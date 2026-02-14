MC Mai Ngọc đón Tết tại biệt thự nhà chồng, năm thứ 2 làm dâu hưởng cuộc sống viên mãn

Khoảnh khắc cô dâu Mai Ngọc chụp hình trên tầng 2 của căn biệt thự cũng thể hiện sự tinh tế của cô. Không hé lộ toàn bộ cơ ngơi, bức ảnh ghi lại một góc tầng 2, cho thấy căn biệt thự được xây theo phong cách tinh giản, hiện đại với gam màu trắng làm chủ đạo.

Giây phút hai vợ chồng Mai Ngọc và Quốc Thắng cùng hai mẹ thắp hương gia tiên cũng trực tiếp hé lộ không gian bên trong căn biệt thự. Tất cả nội thất từ rèm cửa, thảm, kệ đựng đồ đều có thiết kế tinh tế, sang trọng, toát lên phong cách cao sang, hiện đại của gia chủ.

