Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Mối quan hệ giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào vốn đã luôn là chủ đề gây tò mò trên MXH. Sau khi đóng chung trong bom tấn Mai đầu năm 2024, tin đồn "phim giả tình thật" giữa 2 diễn viên bùng lên, lan truyền khắp cõi mạng. Vì thế, dù đời tư kín tiếng nhưng mọi nhất cử nhất động của Tuấn Trần và Phương Anh Đào đều nhận được sự quan tâm lớn từ netizen.

Mới đây vào ngày 31/12, "hội thám tử" bất ngờ phát hiện một hint khá chất lượng, trả lời cho mối quan hệ giữa 2 người. Theo đó, cả Tuấn Trần và Phương Anh Đào cùng khoe ảnh chụp tại Ninh Bình, visual tràn màn hình. Điều này dấy lên nghi vấn trong một bộ phận người dùng mạng: 2 diễn viên khoe khéo chuyến du lịch chung?.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào cùng check-in ở Ninh Bình (Nguồn: Quán Trà Chanh)

Ngay sau khi loạt hình ảnh tại Ninh Bình được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả tỏ ra hào hứng, tiếp tục "đẩy thuyền" Tuấn Trần - Phương Anh Đào vì cho rằng cả hai quá đẹp đôi, từ phim ra đời thực đều mang lại cảm giác ăn ý. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn nếu không phải "phim giả tình thật" thì ít nhất Tuấn Trần và Phương Anh Đào cũng sẽ tiếp tục tái hợp trong các dự án điện ảnh tiếp theo, bởi phản ứng hóa học giữa hai người trên màn ảnh là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên cũng có netizen phán đoán, Ninh Bình là bối cảnh ghi hình cho dự án điện ảnh sắp ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán - Báu Vật Trời Cho. Cả 2 diễn viên có lẽ đang đi quay cùng cả đoàn phim.



Một số bình luận tiêu biểu của netizen: - Không cần biết có yêu nhau không, hai người này đứng chung khung hình là thấy đã mắt rồi. - Cả 2 đang đóng phim chung thôi, mọi người đừng vội suy diễn quá. - Nếu thật thì cũng mừng, còn không thì thôi, quan trọng là diễn chung vẫn rất hợp. - Cặp này đúng kiểu không cần công khai vẫn khiến dân mạng tò mò. - Mai thành công quá nên giờ làm gì cũng bị soi kỹ là đúng rồi.

Tuấn Trần - Phương Anh Đào lần đầu hợp tác trong Mai, sự án phim Tết của Trấn Thành, ra mắt đầu năm 2024. Phim ghi nhận doanh thu hơn 500 tỷ, đến nay vẫn giữ vững ngôi vương phòng vé Việt. Cặp diễn viên được khen là có chemistry bùng nổ, từ diễn xuất đến ngoại hình đều vô cùng tương thích. Ngay từ khi phim ra mắt đến suốt quá trình quảng bá, hai người luôn bị đồn là có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Hiện đã 2 năm sau dự án đầu tiên, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, thường xuyên có những dự án chung như đóng quảng cáo, dự sự kiện...

Cách đây không lâu, teaser Báu Vật Trời Cho vừa ra mắt đã hé lộ những lát cắt đầu tiên của một dự án điện ảnh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong mùa phim Tết 2026, đồng thời đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau thành công trước đó. Đoạn teaser mở ra bằng nhịp điệu chậm rãi, với khung cảnh làng chài Yên Hòa yên bình trong ánh sáng sớm, gợi cảm giác êm đềm và an yên. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi câu thoại lạnh lùng của Ngọc (Phương Anh Đào) dành cho Hồng (Tuấn Trần), khi ranh giới giữa tiền bạc và cảm xúc được đặt ra một cách rạch ròi, báo hiệu những xung đột ngầm phía sau vẻ ngoài tưởng chừng bình lặng.

Ở lần tái ngộ này, Phương Anh Đào cho thấy một hình ảnh khác biệt khi hóa thân thành người mẹ đơn thân mang nhiều tầng cảm xúc: mạnh mẽ, gai góc nhưng ẩn sâu là những vết thương chưa lành, được níu giữ bởi tình yêu dành cho con. Trong khi đó, Tuấn Trần mang đến hình tượng người đàn ông trầm lắng, toát lên vẻ tử tế quen thuộc, song vẫn để ngỏ những góc khuất nội tâm khó đoán. Chỉ qua vài phút teaser, mối quan hệ giữa hai nhân vật đã gợi mở sức nặng tâm lý và hứa hẹn một câu chuyện nhiều lớp lang, nơi cảm xúc, tổn thương và sự lựa chọn của mỗi người sẽ là chìa khóa dẫn dắt toàn bộ bộ phim.