Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe món quà Tết độc bản, đậm chất nghệ thuật ngay tại một cơ ngơi của mình. Không phải đào Nhật Tân hay mai vàng truyền thống, năm nay Mr. Đàm chọn chơi đào chuông Yên Tử - một loại hoa quý hiếm vốn được mệnh danh là "biểu tượng của sự may mắn và thanh cao".

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!" Theo lời kể của Đàm Vĩnh Hưng, đây là món quà từ một người em thân thiết gốc Hải Phòng đang công tác tại miền Nam vì quá thương anh nên đã kỳ công đặt hàng.

Những cành đào chuông từ vùng núi thiêng Quảng Ninh đã được vận chuyển hỏa tốc bằng máy bay vào Sài Gòn để đảm bảo độ tươi và giữ nguyên sắc hồng rực rỡ.

Ngay sau khi nhận được quà và bài trí cẩn thận trong lọ gốm lớn, Mr. Đàm đã gửi lời cảm ơn chân thành đến người tặng: "Đào chuông Yên Tử đã vượt ngàn trùng vào đến Sài Gòn giao tận tay Hưng rồi nha! Lung linh và quý lắm! Hàng hiếm mà lị!"

Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên tiết lộ điều thú vị về loài hoa "quý tộc" này: "Khi ở trên đỉnh thì mới được màu sắc đậm đà như thế này! Còn dưới chân núi thì chỉ được màu nhạt".

Quan sát những hình ảnh được nam ca sĩ đăng tải, có thể thấy từng chùm hoa đào chuông li ti, hình dáng như những chiếc chuông nhỏ nhắn, treo lủng lẳng trên cành khẳng khiu.

Sắc hồng đậm, cánh hoa trong trẻo, lung linh dưới ánh đèn khiến không gian của nam ca sĩ trở nên vừa sang trọng, vừa mang hơi thở của vùng cao Yên Tử.

Thú chơi đào chuông những năm gần đây đang trở thành xu hướng của những người sành hoa, nhưng để có được những cành to, dáng đẹp và sắc hoa đậm đà như của Đàm Vĩnh Hưng là điều không hề dễ dàng.

Nhiều ngày qua, thị trường hoa Tết Nguyên đán đang bị khuấy động bởi một loại hoa có tên đào chuông Yên Tử.

Loài hoa xinh xắn như những hạt ngọc có hình chiếc chuông nhỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu hoa.

Để lấy được một cành đào chuông Yên Tử tại rừng rất khó khăn vất vả nên giá thành của loại hoa này không hề rẻ.

Mỗi cành đào chuông rừng có giá từ vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng.

Vài năm trở lại đây, nhiều hộ trồng hoa đã ươm giống cây đào chuông Yên Tử tại vườn để tránh việc khai thác đào chuông rừng nhưng hoa của loại trồng vườn có màu sắc không được đẹp bằng cây đào chuông rừng.

Đào chuông thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông, được phân bố ở độ cao từ 1.400 m trở lên.

Cây hoa đào chuông chỉ nở đúng một mùa xuân, tầm từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch, đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tên gọi của loài hoa này cũng bắt nguồn từ hình dáng nở rất đặc biệt như những chiếc chuông nhỏ xinh treo lơ lửng.

Những cành đào chuông Yên Tử được khai thác rừng thuộc dạng "khủng" đều được các đại gia truy lùng mua tại gốc. Đa số những cành đào chuông được rao bán trên mạng xã hội hoặc bán dọc đường đều là những cành đào nhỏ hoặc được chiết tại vườn.

Loài hoa này chưa được trồng nhiều nên khá ít người bán, số lượng hàng cũng không nhiều nên càng khan hiếm, khiến ai cũng tò mò, muốn ngắm thử.

Cách chăm sóc dưỡng hoa cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Khi mua về nên vào thùng nước, cắm ngoài trời và phun nước toàn bộ các cánh hoa hàng ngày để kích thích ra nụ.

Đào chuông có thể tìm thấy ở các cánh rừng ở Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bà Nà song đào chuông ở núi Yên Tử Quảng Ninh cho màu đẹp nhất. Đa số cành đào chuông từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn tới vài mét mà mọi người bán trên thị trường đều cắt từ cây trong thiên nhiên. Hiện chưa có nhiều nhà vườn nhân giống và trồng đại trà cây đào chuông này để bán cành.







