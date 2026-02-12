5 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026 và cách cúng giải hạn hiệu quả

Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ? GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.

5 tuổi phạm Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026

Trong hệ thống Can Chi, mỗi năm ứng với một vị trí Thái Tuế (hay còn gọi là Thái Tuế tinh quân). Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, năm 2026 là năm Bính Ngọ, do đó Thái Tuế đóng tại chi Ngọ. Những con giáp có quan hệ xung, hại, phá hoặc trực với chi Ngọ theo hệ thống Địa Chi được xem là "phạm Thái Tuế".

5 tuổi sau đây sẽ phạm Thái Tuế:

+ Tuổi Ngọ các năm sinh 1954, 1966, 1978, 1990, 2002…

Tuổi Ngọ trùng với chi của năm nên gọi là Trực Thái Tuế (năm tuổi). Người tuổi Ngọ năm 2026 sẽ đối mặt với những thay đổi, áp lực tăng cao, biến động trong công việc và cuộc sống. Con giáp này cần chú ý đến sức khỏe, thận trọng khi đưa ra quyết định lớn như đầu tư, khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh.

+ Tuổi Tý các năm sinh: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008… (Xung Thái Tuế): Tuổi Tý xung khắc với Thái Tuế Ngọ theo nguyên lý Tý – Ngọ lục xung. Người tuổi Tý dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm trong các mối quan hệ xã giao và gia đình. Cần thận trọng trong giao tiếp, tránh nóng nảy, dễ gây tranh cãi. Khuyên con giáp này giữ bình tĩnh khi xử lý xung đột, hạn chế đầu tư rủi ro cao.

Ảnh minh họa

+ Tuổi Sửu gồm các năm sinh: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009… (Hại Thái Tuế): Tuổi Sửu có quan hệ "Hại" với Thái Tuế Ngọ. Người tuổi Sửu năm 2026 dễ bị tiểu nhân quấy phá, nguy cơ mất mát tài sản, tiền bạc, hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe không đáng có.

+ Tuổi Dậu các năm sinh: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005… (Phá Thái Tuế): Tuổi Dậu trong quan hệ "Phá" với Thái Tuế. Điều này báo hiệu công việc có thể gặp nhiều trở ngại, những kế hoạch, dự định thường bị cản trở, khó đạt được mục tiêu như mong muốn.

+ Tuổi Mão gồm các năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011…

Tuổi Mão có quan hệ "Hình" với Thái Tuế, chủ yếu liên quan đến sự bất an về tinh thần, lo lắng, phiền muộn. Sức khỏe có thể suy giảm, dễ vướng vào thị phi, scandal.

Cách cúng Thái Tuế năm 2026

Theo truyền thống, nghi lễ cúng Thái Tuế thường được thực hiện đầu năm để cầu bình an. Đây là lúc năng lượng của vị Thái Tuế mới bắt đầu phát huy ảnh hưởng nên cúng sớm sẽ giúp giải trừ xung sát, tạo nền tảng thuận lợi cho cả năm.

Thời gian thực hiện nghi lễ này trong khoảng thời gian từ ngày mùng 8 đến rằm tháng Giêng âm lịch. Đây là giai đoạn "trời đất vừa mở", linh khí còn vượng, rất thích hợp để cầu khẩn, khai quang điểm nhãn cho năm mới. Tránh cúng quá sớm (trước mùng 8) hoặc quá muộn (sau rằm tháng Giêng).

Khung giờ cúng nên chọn vào buổi sáng từ 5h đến 7h (giờ Mão) hoặc 19h đến 21h (giờ Tuất) là thời điểm trời tối, yên tĩnh, tâm tĩnh lặng, thuận lợi cho việc tưởng niệm, khấn cầu.

Mỗi năm, Thái Tuế đóng quân ở một hướng nhất định. Năm Bính Ngọ 2026, Thái Tuế đóng tại hướng Nam, vì vậy khi cúng thường quay mặt về hướng Nam. Nếu nhà bạn có cửa chính hoặc không gian mở về hướng Nam, đó là nơi lý tưởng để cúng. Nếu không, bạn có thể dùng la bàn chọn một góc phòng về hướng Nam.

Địa điểm cúng có thể thực hiện tại nhà riêng. Ngoài ra, mọi người có thể cúng tại chùa, đền thờ. Nhiều chùa, đền có thờ Thái Tuế, việc cúng tại đây vô cùng trang trọng và được vị thần chứng giám trực tiếp. Bạn có thể liên hệ trước để hỏi thủ tục.

Lễ vật chuẩn bị cúng Thái Tuế

Lễ vật cúng Thái Tuế không cần quá xa hoa, phô trương, nhưng phải tươm tất, sạch sẽ và thể hiện lòng thành. Một mâm cúng đầy đủ thường bao gồm:

+ Ngũ quả tươi

+ Hoa tươi (thường là hoa cúc vàng)

+ Xôi, gà luộc hoặc lễ chay

+ Nước, rượu, trà, bánh kẹo

+ Nhang, nến

+ Giấy tiền vàng mã và sớ Thái Tuế

Tùy theo phong tục địa phương và điều kiện của gia đình, bạn có thể điều chỉnh lễ vật cho phù hợp. Nếu gia đình ăn chay, toàn bộ mâm cúng sẽ là chay. Điều quan trọng vẫn là tâm thành.

Trình tự nghi thức cúng Thái Tuế năm 2026

Sau khi lựa chọn thời điểm phù hợp và chuẩn bị đầy đủ lễ vật, gia chủ có thể tiến hành nghi thức cúng Thái Tuế theo các bước sau:

Bước 1: Dọn dẹp và sắp xếp không gian cúng

Trước khi thực hiện nghi lễ, cần đảm bảo khu vực cúng sạch sẽ, trang nghiêm. Lau dọn bàn thờ hoặc bàn cúng bằng khăn sạch, khô ráo. Sắp xếp mâm lễ theo nguyên tắc truyền thống: Bình hoa đặt bên trái người khấn (hướng Đông); Ngũ quả đặt bên phải (hướng Tây). Xôi, gà luộc hoặc lễ mặn đặt ở vị trí trung tâm; Bánh kẹo, trái cây bày xung quanh. Các chén nước, rượu xếp ngay ngắn phía trước. Hương và nến đặt phía ngoài cùng để thuận tiện thắp lễ.

Bước 2: Thắp hương và thực hiện nghi lễ

Người chủ lễ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục lịch sự, kín đáo. Thắp nến trước, sau đó thắp nhang.

Đứng trang nghiêm trước mâm lễ, hướng về phía Nam (hướng Thái Tuế năm Bính Ngọ 2026). Chắp tay, vái 3 lần trước khi đọc văn khấn.

Trong suốt quá trình cúng, cần giữ không khí yên tĩnh, tránh nói chuyện hoặc gây ồn ào.

Bước 3: Khấn lễ

Gia chủ có thể đọc sớ cúng Thái Tuế in sẵn hoặc khấn theo lời thành tâm. Nội dung cơ bản thường gồm:

Giới thiệu họ tên, năm sinh âm lịch, địa chỉ cư trú và ngày thực hiện nghi lễ.

Kính thỉnh Thái Tuế Đại Thần năm Bính Ngọ giáng lâm chứng giám. Con xin tạ ơn Thần linh đã phù hộ trong năm qua… cầu xin Thái Tuế hóa giải mọi tai ương, xung sát, vận hạn. Cầu cho gia đình bình an, sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào.

Sau khi khấn xong, gia chủ cúi lạy 3 vái để kết thúc nghi thức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.