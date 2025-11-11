Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin sai
GĐXH - Người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Hải Hậu, Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật.
Ngày 11/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin, Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành đã họp, thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường và chuẩn bị gửi biên bản về Sở.
Liên quan đến việc mạng xã hội xuất hiện thông tin, người đàn ông trong clip thân mật phụ nữ tại phòng làm việc là "thầy giáo giảng dạy, hiệu trưởng nhà trường", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thông tin, điều này hoàn toàn sai sự thật.
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật. Đồng thời làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự đội ngũ nhà giáo.
Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo về vụ việc gửi tới UBND xã Hải Hậu và Phòng Giáo dục Trung học. Theo báo cáo, nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào. Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.
Trước đó, tối ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng trường của một trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).
Qua nhiều video cho thấy, có một người đàn ông hay có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ ở các thời điểm khác nhau...
