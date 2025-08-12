Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lý

Theo đó, chiều ngày 12/8/2025, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 thanh niên gồm: V.T.T (SN 2001), N. V. K (SN 1997) cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (SN 1992 trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng…

Cơ quan công an cho biết, trước đó, tối 11/8/2025, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý. Clip lan truyền đã thu hút sự chú ý đông đảo của dư luận xã hội…

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài công an nhân dân tổ chức xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

Hình ảnh đoạn clip nhạy cảm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Trong quá trình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên V.T.T, N. V. K và N.V.S bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội…

Để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 12/8, thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở sẽ giao cho phòng, ban chuyên môn xác minh sự việc trên.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C.139.xx có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện.

Đoạn clip được quay từ bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao dư luận...