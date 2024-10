Cảnh giác với chiêu trò giả mạo công an để lừa đảo qua mạng

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về việc một số điện thoại lạ giả danh lực lượng Công an, đề nghị người dân phối hợp giải quyết một số vụ việc liên quan đến pháp luật.

Các đối tượng này dàn dựng kịch bản, sử dụng các thuê bao điện thoại có đầu số "0247..." để mạo danh lực lượng Công an, thông báo rằng người dân có liên quan đến một số vụ việc và vụ án nghiêm trọng.

Người dân phản ánh sự việc tới lực lượng chức năng.

Để tạo tâm lý lo sợ cho người dân, các đối tượng thường gán ghép vào những hành vi như: Mua bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau đó, chúng yêu cầu người dân mang theo căn cước công dân đến làm việc với cơ quan Công an.

Trong một số trường hợp, khi người dân “cắn câu,” chúng yêu cầu chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng để xử lý vụ việc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu người dân khẳng định không liên quan đến vụ việc, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân (thông tin CCCD, bằng lái xe, tài khoản ngân hàng…) để đối chứng.

Sau khi có được các dữ liệu này, đối tượng sẽ thông báo “thông tin cá nhân của người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng” và đề nghị họ làm theo hướng dẫn để phối hợp điều tra, từ đó dẫn dụ nạn nhân thực hiện các yêu cầu của chúng.

Mặc dù lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã cảnh báo về tình trạng lừa đảo mạo danh lực lượng Công an, nhưng vẫn có nhiều trường hợp người dân do thiếu cảnh giác vẫn bị các đối tượng lừa và chiếm đoạt một lượng lớn tài sản.

Tình trạng lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh lực lượng công an qua điện thoại đang trở thành vấn đề nhức nhối. Phương thức mà các đối tượng sử dụng ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp, gây không ít phiền toái và hoang mang trong nhân dân.

Công an Quảng Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng công an. Hãy thường xuyên tìm đọc và chia sẻ những bài cảnh báo về các thủ đoạn tội phạm tương tự để cộng đồng biết và phòng tránh.

Khi gặp dấu hiệu nghi vấn, như có người gọi điện xưng là cán bộ công an “đe dọa” liên quan đến các vụ án hoặc thông báo sai số CCCD, cần chỉnh sửa mã định danh… hãy liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Người dân tuyệt đối không nên làm theo yêu cầu của các trường hợp nghi vấn mạo danh công an qua điện thoại hoặc mạng xã hội.