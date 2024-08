Cấp cứu vì đau bụng, người phụ nữ 65 tuổi ở Bắc Giang bất ngờ được lấy dị vật dài 2cm

Gần đây các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa – Bệnh viện E liên tục tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều trường hợp người bệnh gặp những biến chứng nguy hiểm do nuốt nhầm dị vật. Điều đáng nói là, những người bệnh này không biết là mình đã nuốt phải dị vật khi nào, chỉ đến khi tình trạng bệnh có diễn biến nặng, xuất hiện các biến chứng gây nguy hiểm phải nhập viện cấp cứu mới phát hiện ra.

Mới đây nhất là trường hợp người bệnh nữ (65 tuổi, ở Bắc Giang) bị thủng ruột non do nuốt phải dị vật dài 2cm.



Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp – khoa Phẫu thuật tiêu hóa – Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn, đau tăng nhiều vùng thượng vị, bụng chướng, bí trung đại tiện, kèm sốt… Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành khám lâm sàng và chỉ định cho người bệnh thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chiếu chụp cần thiết… Thông qua kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy hình ảnh dị vật trong lòng kèm dày nhẹ thành quai hỗng tràng trước thận trái, thâm nhiễm và có hạch xung quanh.

Nhờ có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị nhiều trường hợp giống như vậy, các bác sĩ của khoa Phẫu thuật tiêu hóa đã nhanh chóng xác định người bệnh bị dị vật đâm thủng ruột non. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn cấp cứu liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho người bệnh.

Dị vật được lấy ra từ ruột của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có biểu hiện đau bụng và có đi khám ở một cơ sở y tế, được có chẩn đoán có dị vật trong ống tiêu hóa. Lúc này, qua phương tiện thông tin đại chúng, người nhà người bệnh biết đến Bệnh viện E là cơ sở y tế có đủ đội ngũ bác sĩ với trình độ chuyên môn, tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại có thể xử trí kịp thời những biến chứng nguy hiểm của bệnh. Do đó, theo nguyện vọng của gia đình, cơ sở y tế này đã chuyển người bệnh đến cấp cứu tại Bệnh viện E.

Tuy nhiên, cái khó của ca bệnh này, do người bệnh có tiền sử mổ van hai lá sinh học, tạo hình van ba lá và đang sử dụng thuốc chống đông máu, do đó khi tiến hành phẫu thuật cần đặc biệt lưu ý đến sự rối loạn đông máu của người bệnh. Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa đã liên hệ và tiến hành hội chẩn với các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E để nhanh chóng đưa ra phương án điều trị cho người bệnh.

Đầu tiên, các bác sĩ đã chỉ định người bệnh phải dừng hoàn toàn thuốc chống đông và phải truyền máu nhằm làm tăng khả năng đông máu trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau đó, trong quá trình điều trị, đặc biệt là vấn đề sử dụng thuốc điều trị cũng như liều lượng thuốc trong quá trình phẫu thuật cho người bệnh cũng được các bác sĩ “cân đo đong đếm” cẩn thận nhằm hạn chế tối đa những rủi ro, biến chứng trong và sau mổ cho người bệnh…

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra ổ bụng, phát hiện quai hỗng tràng đầu tiên cách góc Treitz 30cm có hai lỗ thủng, một bờ tự do kích thước 0,2cm được bờm mỡ đại tràng bọc lại, một bờ mạc treo gây chảy máu kích thước 0,2cm do vật dạng hạt dài. Khi phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi vị trí tổn thương, các bác sĩ phát hiện dị vật đó là hạt táo đỏ cứng chắc nhọn hai đầu, dài 2 cm đâm thủng thành của quai ruột non, gây tổn thương ruột. “Trước đó, khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện E đã phẫu thuật cấp cứu cho nhiều trường hợp nuốt dị vật tương tự như hóc xương cá, xương gà, vỏ thuốc, tăm… Tuy nhiên, nuốt phải hạt táo đỏ, như trường hợp người bệnh này là lần đầu gặp phải” - ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp cho biết thêm.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp khuyến cáo, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, phản xạ nhai nuốt kém hơn cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là với thực phẩm động vật có xương nhỏ như gà, cá… Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, các bác sĩ thông báo về dị vật gây “tai nạn” đâm thủng ruột, người bệnh ngạc nhiên. Bởi, trước đó người bệnh có ăn phần táo đỏ trong món yến chưng. Nhưng có thể do nhai không kĩ, người bệnh đã nuốt khối thức ăn có dị vật bên trong không được nhận biết, nên dẫn đến tình trạng như vậy.

Theo các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa, tình trạng người bệnh bị các dị vật đâm thủng dạ dày, ruột non không phải là tình trạng hiếm gặp. Như trường hợp người bệnh này, hạt táo đỏ có hai đầu rất sắc nhọn, rất nguy hiểm khi đi vào ống tiêu hóa. Đầu tiên có thể chỉ là mắc ở cổ họng, sau có thể bị đâm thủng thành cơ quan tiêu hóa như trường hợp nêu trên, nếu không kịp phát hiện và xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp khuyến cáo, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, phản xạ nhai nuốt kém hơn cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là với thực phẩm động vật có xương nhỏ như gà, cá... Mọi người cần nhai kỹ, chậm rãi, không nên chủ quan với các xương dù nhỏ. Khi rơi vào các trường hợp như đau bụng âm ỉ kéo dài không giảm, hay bất cứu trường hợp đau bụng bất thường nào, nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.