Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhà
GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.
Việc thay mới một số vật dụng trong bếp trước Tết không chỉ mang ý nghĩa làm mới không gian sống mà còn giúp giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, hạn chế bệnh tật và tiết kiệm chi phí sinh hoạt lâu dài.
Dưới đây là những vật dụng trong bếp nhiều gia đình nên kiểm tra và thay mới trước khi bước sang năm mới.
Nồi chảo chống dính bong tróc – nguy cơ âm thầm ảnh hưởng sức khỏe
Nồi chảo chống dính là vật dụng được sử dụng hằng ngày nhưng lại rất dễ xuống cấp. Khi lớp chống dính bị trầy xước hoặc bong tróc, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo nguy cơ các hợp chất hóa học có thể thôi nhiễm vào thức ăn nếu tiếp tục sử dụng ở nhiệt độ cao.
Ngoài yếu tố sức khỏe, nồi chảo cũ cũng khiến việc nấu ăn kém hiệu quả, thực phẩm dễ cháy, gây lãng phí nguyên liệu.
Việc thay mới dụng cụ nấu ăn vào dịp cuối năm còn tượng trưng cho sự chuẩn bị chu đáo cho chu kỳ sinh hoạt mới, tạo cảm hứng cho người nội trợ.
Dao, thớt đã mòn, nứt hoặc ám mùi
Dao cùn không chỉ khiến việc chế biến thực phẩm mất thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do phải dùng lực mạnh. Trong khi đó, thớt gỗ lâu năm dễ xuất hiện các vết nứt – nơi vi khuẩn và nấm mốc tích tụ.
Theo khuyến nghị của các chuyên gia vệ sinh an toàn thực phẩm, thớt nên được thay định kỳ, đặc biệt nếu xuất hiện dấu hiệu nứt sâu hoặc đổi màu. Nhiều gia đình hiện nay còn sử dụng riêng thớt cho thực phẩm sống và chín để hạn chế lây nhiễm chéo.
Việc thay dao thớt trước Tết cũng được xem là cách giúp việc nấu nướng thuận lợi, giảm căng thẳng trong những ngày cao điểm chuẩn bị mâm cỗ.
Khăn lau bếp và miếng rửa bát – ổ vi khuẩn ít người để ý
Khăn lau bếp và miếng rửa bát là những vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa lượng vi khuẩn rất lớn nếu sử dụng lâu ngày. Nhiều nghiên cứu cho thấy miếng rửa bát ẩm ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.
Các chuyên gia khuyến cáo nên thay mới hoặc tiệt trùng định kỳ, đặc biệt trước dịp Tết khi tần suất nấu nướng tăng cao. Một chiếc khăn sạch không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn giúp không gian bếp trở nên gọn gàng, dễ chịu hơn.
Hộp đựng thực phẩm cũ, biến dạng hoặc không rõ nguồn gốc
Hộp nhựa đựng thực phẩm sau thời gian dài sử dụng dễ bị ố màu, nứt vỡ hoặc biến dạng khi tiếp xúc nhiệt. Một số loại nhựa kém chất lượng có thể thôi nhiễm chất độc vào thức ăn, đặc biệt khi đựng đồ nóng.
Chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ưu tiên các loại hộp thủy tinh hoặc nhựa an toàn đạt tiêu chuẩn để bảo quản thực phẩm tốt hơn.
Ở góc nhìn đời sống, tủ lạnh gọn gàng với hộp đựng đồng bộ cũng giúp việc quản lý thực phẩm hiệu quả, hạn chế lãng phí – yếu tố được xem là “giữ của” trong sinh hoạt gia đình.
Gia vị để quá lâu, mất mùi và giảm giá trị dinh dưỡng
Không ít gia đình có thói quen tích trữ gia vị từ năm này sang năm khác mà ít kiểm tra hạn sử dụng. Gia vị để lâu không chỉ làm giảm hương vị món ăn mà còn có thể sinh nấm mốc nếu bảo quản sai cách.
Việc thay mới gia vị trước Tết giúp món ăn ngày đầu năm thơm ngon hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Trong quan niệm dân gian, bếp có đủ gia vị tươi mới còn tượng trưng cho sự đủ đầy và sung túc.
Thiết bị bếp hoạt động kém ổn định
Bếp gas, bếp điện, nồi cơm điện hoặc máy hút mùi nếu hoạt động chập chờn cần được kiểm tra hoặc thay mới. Đây là nhóm thiết bị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng khi đã xuống cấp.
Các chuyên gia an toàn khuyến cáo nên bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu nấu nướng tăng cao.
Việc đảm bảo thiết bị bếp vận hành tốt giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định trong những ngày Tết.
Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ
Bát đĩa bị sứt mẻ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích khi sử dụng. Ngoài ra, các vết nứt nhỏ cũng là nơi vi khuẩn dễ tích tụ.
Trong văn hóa truyền thống, người Việt thường tránh dùng bát đĩa nứt vỡ trong dịp đầu năm vì coi đó là biểu tượng của sự không trọn vẹn. Tuy nhiên, ở góc nhìn hiện đại, việc thay mới đơn giản là giúp đảm bảo an toàn và tạo không khí tươi mới cho bữa cơm đoàn viên.
Làm mới gian bếp – cách chăm sóc sức khỏe và giữ nếp nhà
Các chuyên gia phong cách sống cho rằng việc thay mới vật dụng bếp trước Tết không nên xem là hình thức hay tốn kém, mà là cách đầu tư cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Một gian bếp sạch sẽ, đầy đủ và tiện nghi giúp việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, khuyến khích các thành viên duy trì bữa cơm gia đình – yếu tố quan trọng giúp gắn kết tình cảm và ổn định chi tiêu.
Trong nhịp sống hiện đại, ý nghĩa lớn nhất của việc làm mới gian bếp không nằm ở yếu tố tâm linh mà chính là xây dựng thói quen sống khoa học, an toàn và bền vững.
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.