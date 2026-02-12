Mới nhất
Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

Thứ năm, 14:00 12/02/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.

Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2003, quê Hà Nam, được chú ý khi tham gia The Face Vietnam 2023. Cô cao 1,7 m, gương mặt thanh tú, hiện hoạt động người mẫu và xây dựng nội dung trên mạng xã hội với hơn 730.000 người theo dõi trên TikTok. Được mệnh danh là “Kim Tae Hee Việt Nam” Nguyễn Hương Liên vừa trở thành con dâu cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. 

Bên trong biệt thự xa hoa Hương Liên sống trước khi về làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn- Ảnh 9.

Khi chuẩn bị Tết Bính Ngọ, chia sẻ trên Ngôi sao nàng mẫu nói việc giữ hoa tươi lâu là điều cô quan tâm nhất khi trang trí nhà cửa. Ngoài việc tỉa bớt lá và cắt vát gốc, cô áp dụng mẹo gia truyền: cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào nước cắm hoa. Trong hình là hình ảnh nàng dâu hào môn cắm hoa ở bàn bếp.

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản - Ảnh 2.

Theo Hương Liên, cách làm này giúp hạn chế vi khuẩn trong nước, từ đó kéo dài thời gian tươi của hoa. "Tôi học mẹo này từ mẹ chồng. Khi chưa có nước dưỡng hoa chuyên dụng, tôi thường cho một chút nước rửa bát, hoa giữ được độ tươi và dáng đứng lâu hơn", cô nói.

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản - Ảnh 1.

Người đẹp cho biết mẹo trên được cô áp dụng với nhiều loại hoa, trong đó hiệu quả rõ nhất là tulip. "Tulip khi cho nước rửa bát vào bình thường giữ được thân thẳng, ít rũ và sống lâu hơn so với cắm nước thường", Hương Liên tiết lộ..

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản - Ảnh 2.

Bên cạnh việc xử lý nước cắm, nàng dâu hào môn cũng chú trọng khâu sơ chế hoa. Cô thường tỉa bớt lá ngập nước, cắt chéo gốc hoặc chẻ nhẹ phần chân cành để hoa hút nước tốt hơn. Với các loại hoa Tết như đào, mai, lan, cô ưu tiên chọn cành còn nụ để hoa nở đúng dịp.

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản - Ảnh 3.

Về không gian trưng bày, người mẫu ưu tiên đặt hoa ở phòng khách và phòng ăn - những khu vực tạo ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà. "Khi có khách đến nhà, tôi muốn họ cảm nhận được sự ấm áp và gu thẩm mỹ của người phụ nữ trong nhà", cô nói. Theo Hương Liên, việc tự tay cắm và chăm sóc hoa trong những ngày Tết không chỉ giúp không gian sống thêm sắc màu mà còn tạo cảm giác thư giãn, tăng cảm hứng làm việc và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của 'phú bà' Hannah Olala ngập tràn sắc XuânPenthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân

GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Hành trình mua nhà sau 10 năm lăn lộn của nữ ca sĩ vừa phải xin lỗi vì hát nhép trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025Hành trình mua nhà sau 10 năm lăn lộn của nữ ca sĩ vừa phải xin lỗi vì hát nhép trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025

GĐXH - Căn hộ không quá rộng nhưng là thành quả của những tháng ngày lao động miệt mài trong đam mê của nữ ca sĩ xinh đẹp.

