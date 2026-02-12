Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

Về không gian trưng bày, người mẫu ưu tiên đặt hoa ở phòng khách và phòng ăn - những khu vực tạo ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà. "Khi có khách đến nhà, tôi muốn họ cảm nhận được sự ấm áp và gu thẩm mỹ của người phụ nữ trong nhà", cô nói. Theo Hương Liên, việc tự tay cắm và chăm sóc hoa trong những ngày Tết không chỉ giúp không gian sống thêm sắc màu mà còn tạo cảm giác thư giãn, tăng cảm hứng làm việc và gắn kết các thành viên trong gia đình.