngay vào bếp

Gợi ý những mâm cơm gia đình ngon cho ngày tránh bão Wipha, nhìn là muốn lao ngay vào bếp

Bạn đọc chia sẻ 36 mâm cơm gia đình ngon như nhà hàng, giải quyết nhanh chóng câu hỏi ‘Hôm nay ăn gì?’

Bạn đọc chia sẻ 36 mâm cơm gia đình ngon như nhà hàng, giải quyết nhanh chóng câu hỏi ‘Hôm nay ăn gì?’

Món ăn mỗi ngày: Thực đơn 12 mâm cơm gia đình ngon dễ làm, đủ dinh dưỡng cho tuần mới

Món ăn mỗi ngày: Thực đơn 12 mâm cơm gia đình ngon dễ làm, đủ dinh dưỡng cho tuần mới

Món ngon trong mâm cơm gia đình Việt – Nơi hương vị quê hương và tình thân đong đầy

Món ngon trong mâm cơm gia đình Việt – Nơi hương vị quê hương và tình thân đong đầy

Cùng chuyên mục

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Ẩm thực 360 - 23 giờ trước

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360 - 4 ngày trước

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH - Mỗi năm, cứ chuẩn bị đến tháng 7 âm lịch, lòng người lại cùng hướng về ngày lễ lớn: Lễ Vu Lan báo hiếu. Vào ngày này, gia đình Việt thường làm mâm cơm chay cúng tại bàn thờ tổ tiên, cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn.

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Ăn - 6 ngày trước

GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top