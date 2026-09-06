Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá chỉ 125 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị camera 360 độ

Ngang cỡ Kia Morning, hatchback giá 293 triệu đồng thuần điện, nhiều công nghệ sẽ về Việt Nam? GĐXH - Hatchback BYD Atto 1 có mức giá rẻ chỉ từ 293 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 380 km, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Hyundai Grand i10 và Kia Morning trong phân khúc hatchback cỡ A.

Hatchback thiết kế ấn tượng, trang bị camera 360 độ

Tiago 2026 bản xăng. Ảnh: Tổng hợp

Theo kế hoạch, Tata sẽ chính thức giới thiệu Tiago 2026 tại Ấn Độ. Trước thời điểm ra mắt, hãng xe Ấn Độ đã hé lộ hình ảnh và video đầu tiên về thiết kế nội, ngoại thất của mẫu hatchback cỡ A.

Có thể thấy, những thay đổi trên thế hệ mới cho thấy, Tata đang chuyển hướng từ cuộc đua giá rẻ sang nâng cao trải nghiệm và tiện nghi cho người dùng.

Tiago 2026 bản thuần điện. Ảnh: Tổng hợp

Theo Kienthuc.net.vn, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở khoang cabin được thiết kế lại gần như toàn diện. Tata Tiago 2026 sở hữu bảng táp-lô phân tầng với phong cách hiện đại hơn. Khu vực phía trên kết hợp vật liệu nỉ và nhựa sáng màu, trong khi phần dưới sử dụng nhựa đen với bề mặt vân nổi, tạo cảm giác cao cấp hơn so với nhiều mẫu hatchback cỡ A truyền thống.

Đáng chú ý, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, kích thước dự kiến lên tới 10,25 inch. Đây là trang bị hiếm thấy trên những mẫu xe đô thị giá rẻ, đặc biệt trong bối cảnh một số đối thủ như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning vẫn sử dụng màn hình kích thước khiêm tốn hơn ở nhiều phiên bản.

Cận cảnh khoang nội thất của Tiago 2026. Đây được xem là mẫu hatchback "kình địch" của Hyundai Grand i10 tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Bên dưới màn hình là cụm cửa gió điều hòa đặt ngang cùng các phím chức năng dành cho hệ thống phanh, mở cốp và đèn cảnh báo khẩn cấp. Tata cũng nâng cấp hệ thống điều hòa tự động với hai núm xoay, mang phong cách tương tự các mẫu SUV của hãng.

Không dừng ở đó, Tiago 2026 còn có tới hai đế sạc điện thoại không dây tại khu vực bệ trung tâm. Phía sau là các cổng USB Type-A và Type-C, trong đó cổng Type-C hỗ trợ sạc nhanh công suất 65W. Những trang bị này giúp mẫu xe Ấn Độ tạo khác biệt đáng kể trong nhóm hatchback cỡ A giá rẻ.

Một nâng cấp khác nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới, kết hợp vô-lăng hai chấu đáy phẳng tích hợp logo phát sáng. Khoang nội thất chủ yếu sử dụng tông đen và xám, góp phần tạo diện mạo hiện đại, cao cấp hơn so với định vị xe đô thị giá rẻ của Tiago.

Hàng ghế sau cũng được Tata chú trọng khi bổ sung cửa gió điều hòa riêng và cổng sạc cho hành khách. Đây là những trang bị thường không được ưu tiên trên các mẫu hatchback cỡ A, vốn chủ yếu hướng đến sự thực dụng và mức giá thấp.

Ở ngoại thất, Tata Tiago 2026 được làm mới với cụm đèn LED, cản trước và cản sau thiết kế lại cùng bộ mâm mang phong cách hiện đại hơn. Xe còn có camera 360 độ, một tính năng tương đối hiếm trên các mẫu hatchback cỡ A giá thấp.

Về vận hành, Tata tiếp tục duy trì cả phiên bản động cơ đốt trong và biến thể thuần điện Tiago.ev. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.2L 3 xi-lanh hút khí tự nhiên, công suất 85 mã lực. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn động cơ CNG với công suất 75 mã lực, hướng đến nhu cầu tiết kiệm chi phí sử dụng.

Trong khi đó, Tata Tiago EV có hai tùy chọn pin 19,2 kWh và 24 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lần lượt trong khoảng 250-315 km sau mỗi lần sạc đầy. Công suất của phiên bản thuần điện dao động từ 60,3 đến 73,5 mã lực.

Giá hatchback Tata Tiago 2026

Theo Tạp chí điện tử Người quan sát thông tin từ truyền thông Ấn Độ, giá Tata Tiago 2026 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ so với thế hệ hiện hành do được bổ sung hàng loạt trang bị và công nghệ mới. Hiện Tiago có giá từ 460.000 đến 799.000 rupee, tương đương khoảng 125-220 triệu đồng.

Với loạt nâng cấp toàn diện, Tata Tiago 2026 được kỳ vọng tạo thêm sức ép lên Hyundai Grand i10 và Kia Morning trong phân khúc hatchback cỡ A. Không chỉ cạnh tranh bằng giá, mẫu xe Ấn Độ đang cho thấy tham vọng thu hút khách hàng bằng thiết kế hiện đại, công nghệ và danh sách tiện nghi phong phú hơn.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.