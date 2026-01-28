Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao

Kỹ thuật can thiệp bào thai này được coi như cuộc "phẫu thuật trong tử cung" nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe và sự sống cho thai nhi còn lại trước nguy cơ mất cả hai thai.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực "cứu nguy" cho hàng ngàn ca song thai

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực là kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, được thực hiện bằng cách đưa dụng cụ nội soi chuyên dụng vào buồng ối dưới hướng dẫn của siêu âm liên tục. Bác sĩ sẽ sử dụng forceps lưỡng cực để kẹp và đốt điện, tạo ra sự tắc hoàn toàn các mạch máu dây rốn của một thai nhi đã được chỉ định.

BSCKI. Vương Thị Bích Thủy - Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: "Kỹ thuật này thường là giải pháp cuối cùng nhưng mang tính quyết định trong quản lý các trường hợp song thai một bánh nhau có biến chứng nặng. Mục tiêu không đơn thuần là ngừng lưu thông máu đến một thai, mà là một sự lựa chọn chủ động để bảo vệ thai kia khỏi những biến chứng như suy tim, phù thai hoặc thai lưu do tình trạng mất cân bằng tuần hoàn. Đây là can thiệp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, kinh nghiệm của bác sĩ và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại."

Theo bác sĩ Vương Thị Bích Thủy, kỹ thuật này chủ yếu được chỉ định trong ba nhóm bệnh lý chính:

- Hội chứng truyền máu song thai (TTTS) giai đoạn muộn (từ stage III trở lên theo phân loại Quintero) khi các phương pháp khác như laser không còn khả thi hoặc thất bại.

- Thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR) nặng ở song thai một bánh nhau, khi một thai có nguy cơ tử vong rất cao và đe dọa đến thai còn lại.

- Hội chứng TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) – song thai không tim, nhằm ngăn tình trạng thai lành phải bơm máu nuôi khối thai không tim, dẫn đến suy tim.

Quy trình thực hiện thủ thuật được thực hiện trong phòng mổ vô trùng, với sự phối hợp giữa bác sĩ siêu âm, bác sĩ phẫu thuật và gây mê hồi sức. Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi sát sao để phát hiện các dấu hiệu bất thường như chuyển dạ sinh non, vỡ ối sớm hoặc nhiễm trùng.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – Đơn vị tiên phong thực hiện các ca can thiệp bào thai phức tạp

Là một trong những trung tâm tiên phong và uy tín trong lĩnh vực y học bào thai tại miền Bắc, Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã xây dựng được một hệ sinh thái chẩn đoán – can thiệp – theo dõi toàn diện cho các thai kỳ nguy cơ cao.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec do TS. BS Nguyễn Thị Sim – Chuyên gia hàng đầu về Y học Bào thai trực tiếp quản lý cùng với đội ngũ bác sĩ Di truyền, Sản khoa giàu kinh nghiệm, được đào thao chuyên sâu về các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, mang đến chẩn đoán chính xác – can thiệp kịp thời cho thai nhi.

TS. BS Nguyễn Thị Sim thực hiện đông dây rốn bằng lưỡng cực điều trị song thai chậm tăng trưởng chọn lọc.

Hệ thống trang thiết bị tiên tiến hàng đầu

Trung tâm được trang bị hệ thống siêu âm 4D Voluson Expert 22 cho hình ảnh sắc nét; hệ thống thiết bị nội soi túi phôi công nghệ 4K Karl Storz tích hợp camera xử lí hình ảnh công nghệ 3 CHIP, độ phân giải 4K cho hình ảnh nội soi chi tiết; phòng can thiệp vô khuẩn đạt chuẩn ISO 5, đảm bảo can thiệp an toàn và chính xác.

Phòng can thiệp bào thai đạt chuẩn ISO 5 vô trùng tuyệt đối tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec.

Quy trình chuẩn hóa, đa chuyên khoa

Mỗi ca bệnh đến với Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đều được hội chẩn kỹ lưỡng giữa các chuyên gia Y học Bào thai – Sản khoa - Gây mê hồi sức – Sơ sinh để đảm bảo thai nhi được an toàn ở mức tối đa. Mô hình liên chuyên khoa này còn tạo thành "vòng tròn" khép kín để thai phụ được theo dõi thai kì – can thiệp đúng thời điểm – đi sinh an toàn – chăm sóc mẹ và bé sau sinh chu đáo. Đây chính là thế mạnh nổi bật của Trung tâm.

