Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãn

Thứ bảy, 08:57 14/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 2 năm tái hôn, MC Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng thiếu gia và quý tử đầu lòng đáng yêu.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Mới đây, MC Mai Ngọc hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày giáp Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, "cô gái thời tiết" đã tổ chức các hoạt động đón năm mới như: gói bánh chưng, viết câu đối,... cùng với bạn bè, đối tác trong không gian biệt thự rộng lớn như tòa lâu đài của gia đình chồng ở Bắc Ninh.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Mai Ngọc chia sẻ: "Bánh chưng đã gói, câu đối đã xin... Sẵn sàng đón Bính Ngọ 2026 phi nước đại nhá". Khung cảnh biệt thự gia đình Mai Ngọc lộng lẫy khi được trang hoàng chữ "Tết 2026" bọc vải nhung, dàn hoa đỏ rực ngập sắc xuân.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Khung cảnh biệt thự nhà chồng Mai Ngọc được trang hoàng lộng lẫy.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Khoảnh khắc người đẹp đưa con trai đi dạo tại khuôn viên biệt thự. Từ khi chuyển về Bắc Ninh sống, Mai Ngọc giữ thói quen đưa con trai Panda dạo quanh khuôn viên lâu đài mỗi ngày.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Lâu đài của nhà chồng Mai Ngọc rộng hàng nghìn m2, nằm ở khu trung tâm của thành phố Bắc Ninh. Cơ ngơi này được thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu, mang phong cách tân cổ điển, trang trí họa tiết dát vàng.. Tại lâu đài, nữ MC thường xuyên update cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và cho biết hạnh phúc với nhịp sống bình yên, không khí trong lành ở quê.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Căn phòng rộng lớn, sang trọng của cô với đầy đủ đồ phục vụ con trai.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 7.

Sự sang trọng của căn biệt thự này từng được Mai Ngọc vô tình "flex" chỉ trong 1 clip vẻn vẹn 13 giây. Mai Ngọc đã để lộ hình ảnh bên trong căn biệt thự bề thế của nhà chồng ở Bắc Giang (cũ) vào đúng dịp sau sinh vài ngày. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được ngắm nhìn một góc sâu hơn trong biệt thự khủng của nhà gia đình chồng Mai Ngọc tại Bắc Giang.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 8.

Đó là một không gian rộng rãi, bề thế, gần như một phim trường nhỏ mà góc nào dựng lên trang trí cũng đều quá "chất". Vào dịp Tết 2025, cô từng hé lộ một vài góc chụp bên trong biệt thự nhà chồng. Khung cảnh trang trí Tết gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ, chỉn chu và sang trọng.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 9.

Ở một góc quay khác trong nhà, MC Mai Ngọc đang ngồi chơi đàn, độ bề thế bên trong biệt thự của gia đình chồng lọt vào camera khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 10.

Trước đó trong đám cưới tổ chức hồi cuối tháng 12/2024, cô cũng để lộ lâu đài bề thế của gia đình nhà chồng. Công chúng đều mừng cho hạnh phúc muộn màng của cô.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 11.

Mai Ngọc tạo dáng tại bậc tam cấp của nhà chồng sau lễ rước dâu. Chỉ một góc cầu thang đơn giản cũng góp phần thể hiện được sự nguy nga bề thế của biệt thự nhà chồng Mai Ngọc.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 12.

Một phần không gian phòng khách của gia đình cũng được Mai Ngọc hé lộ. Theo một nguồn tin, gia đình chồng Mai Ngọc sống tại một lâu đài bề thế và nổi tiếng tại Bắc Giang. Những bức ảnh được chia sẻ một cách đầy tinh tế, không quá phô trương, chủ yếu chỉ ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi cùng bạn bè thân thiết, nhưng ai ngắm nhìn cũng trầm trồ trước căn biệt thự này.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 13.

Cơ ngơi nhà chồng Mai Ngọc thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu phong cách tân cổ điển với không gian rộng lớn, họa tiết đối xứng, tỷ lệ, đường nét hoa văn phức tạp. Khu vực sảnh chính của ngôi nhà có nhiều chi tiết trang trí được dát vàng.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 14.

