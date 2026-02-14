MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãn
GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.
Khoảnh khắc cô dâu Mai Ngọc chụp hình trên tầng 2 của căn biệt thự cũng thể hiện sự tinh tế của cô. Không hé lộ toàn bộ cơ ngơi, bức ảnh ghi lại một góc tầng 2, cho thấy căn biệt thự được xây theo phong cách tinh giản, hiện đại với gam màu trắng làm chủ đạo.
Giây phút hai vợ chồng Mai Ngọc và Quốc Thắng cùng hai mẹ thắp hương gia tiên cũng trực tiếp hé lộ không gian bên trong căn biệt thự. Tất cả nội thất từ rèm cửa, thảm, kệ đựng đồ đều có thiết kế tinh tế, sang trọng, toát lên phong cách cao sang, hiện đại của gia chủ.
Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.
Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiệnỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.
Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.
3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.
Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.
Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.
Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giảnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?
Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều được xem là “kiêng kỵ” trong khoảng thời gian này.
5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quảỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?