Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.
Vì sao nên tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào?
Phong thủy có vai trò lớn trong việc hỗ trợ năng lượng cá nhân. Mỗi mệnh khác nhau sẽ có những vật phẩm giúp kích hoạt may mắn và tài lộc theo quy luật ngũ hành.
Người mệnh Mộc đại diện cho sự sinh trưởng, sáng tạo và năng lượng của thiên nhiên, vì vậy việc chọn vật phẩm phù hợp sẽ giúp cân bằng khí trường và thu hút tài vận.
Sau đây là một số lý do bạn nên tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào: Giúp tăng vận khí, thu hút may mắn và tài lộc trong công việc. Hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ, mang lại sự hòa hợp trong cuộc sống.
Tăng năng lượng tích cực, giúp đầu óc minh mẫn và tinh thần ổn định. Hạn chế năng lượng xung khắc, giúp cuộc sống thuận lợi hơn.
Hiểu được bản mệnh sẽ là nền tảng quan trọng để lựa chọn vật phẩm hợp lý, từ đó mang lại nguồn năng lượng cát tường trong năm mới.
Vật phẩm phong thủy hợp người mệnh Mộc năm 2026
Vật phẩm chiêu tài – thu hút may mắn
Đây là nhóm vật phẩm giúp kích hoạt cung Tài Lộc, rất được người mệnh Mộc ưa chuộng: Tỳ Hưu màu xanh lá hoặc xanh dương: Biểu tượng chiêu tài và bảo vệ tài sản.
Thiềm Thừ (Cóc ngậm tiền): Giúp giữ của, tránh thất thoát tiền bạc, thích hợp đặt tại phòng khách hoặc bàn làm việc.
Quả cầu đá thạch anh xanh: Hỗ trợ tăng năng lượng tích cực, thúc đẩy cơ hội kinh doanh.
Những vật phẩm này thuộc hành Thủy hoặc hành Mộc – tương sinh với người mệnh Mộc, giúp dòng năng lượng tài lộc được lưu thông tốt hơn.
Vật phẩm giúp an yên và tăng sức khỏe
Khi tìm hiểu năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào, nhiều người còn quan tâm đến các vật phẩm mang lại sự bình an và sức khỏe:
Vòng tay đá ngọc bích, thạch anh xanh, hoặc đá mắt hổ xanh đen: Giúp cân bằng cảm xúc, mang lại tinh thần minh mẫn.
Tranh phong thủy hình cây cối, rừng xanh hoặc thác nước: Biểu trưng cho sức sống và sự phát triển.
Cây cảnh hợp mệnh: Như cây Kim Ngân, cây Ngọc Bích, cây Trường Sinh – dễ chăm sóc và mang đến năng lượng tích cực.
Các vật phẩm này giúp người mệnh Mộc duy trì tâm thế ổn định, tránh lo âu và thu hút nguồn năng lượng lành vào không gian sống.
Vật phẩm trưng bày và bài trí phong thủy
Ngoài vật phẩm đeo bên người, việc sắp xếp không gian sống cũng có ảnh hưởng lớn đến phong thủy. Dưới đây là những lựa chọn phù hợp khi bạn muốn biết năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào để tăng tài vận:
Đồ gỗ hoặc đồ tre: Chất liệu tự nhiên đại diện cho hành Mộc, giúp tăng sinh khí.
Bình hút tài lộc màu xanh ngọc: Giúp kích hoạt vận tài, thích hợp đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Trụ đá phong thủy: Đặt tại bàn làm việc hoặc phòng khách để củng cố năng lượng, trấn trạch và tạo sự ổn định.
Khi bài trí, bạn nên chọn vị trí thoáng đãng, có ánh sáng tự nhiên để năng lượng phong thủy phát huy hiệu quả cao nhất.
Cách chọn và bài trí vật phẩm phong thủy hợp mệnh Mộc
Khi biết năm 2026 mệnh Mộc hợp vật phẩm phong thủy nào, việc sử dụng đúng cách là điều vô cùng quan trọng.
Về màu sắc: Hãy ưu tiên các gam màu xanh lá, xanh dương, đen hoặc xanh ngọc – tượng trưng cho hành Mộc và Thủy.
Về chất liệu: Nên chọn vật phẩm từ đá tự nhiên, gỗ hoặc tre để tăng khả năng hấp thu năng lượng.
Về vị trí: Đặt vật phẩm chiêu tài ở hướng Đông hoặc Đông Nam để tăng vượng khí. Các vật phẩm bình an nên đặt ở hướng Bắc – nơi đại diện cho hành Thủy, tương sinh với Mộc.
Về thời điểm: Nên khai quang vật phẩm vào ngày tốt đầu năm 2026 để kích hoạt năng lượng mạnh nhất.
Về bảo quản: Giữ vật phẩm sạch sẽ, tránh để nơi ẩm mốc hoặc tối tăm vì sẽ làm suy giảm năng lượng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.