Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản
GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.
Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2003, quê Hà Nam, được chú ý khi tham gia The Face Vietnam 2023. Cô cao 1,7 m, gương mặt thanh tú, hiện hoạt động người mẫu và xây dựng nội dung trên mạng xã hội với hơn 730.000 người theo dõi trên TikTok. Được mệnh danh là “Kim Tae Hee Việt Nam” Nguyễn Hương Liên vừa trở thành con dâu cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước.
Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?
Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều được xem là “kiêng kỵ” trong khoảng thời gian này.
Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.
Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Năm nay, thay vì mua những chai nước mùi già công nghiệp, sao chị em không thử học theo "Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh tự tay nấu nồi nước thảo mộc thơm lừng để tẩy trần cho ban thờ, rước may mắn vào nhà?
Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây quất ngày Tết không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc, thịnh vượng và may mắn.
Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút tài lộc mệnh Kim không chỉ là việc kích hoạt năng lượng thịnh vượng mà còn là cách để gia chủ mệnh Kim cân bằng ngũ hành, hướng đến cuộc sống sung túc, may mắn và bình an.
Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, sau khi hoàn tất lễ tiễn ông Công ông Táo và thả cá chép, nhiều gia đình thường xem đó là cột mốc chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết. Trong quan niệm dân gian, thời điểm này không chỉ đánh dấu việc kết thúc một chu kỳ sinh hoạt của năm cũ mà còn là lúc gia đình bắt đầu “dọn vía”, thanh lọc không gian sống và tinh thần để đón năm mới.
Ý nghĩa phong tục đặt bát cơm quả trứng đầu giường người mất trong tang lễỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà phong tục Việt Nam lại yêu cầu phải có bát cơm quả trứng khi tổ chức tang lễ cho người chết. Tất cả đều có ý nghĩa thiết thực cho cả người chết và người sống ẩn đằng sau đó.
Những sai lầm khi thả cá chép tiễn Táo quân nhiều người mắc phảiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, hình ảnh người dân mang cá chép ra sông, hồ để thả tiễn ông Công ông Táo về trời đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Việt. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.
Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?Ở
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.