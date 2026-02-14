Cành đào chuông Yên Tử lạ mắt 'vượt ngàn trùng' đến tay Đàm Vĩnh Hưng
GĐXH - Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!"
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe món quà Tết độc bản, đậm chất nghệ thuật ngay tại một cơ ngơi của mình. Không phải đào Nhật Tân hay mai vàng truyền thống, năm nay Mr. Đàm chọn chơi đào chuông Yên Tử - một loại hoa quý hiếm vốn được mệnh danh là "biểu tượng của sự may mắn và thanh cao".
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ về nguồn gốc của cành hoa lạ: "Bạn có nghe đến đào chuông bao giờ chưa? Mà còn lại nằm trên núi cao của Yên Tử nữa chứ!" Theo lời kể của Đàm Vĩnh Hưng, đây là món quà từ một người em thân thiết gốc Hải Phòng đang công tác tại miền Nam vì quá thương anh nên đã kỳ công đặt hàng.
Nhiều ngày qua, thị trường hoa Tết Nguyên đán đang bị khuấy động bởi một loại hoa có tên đào chuông Yên Tử.
Loài hoa xinh xắn như những hạt ngọc có hình chiếc chuông nhỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu hoa.
Để lấy được một cành đào chuông Yên Tử tại rừng rất khó khăn vất vả nên giá thành của loại hoa này không hề rẻ.
Mỗi cành đào chuông rừng có giá từ vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng.
Vài năm trở lại đây, nhiều hộ trồng hoa đã ươm giống cây đào chuông Yên Tử tại vườn để tránh việc khai thác đào chuông rừng nhưng hoa của loại trồng vườn có màu sắc không được đẹp bằng cây đào chuông rừng.
Đào chuông thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông, được phân bố ở độ cao từ 1.400 m trở lên.
Cây hoa đào chuông chỉ nở đúng một mùa xuân, tầm từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch, đúng dịp Tết Nguyên đán.
Tên gọi của loài hoa này cũng bắt nguồn từ hình dáng nở rất đặc biệt như những chiếc chuông nhỏ xinh treo lơ lửng.
Những cành đào chuông Yên Tử được khai thác rừng thuộc dạng "khủng" đều được các đại gia truy lùng mua tại gốc. Đa số những cành đào chuông được rao bán trên mạng xã hội hoặc bán dọc đường đều là những cành đào nhỏ hoặc được chiết tại vườn.
Loài hoa này chưa được trồng nhiều nên khá ít người bán, số lượng hàng cũng không nhiều nên càng khan hiếm, khiến ai cũng tò mò, muốn ngắm thử.
Cách chăm sóc dưỡng hoa cũng khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Khi mua về nên vào thùng nước, cắm ngoài trời và phun nước toàn bộ các cánh hoa hàng ngày để kích thích ra nụ.
Đào chuông có thể tìm thấy ở các cánh rừng ở Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bà Nà song đào chuông ở núi Yên Tử Quảng Ninh cho màu đẹp nhất. Đa số cành đào chuông từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn tới vài mét mà mọi người bán trên thị trường đều cắt từ cây trong thiên nhiên. Hiện chưa có nhiều nhà vườn nhân giống và trồng đại trà cây đào chuông này để bán cành.
GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.
GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.
GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.
GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.
GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?
