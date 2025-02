Cảnh sát khống chế người cha nhốt, đánh con suốt 7 giờ

Khoảng 11h30, ngày 3/2, Công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc nhận được tin báo của người dân về việc ông Xin cầm dao, kéo con trai ruột (11 tuổi) vào phòng ngủ để đánh và nhốt lại.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc ông Xin và vợ cãi nhau. Trước hành động trên của ông Xin, gia đình đã nhiều lần khuyên bảo, yêu cầu ông ta thả con trai ra nhưng người cha này vẫn tiếp tục đánh con trong phòng.

Cảnh sát cơ động tham gia khống chế người cha nhốt và đánh đập con trai.

Công an xã Hàm Đức đã phân công lực lượng để giải quyết vụ việc, thuyết phục ông Xin thả con trai ra nhưng không được. Lúc này ông Xin tỏ ra căng thẳng và manh động. Lo cho sự an nguy của cháu bé, trước tình huống trên, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động Công an Bình Thuận đã được điều động tới hỗ trợ.

Đến hơn 18h cùng ngày, sau khoảng 7 giờ đồng hồ, cậu con trai đã mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, cùng lúc Công an đã ập vào khống chế ông Xin và đưa người đàn ông này về trụ sở Công an làm việc.