Khoảnh khắc cô dâu Mai Ngọc chụp hình trên tầng 2 của căn biệt thự cũng thể hiện sự tinh tế của cô. Không hé lộ toàn bộ cơ ngơi, bức ảnh ghi lại một góc tầng 2, cho thấy căn biệt thự được xây theo phong cách tinh giản, hiện đại với gam màu trắng làm chủ đạo.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 15.

Giây phút hai vợ chồng Mai Ngọc và Quốc Thắng cùng hai mẹ thắp hương gia tiên cũng trực tiếp hé lộ không gian bên trong căn biệt thự. Tất cả nội thất từ rèm cửa, thảm, kệ đựng đồ đều có thiết kế tinh tế, sang trọng, toát lên phong cách cao sang, hiện đại của gia chủ.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 16.Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.

MC Mai Ngọc đón Tết 2026 tại biệt thự nhà chồng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 17.Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡ

Bật mí kiểu trang trí nhà cửa đón Tết 2026 rực rỡ

- 18 giờ trước

GĐXH - Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần, và bạn đang tìm kiếm những ý tưởng trang trí nhà cửa độc đáo để mang không khí lễ hội tươi vui vào không gian sống? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ bật mí kiểu trang giúp ngôi nhà của bạn tràn ngập sắc xuân.

Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiện

Cách thu hút tài lộc đầu năm 2026: Bí quyết may mắn và thịnh vượng nên thực hiện

- 20 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, áp dụng đúng cách thu hút tài lộc đầu năm không chỉ giúp gia đình đón thịnh vượng, bình an mà còn mở ra cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.

Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

Loài hoa 'nghìn lớp' Hoa hậu Đỗ Hà cắm Tết này có gì đặc biệt?

- 1 ngày trước

GĐXH - Tết này, nếu đã chán những bình hoa truyền thống quen thuộc, sao các chị em không thử "đổi gió" với loài hoa đang khiến Hoa hậu Đỗ Hà mê mẩn? Mang vẻ đẹp yêu kiều như nàng tiểu thư đài các - hoa mao lương. Loài hoa được xem như chân ái để phòng khách thêm phần sang trọng, rước trọn may mắn và bình an cho cả năm mới.

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Hợi – Mão – Mùi gặp Tam Tai. Theo chuyên gia phong thủy, các con giáp này thực hiện những việc dưới đây để hóa giải, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn

Mệnh Mộc Năm 2026: Kích hoạt vận khí với vật phẩm may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, người mệnh Mộc có cơ hội đón nhận nguồn năng lượng mới, mang lại vận may trong công việc và tài chính. Nếu chọn đúng vật phẩm hợp bản mệnh không chỉ kích hoạt vận khí và giữ vững tài lộc.

Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhà

Những vật dụng trong bếp nên thay mới trước Tết giúp bếp thông thoáng, đón tài lộc vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Tết Nguyên đán từ lâu không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm nhiều gia đình Việt tổng vệ sinh, sửa sang nhà cửa với mong muốn khởi đầu năm mới gọn gàng, đủ đầy. Trong đó, gian bếp – nơi giữ lửa cho tổ ấm – luôn được ưu tiên dọn dẹp và làm mới.

Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?

Những ai phải đeo khăn tang khi người thân mất?

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc đeo khăn tang thường được chia thành năm hạng tang phục tùy vào các mối quan hệ huyết thống cũng như tình nghĩa của người đeo khăn tang và người đã khuất.

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

Cách giữ hoa tươi lâu của 'nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến chị em thích thú vì đơn giản

- 1 ngày trước

GĐXH - Hương Liên cho biết cho một lượng nhỏ nước rửa bát vào bình hoa để hạn chế vi khuẩn, giúp hoa tươi và đứng dáng lâu hơn trong những ngày Tết.

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?

Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủi

Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủi

- 2 ngày trước

GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình Việt bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều được xem là “kiêng kỵ” trong khoảng thời gian này.

Xem nhiều

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, sao Thái Tuế là sao xấu. Những tuổi phạm Thái Tuế có thể gặp biến động về công việc, tài chính, sức khỏe hoặc tình cảm. Vậy năm 2026 những con giáp nào được cho là phạm Thái Tuế và cách cúng giải hạn ra sao?

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top