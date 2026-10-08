MPV điện cửa lùa Wuling Darion về đại lý Việt Nam chạy tới 500km/sạc, giá dự kiến hơn 700 triệu đồng có gì đặc biệt?

MPV điện cửa lùa Wuling Darion về đại lý Việt Nam chạy tới 500km/sạc

Chiếc Wuling Darion đã xuất hiện tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Theo Tạp chí Thể thao 247, Wuling Darion đã xuất hiện tại một đại lý ở Việt Nam, cho thấy mẫu MPV 7 chỗ đang tiến gần hơn tới thời điểm bán chính thức. Trước đó, mẫu xe này từng được bắt gặp tại một trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội hồi tháng 9.

Chiếc Darion xuất hiện tại đại lý mang ngoại thất màu trắng, kết hợp nội thất tông nâu. Xe mang thiết kế MPV vuông vức, cửa trượt bên hông và cách bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2+2+3.

Việc xe đã xuất hiện tại đại lý cũng nối tiếp những thông tin trước đó từ phía Wuling và các đại lý. Từ giữa tháng 8, một số tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận đặt cọc Darion với giá dự kiến trên 700 triệu đồng. Trước đó, Wuling từng xác nhận Darion nằm trong kế hoạch ra mắt tại Việt Nam trong quý IV/2026.

Cửa trượt hiếm khi xuất hiện trên một mẫu xe có giá dưới 1 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Website chính thức của Wuling Việt Nam hiện đang liệt kê 3 cấu hình Darion, gồm Darion 450 km (EV), Darion 500 km (EV) và Darion PHEV. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết ban đầu xe chỉ được phân phối với cấu hình thuần điện (EV).

Chiếc Darion xuất hiện tại đại lý mang ngoại thất màu trắng

Đáng chú ý, chiếc Darion tại đại lý sử dụng bộ mâm đa chấu giống hình công bố trên website, trong khi chiếc xe từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội dùng bộ mâm thiết kế dạng kín hơn. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định riêng thiết kế mâm là dấu hiệu nhận diện từng phiên bản, bởi Wuling cũng có thể thay đổi thiết kế mâm hoặc ốp mâm giữa các lô xe.

Wuling Darion có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm. So với Toyota Innova Cross, Darion dài hơn 155 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 60 mm, trong khi chiều rộng tương đương. Xét về kích thước, mẫu MPV Trung Quốc nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Điểm nổi bật nhất nằm ở cửa trượt bên hông. Đây là trang bị thường xuất hiện trên những mẫu MPV lớn như Kia Carnival nhưng khá hiếm ở nhóm xe dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Những hình ảnh mới cho thấy Darion tại Việt Nam sử dụng nội thất hai tông màu đen - nâu. Hàng ghế thứ hai là dạng ghế độc lập với bệ tỳ tay lớn. Ở phía trước, xe có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch đặt nổi trên táp-lô, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Thiết kế khu vực điều khiển tối giản với ít nút vật lý.

Giá MPV điện cửa lùa Wuling Darion

Theo Đời sống và Pháp luật, thông tin về Darion thực tế đã xuất hiện trên thị trường từ vài tháng trước. Từ khoảng giữa tháng 8, một số nhân viên tư vấn bán hàng đã nhận đặt cọc mẫu xe này và đưa ra mức giá dự kiến trên 700 triệu đồng. Wuling cũng từng cho biết Darion nằm trong kế hoạch giới thiệu tại Việt Nam trong quý IV/2026.

Tại Việt Nam, Wuling hiện công bố hai phiên bản EV với phạm vi hoạt động 450 km và 500 km, trong khi thông số động cơ và dung lượng pin chi tiết chưa được công bố đầy đủ. Để tham khảo, Darion EV tại Indonesia sử dụng mô-tơ điện công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm và bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh. Phiên bản này có phạm vi hoạt động tối đa 540 km theo chuẩn CLTC.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.



