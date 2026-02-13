Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiện
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
Mua muối đầu năm
Ngay từ thời xa xưa, ông cha ta đã có câu: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", một phong tục tưởng chừng giản đơn nhưng ẩn chứa nhiều giá trị tâm linh sâu sắc.
Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, muối không chỉ là gia vị của bữa ăn mà còn là biểu tượng của sự bền chặt, sung túc và thanh sạch.
Chính vì vậy, mua muối đầu năm được xem là nghi thức mở đầu năm mới với mong muốn giữ lộc, kết duyên, và hóa giải những điều xui xẻo còn sót lại của năm cũ.
Theo quan niệm dân gian, muối có khả năng hấp thu và trung hòa năng lượng xấu, giúp thanh tẩy không gian sống, xua tan tà khí, mang lại cảm giác bình an và tươi mới.
Trong phong thủy, muối còn tượng trưng cho sự mặn mà trong tình cảm, gắn kết trong gia đình, và độ bền trong các mối quan hệ làm ăn. Vì vậy, người Việt tin rằng mua muối đầu năm là cách "mua may bán rủi", để cả năm thuận lợi, tiền bạc dồi dào và nhân duyên viên mãn.
Cách làm: Để giữ đúng tinh thần truyền thống, gia chủ nên mua một gói muối nhỏ vào sáng mùng 1 Tết hoặc ngay sau thời khắc giao thừa.
Có thể đặt gói muối tại góc bếp, bàn thờ Thần Tài hoặc gần cửa chính, những vị trí được xem là nơi "tụ tài" và "giữ lộc" trong nhà.
Việc này không chỉ giúp trấn giữ tài khí, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự khởi đầu thanh sạch, tinh tấn cho năm mới.
Xông đất đầu năm
Sau thời khắc giao thừa, khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào nhà mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong văn hóa phong thủy. Người đầu tiên đến nhà trong năm mới được gọi là "người xông đất", họ chính là người mang nguồn năng lượng khởi đầu cho cả năm của gia chủ.
Theo quan niệm dân gian, người xông đất hợp tuổi và hợp mệnh với gia chủ sẽ mang đến may mắn, tài lộc và cát khí, giúp công việc thuận lợi, gia đạo bình an. Ngược lại, nếu tuổi hoặc vận khí của người đó xung khắc, năm mới dễ gặp trở ngại, hao tổn tiền tài hoặc bất hòa trong gia đình.
Do đó, việc chọn người xông đất được coi là nghi thức phong thủy mở đầu năm mới quan trọng nhất, giúp "mở vía" tài lộc và khởi đầu một năm hanh thông, vượng phát.
Khi chọn người xông đất, nên ưu tiên: Người có mệnh tương sinh với gia chủ, tính cách hòa nhã, vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng, tươi cười.
Nên là người đang gặp vận may, công việc thuận lợi, gia đình yên ấm. Tránh chọn người có tang, đang gặp chuyện buồn hoặc bệnh tật, để không ảnh hưởng đến khí vận đầu năm.
Nếu không có ai thực sự phù hợp, gia chủ có thể tự xông đất bằng cách bước ra khỏi nhà sau giao thừa, rồi tự quay lại nhà mình với tâm thế vui tươi, tích cực để tự "khai vận" đầu năm.
Đặt hũ gạo đầu năm
Nếu "mua muối giữ lộc", "xông đất khai vận" là những nghi lễ mang ý nghĩa kích hoạt năng lượng cát tường đầu năm, thì đặt hũ gạo đầu năm lại biểu trưng cho sự no đủ và sung túc trong suốt 12 tháng tới. Đây là phong tục được người Việt xem trọng, bởi gạo không chỉ là nguồn sống vật chất mà còn là biểu tượng tinh thần của phúc lộc và an khang.
Trong phong thủy, gạo tượng trưng cho lương thực, phúc khí và của cải, vì vậy một hũ gạo đầy vào đầu năm mang ý nghĩa tài nguyên dồi dào, cuộc sống sung túc, gia đạo bình an. Người xưa tin rằng, khi hũ gạo luôn đầy ắp, nguồn năng lượng thịnh vượng trong nhà sẽ được duy trì liên tục, tránh cảnh hao hụt tài vận hay thiếu thốn trong năm mới.
Cách làm: Đổ đầy hũ gạo trong ngày mùng 1 Tết, tượng trưng cho khởi đầu viên mãn, "no đủ từ sớm".
Có thể cho thêm vài đồng xu, ít hạt muối hoặc vài hạt đậu đỏ - những vật phẩm mang tính chiêu tài, trấn khí, giúp kích hoạt năng lượng may mắn và giữ vững nguồn phúc trong nhà. Hũ gạo nên được đặt nơi kín đáo, chắc chắn, thể hiện sự bảo toàn tài sản và an cư.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
