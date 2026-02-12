Mới nhất
Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn

Thứ năm, 19:00 12/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.

Vì sao nên tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào?

Phong thủy có vai trò lớn trong việc hỗ trợ năng lượng cá nhân. Mỗi mệnh khác nhau sẽ có những vật phẩm giúp kích hoạt may mắn và tài lộc theo quy luật ngũ hành.

Người mệnh Mộc đại diện cho sự sinh trưởng, sáng tạo và năng lượng của thiên nhiên, vì vậy việc chọn vật phẩm phù hợp sẽ giúp cân bằng khí trường và thu hút tài vận. 

Sau đây là một số lý do bạn nên tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào: Giúp tăng vận khí, thu hút may mắn và tài lộc trong công việc. Hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, mang lại sự hòa hợp trong cuộc sống.

Tăng năng lượng tích cực, giúp đầu óc minh mẫn và tinh thần ổn định. Hạn chế năng lượng xung khắc, giúp cuộc sống thuận lợi hơn.

Năm 2026 người mệnh Mộc muốn kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc nếu sử dụng vật phẩm này - Ảnh 1.

Người mệnh Mộc đại diện cho sự sinh trưởng, sáng tạo và năng lượng của thiên nhiên, vì vậy việc chọn vật phẩm phù hợp sẽ giúp cân bằng khí trường và thu hút tài vận.

Hiểu được bản mệnh sẽ là nền tảng quan trọng để lựa chọn vật phẩm hợp lý, từ đó mang lại nguồn năng lượng cát tường trong năm mới.

Vật phẩm phong thủy hợp người mệnh Mộc năm 2026

Vật phẩm chiêu tài – thu hút may mắn

Đây là nhóm vật phẩm giúp kích hoạt cung Tài Lộc, rất được người mệnh Mộc ưa chuộng: Tỳ Hưu màu xanh lá hoặc xanh dương: Biểu tượng chiêu tài và bảo vệ tài sản.

Thiềm Thừ (Cóc ngậm tiền): Giúp giữ của, tránh thất thoát tiền bạc, thích hợp đặt tại phòng khách hoặc bàn làm việc.

Quả cầu đá thạch anh xanh: Hỗ trợ tăng năng lượng tích cực, thúc đẩy cơ hội kinh doanh.

Những vật phẩm này thuộc hành Thủy hoặc hành Mộc – tương sinh với người mệnh Mộc, giúp dòng năng lượng tài lộc được lưu thông tốt hơn.

Vật phẩm giúp an yên và tăng sức khỏe

Khi tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào, nhiều người còn quan tâm đến các vật phẩm mang lại sự bình an và sức khỏe:

Năm 2026 người mệnh Mộc muốn kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc nếu sử dụng vật phẩm này - Ảnh 2.

Vòng tay đá ngọc bích, thạch anh xanh, hoặc đá mắt hổ xanh đen: Giúp người mệnh Mộc cân bằng cảm xúc, mang lại tinh thần minh mẫn.

Vòng tay đá ngọc bích, thạch anh xanh, hoặc đá mắt hổ xanh đen: Giúp cân bằng cảm xúc, mang lại tinh thần minh mẫn.

Tranh phong thủy hình cây cối, rừng xanh hoặc thác nước: Biểu trưng cho sức sống và sự phát triển.

Cây cảnh hợp mệnh: Như cây Kim Ngân, cây Ngọc Bích, cây Trường Sinh – dễ chăm sóc và mang đến năng lượng tích cực.

Các vật phẩm này giúp người mệnh Mộc duy trì tâm thế ổn định, tránh lo âu và thu hút nguồn năng lượng lành vào không gian sống.

Vật phẩm trưng bày và bài trí phong thủy

Ngoài vật phẩm đeo bên người, việc sắp xếp không gian sống cũng có ảnh hưởng lớn đến phong thủy. Dưới đây là những lựa chọn phù hợp khi bạn muốn biết năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào để tăng tài vận:

Đồ gỗ hoặc đồ tre: Chất liệu tự nhiên đại diện cho hành Mộc, giúp tăng sinh khí.

Bình hút tài lộc màu xanh ngọc: Giúp kích hoạt vận tài, thích hợp đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.

Bình hút tài lộc màu xanh ngọc: Giúp kích hoạt vận tài, thích hợp đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.

Bình hút tài lộc màu xanh ngọc: Giúp kích hoạt vận tài, thích hợp đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.

Trụ đá phong thủy: Đặt tại bàn làm việc hoặc phòng khách để củng cố năng lượng, trấn trạch và tạo sự ổn định.

Khi bài trí, bạn nên chọn vị trí thoáng đãng, có ánh sáng tự nhiên để năng lượng phong thủy phát huy hiệu quả cao nhất.

Cách chọn và bài trí vật phẩm phong thủy hợp mệnh Mộc

Khi biết năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào, việc sử dụng đúng cách là điều vô cùng quan trọng.

Về màu sắc: Hãy ưu tiên các gam màu xanh lá, xanh dương, đen hoặc xanh ngọc – tượng trưng cho hành Mộc và Thủy.

Về chất liệu: Nên chọn vật phẩm từ đá tự nhiên, gỗ hoặc tre để tăng khả năng hấp thu năng lượng.

Năm 2026 người mệnh Mộc muốn kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc nếu sử dụng vật phẩm này - Ảnh 4.

Giữ vật phẩm sạch sẽ, tránh để nơi ẩm mốc hoặc tối tăm vì sẽ làm suy giảm năng lượng.

Về vị trí: Đặt vật phẩm chiêu tài ở hướng Đông hoặc Đông Nam để tăng vượng khí. Các vật phẩm bình an nên đặt ở hướng Bắc – nơi đại diện cho hành Thủy, tương sinh với Mộc.

Về thời điểm: Nên khai quang vật phẩm vào ngày tốt đầu năm 2026 để kích hoạt năng lượng mạnh nhất.

Về bảo quản: Giữ vật phẩm sạch sẽ, tránh để nơi ẩm mốc hoặc tối tăm vì sẽ làm suy giảm năng lượng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Năm 2026 người mệnh Mộc muốn kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc nếu sử dụng vật phẩm này - Ảnh 5.Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

- 32 phút trước

GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhà

Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhà

- 3 giờ trước

GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.

Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?

Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?

- 4 giờ trước

GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

- 5 giờ trước

GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

- 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?

Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủi

Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủi

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều được xem là “kiêng kỵ” trong khoảng thời gian này.

Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?

Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.

Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu

Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu

- 1 ngày trước

GĐXH - Năm nay, thay vì mua những chai nước mùi già công nghiệp, sao chị em không thử học theo "Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh tự tay nấu nồi nước thảo mộc thơm lừng để tẩy trần cho ban thờ, rước may mắn vào nhà?

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây quất ngày Tết không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc, thịnh vượng và may mắn.

Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc này

Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc này

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, thu hút tài lộc mệnh Kim không chỉ là việc kích hoạt năng lượng thịnh vượng mà còn là cách để gia chủ mệnh Kim cân bằng ngũ hành, hướng đến cuộc sống sung túc, may mắn và bình an.

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

