Cập nhật giá xe Honda SH Mode chi tiết và mới nhất

Cập nhật giá xe Honda Lead chi tiết và mới nhất giảm giá sốc, rẻ ngang Vision GĐXH - Giá xe Honda Lead theo khảo sát ở một số đại lý đang vô cùng hấp dẫn do nhận được ưu đãi lớn từ hãng.

Giá xe Honda SH Mode niêm yết

SH Mode có giá niêm yết được giữ nguyên.





Honda SH Mode trong tháng 9 này vẫn bán ra thị trường 4 phiên bản là: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp, đặc biệt. Đi cùng 8 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, Đen, Xanh, Xanh đen, Trắng, Bạc đen, Đỏ đen và Xám đen.

Theo Báo Quốc tế, so với tháng 8, giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 9/2026 không có sự điều chỉnh mới, cụ thể: Bản tiêu chuẩn tiếp tục có mức giá bán là 57.328.363 đồng, bản cao cấp tiếp tục có mức giá bán là 62.335.637 đồng, bản đặc biệt tiếp tục có mức giá bán là 63.513.818 đồng và bản thể thao tiếp tục có mức giá bán là 64.004.727 đồng.

Giá xe Honda SH Mode đại lý

Tuy nhiên, trên Tạp chí Phụ nữ mới, theo ghi nhận thực tế trên thị trường, mức giá sang tay đến người tiêu dùng tại các đại lý lại có sự chênh lệch khá lớn. Tùy thuộc vào từng phiên bản, mức chênh lệch so với giá đề xuất dao động trong khoảng từ 6.864.363 đồng đến 9.395.273 đồng. Trong đó, phiên bản thể thao (ABS) màu xám đen ghi nhận mức đội giá cao nhất, đẩy giá bán thực tế lên tới mức hơn 73 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá bán niêm yết và giá lăn bánh dự kiến tại các đại lý trong tháng 9/2026:

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ) Tiêu chuẩn (CBS) Đỏ, Xanh, Trắng 57.328.363 66.200.000 8.871.637 Cao cấp (ABS) Xanh đen, Đỏ đen 62.335.637 69.200.000 6.864.363 Đặc biệt (ABS) Bạc đen, Đen 63.513.818 71.800.000 8.286.182 Thể thao (ABS) Xám đen 64.004.727 73.400.000 9.395.273

Đánh giá xe Honda SH Mode

Ảnh: HEAD Honda

Honda SH Mode luôn là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được săn đón nhất nhờ sở hữu phong cách thiết kế thanh lịch, sang trọng và đậm chất châu Âu. Ngoại hình xe mang đến cảm giác mềm mại với những đường nét tinh tế, hệ thống đèn LED hiện đại và thân xe cân đối. Điểm mạnh này giúp SH Mode tạo nên dấu ấn thời trang riêng biệt, rất phù hợp với nhóm khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và sự tiện nghi trong việc di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh yếu tố thiết kế, mẫu xe này còn ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị khối động cơ eSP+ 125cc tiên tiến cùng hàng loạt tiện ích công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa trải nghiệm lái. Trong tháng 8 này, Honda tiếp tục phân phối SH Mode với bốn phiên bản bao gồm tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt, đi kèm tám tùy chọn màu sắc đa dạng như đỏ, đen, xanh, xanh đen, trắng, bạc đen, đỏ đen và xám đen để người dùng thoải mái thể hiện cá tính.

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, từng đại lý và khu vực bán xe.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



