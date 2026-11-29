MPV 7 chỗ giảm sốc hàng trăm triệu, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid rẻ hiếm thấy GĐXH - MPV 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 Hybrid và Honda BR-V đồng loạt được áp dụng các chương trình kích cầu với nhiều hình thức khác nhau.

MPV 7 chỗ nâng cấp toàn diện





Toyota Rush 2027

Theo Tạp chí Công nghệ Techz, Toyota Rush 2027 ra mắt tại Indonesia với một số điều chỉnh ngoại thất, trong khi cabin và hệ thống truyền động gần như giữ nguyên. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời, không phải thế hệ mới, sau khoảng 8 năm có mặt trên thị trường.

Toyota tập trung làm mới phiên bản GR Sport. Lưới tản nhiệt và các chi tiết trang trí phía trước được sửa đổi, tạo diện mạo khác biệt nhưng không làm thay đổi dáng tổng thể. Hốc đèn sương mù cũng được thiết kế lại theo hướng liền mạch hơn với cản trước, đồng thời giữ phong cách thể thao vốn là điểm nhận diện của bản GR Sport.

Thân xe có thêm ốp trang trí. Phía sau, Toyota tinh chỉnh đèn hậu, ốp trang trí và cản sau, đồng thời thu nhỏ logo. Điểm nhấn trên cửa cốp cũng được điều chỉnh. Các cập nhật giúp Toyota Rush GR Sport mới mẻ hơn, dù chưa tạo thay đổi toàn diện.





Toyota tinh chỉnh đèn hậu,

Trong nhóm xe đa dụng Đông Nam Á, Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 thường được khách hàng cân nhắc bên cạnh Toyota Rush. Mitsubishi Xpander theo đuổi kiểu MPV lai SUV, còn Suzuki XL7 hướng đến nhu cầu gia đình với phong cách gầm cao. Rush tiếp tục duy trì dáng SUV, nhưng lần nâng cấp này chủ yếu tập trung vào thiết kế, không tạo bước chuyển lớn về công năng hay cấu hình.

Trong cabin, Toyota Rush 2027 gần như giữ nguyên bố cục. Màn hình giải trí dạng nổi tiếp tục nằm trên mặt táp-lô, tích hợp ứng dụng T Intouch. Cách sắp xếp điều khiển vẫn tương tự phiên bản trước; một số logo được tinh chỉnh. Vè che mưa cửa sổ chuyển từ trang bị tiêu chuẩn sang phụ kiện Toyota Customization Option (TCO).

Rush tiếp tục duy trì dáng SUV

So với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7, Toyota Rush không bổ sung khoang lái mới hay thay đổi bố cục tổng thể. Bản cập nhật hướng đến khách hàng muốn diện mạo mới nhưng vẫn quen thuộc khi sử dụng. Điểm khác biệt chính nằm ở ngoại thất GR Sport, thay vì cải tổ không gian hoặc tiện nghi.









Toyota Rush 2027 gần như giữ nguyên bố cục.

Toyota Rush mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2NR-VE, dung tích 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên. Động cơ sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, không có công nghệ hybrid. Xe vẫn dùng hệ dẫn động cầu sau, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

MPV 7 chỗ Toyota Rush sẽ quay lại Việt Nam?

Theo Đời sống và Pháp luật, tại Indonesia, Toyota Rush Dakar 4x2 AT có giá 289,1 triệu Rupiah, bản Dakar Ultimate 4x4 AT là 316,3 triệu Rupiah. Mức quy đổi lần lượt khoảng 447 triệu và 474 triệu đồng, tương đương phiên bản cũ. Đây là giá tại thị trường sở tại, không thể so trực tiếp với Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 tại Việt Nam do khác biệt thị trường và chính sách phân phối.

Khác với Indonesia, Toyota Rush đã dừng phân phối tại Việt Nam từ năm 2022. Cuối tháng 5/2022, nhiều đại lý xác nhận không còn nhận đơn đặt hàng mới đối với mẫu SUV 7 chỗ này. Toyota Việt Nam cũng loại Rush khỏi danh mục sản phẩm.

Trước khi rời thị trường, doanh số Toyota Rush khá khiêm tốn. Riêng tháng 3/2022, mẫu xe này bán được 14 chiếc và không ghi nhận doanh số trong tháng tiếp theo.

Việc Toyota đưa Avanza Premio và Veloz Cross về Việt Nam cũng khiến Rush không còn nhiều vị trí trong danh mục sản phẩm của hãng. Hai mẫu MPV mới có cấu hình 7 chỗ và hướng đến nhóm khách hàng gia đình, trong khi Rush gặp khó khăn khi cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.

Như vậy, dù Toyota Rush vẫn được nâng cấp và phân phối tại Indonesia, mẫu xe này hiện không còn được bán chính hãng tại Việt Nam. Toyota cũng chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản facelift trở lại thị trường trong nước.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.