Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?
GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.
Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?
Đa số người thân trong gia đình gần xa có họ hàng huyết thống đều phải đeo khăn tang khi người thân mất. Đặc biệt, đối với mỗi mối quan hệ thì sẽ có màu sắc, đeo khác nhau. Sự phân biệt thứ bậc trong đeo khăn tang còn gọi là năm hạng tang phục.
Biết được 5 hạng tang phục này bạn sẽ hiểu về tang phục và những ai cần đeo khăn tang, tang phục khi có người thân mất. Thông thường người thân mất là cha mẹ, anh chị em trong gia đình, anh chị em họ hàng, cô chú chú dì bác cậu mợ họ hàng gần xa đều cần phải đeo khăn tang.
Đặc biệt, thông thường người mất nếu có cháu thì vẫn đeo khăn tang màu trắng. Đối với một số nơi thì có thể đeo khăn tang màu trắng chấm xanh nếu là cháu ngoại và màu trắng chấm đỏ là cháu nội. Đối với chắt thì thường đeo khăn tang có màu vàng.
Một số trường hợp đặc biệt nếu không có hết người thân trong gia đình dự đám tang thì có thể nhờ cậy một người thân thích với người đã khuất đứng ra chịu tang và làm chủ tang lễ.
Như vậy, tục lệ đeo tang cũng chính là để thể hiện lòng thành kính và tĩnh nghĩa, lòng xót thương của người sống đối với người đã khuất. Chính vì vậy mà đeo khăn tang cũng cần có lòng thành kính, người được chịu tang không có lòng thành thì việc để tang cũng không còn ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của việc đeo khăn tang trong tang lễ?
Việc đeo khăn tang trong tang lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, từ việc để hiện lòng thành kính đến việc giúp cho người dự đám tang biết được đâu là người nhà của người đã khuất. Đặc biệt thời gian đeo khăn tang còn phụ thuộc rất nhiều vào vai vế và được chia thành những hạng riêng với thời gian để tang riêng.
Đối với văn hóa, đeo khăn tang thể hiện được văn hóa hiếu thảo, xuất phát từ tình thương và lòng thành kính của con người đối với những người đã khuất. Qua đó càng thể hiện được giá trị nhân đạo của con người với con người.
Đặc biệt, đối với gia đình, việc đeo khăn tang khi người thân mất là thể hiện niềm an ủi, sự thương nhớ đối với người thân. Một số trường hợp đeo khăn tang còn thể hiện tình thương gắn kết giữa bạn bè, do đó việc đeo khăn tang ngày nay cũng không còn quá bó buộc so với những thời đại trước.
Chịu tang là một hình thức giúp cho người đang sống cảm thấy không còn buồn tủi, làm được những điều tốt đẹp nhất cho người đã khuất.
Một trong những ý nghĩa của việc đeo khăn tang còn cho chúng ta biết những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất, qua đó phân biệt được các mối quan hệ của người đang đeo khăn tang với người đã mất.
Khi con cái mất trước cha mẹ thì có để tang không?
Sự ra đi của bất cứ ai trong gia đình đều được xem là nỗi đau thương vô hạn và ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng người đang sống.
Chính vì vậy, hiện nay khi con cái mất thì cha mẹ cũng có thể choàng khăn tang trắng lên cổ để thể hiện được lòng thương tiếc. Một số khu vực còn quan niệm có từ xa xưa chính là cha mẹ là người sinh thành và nuôi lớn con cái.
Việc con cái mất trước cha mẹ được xem là tội bất hiếu, bởi công dưỡng dục chưa kịp được báo hiếu và chạy trốn nợ đời và bỏ lại cha mẹ ở trần gian. Chính vì vậy nên khi khâm liệm thì người nhà sẽ quấn trên đầu thi thể vòng khăn tang.
Điều này thể hiện việc con cái ở dưới cõi âm cũng phải để tang để báo hiếu sẵn cho người còn sống. Tuy nhiên hiện nay đa số đều thực hiện quấn khăn tang lên di ảnh.
Còn đối với thời gian để tang thì thông thường người chịu tang phụ thuộc vào mối quan hệ mà có thể để tang ngắn như: 49 ngày, 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí nhiều hơn như 1-3 năm.
Khi còn đang chịu tang thì quan niệm rằng chúng ta không nên thực hiện một số dự định hoặc kiêng kỵ một số điều trong cuộc sống. Điều này giúp giảm các điều không may mắn đối với những người đang sống.
Khi thực hiện nghi thức xả tang thì có ý nghĩa thông báo cho tất cả mọi người biết đã hết thời gian chịu tang. Đặc biệt, thực hiện nghi thức xả tang để mong cầu cho người đã khuất được yên nghỉ, siêu thoát.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giảnỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?
Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều được xem là “kiêng kỵ” trong khoảng thời gian này.
Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.
Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Năm nay, thay vì mua những chai nước mùi già công nghiệp, sao chị em không thử học theo "Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh tự tay nấu nồi nước thảo mộc thơm lừng để tẩy trần cho ban thờ, rước may mắn vào nhà?
Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây quất ngày Tết không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc, thịnh vượng và may mắn.
Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút tài lộc mệnh Kim không chỉ là việc kích hoạt năng lượng thịnh vượng mà còn là cách để gia chủ mệnh Kim cân bằng ngũ hành, hướng đến cuộc sống sung túc, may mắn và bình an.
Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, sau khi hoàn tất lễ tiễn ông Công ông Táo và thả cá chép, nhiều gia đình thường xem đó là cột mốc chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết. Trong quan niệm dân gian, thời điểm này không chỉ đánh dấu việc kết thúc một chu kỳ sinh hoạt của năm cũ mà còn là lúc gia đình bắt đầu “dọn vía”, thanh lọc không gian sống và tinh thần để đón năm mới.
Ý nghĩa phong tục đặt bát cơm quả trứng đầu giường người mất trong tang lễỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà phong tục Việt Nam lại yêu cầu phải có bát cơm quả trứng khi tổ chức tang lễ cho người chết. Tất cả đều có ý nghĩa thiết thực cho cả người chết và người sống ẩn đằng sau đó.
Những sai lầm khi thả cá chép tiễn Táo quân nhiều người mắc phảiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, hình ảnh người dân mang cá chép ra sông, hồ để thả tiễn ông Công ông Táo về trời đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Việt. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.
Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?Ở
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.