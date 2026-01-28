Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao

Thứ tư, 17:32 28/01/2026 | Sống khỏe

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực (Bipolar Cord Occlusion) mở ra cánh cửa hy vọng cho những thai kỳ song thai gặp phải biến chứng nghiêm trọng như hội chứng truyền máu song thai (TTTS), thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR) hoặc song thai không tim.

Kỹ thuật can thiệp bào thai này được coi như cuộc "phẫu thuật trong tử cung" nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe và sự sống cho thai nhi còn lại trước nguy cơ mất cả hai thai.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực "cứu nguy" cho hàng ngàn ca song thai

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực là kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, được thực hiện bằng cách đưa dụng cụ nội soi chuyên dụng vào buồng ối dưới hướng dẫn của siêu âm liên tục. Bác sĩ sẽ sử dụng forceps lưỡng cực để kẹp và đốt điện, tạo ra sự tắc hoàn toàn các mạch máu dây rốn của một thai nhi đã được chỉ định.

BSCKI. Vương Thị Bích Thủy - Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: "Kỹ thuật này thường là giải pháp cuối cùng nhưng mang tính quyết định trong quản lý các trường hợp song thai một bánh nhau có biến chứng nặng. Mục tiêu không đơn thuần là ngừng lưu thông máu đến một thai, mà là một sự lựa chọn chủ động để bảo vệ thai kia khỏi những biến chứng như suy tim, phù thai hoặc thai lưu do tình trạng mất cân bằng tuần hoàn. Đây là can thiệp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, kinh nghiệm của bác sĩ và hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại."

Theo bác sĩ Vương Thị Bích Thủy, kỹ thuật này chủ yếu được chỉ định trong ba nhóm bệnh lý chính:

- Hội chứng truyền máu song thai (TTTS) giai đoạn muộn (từ stage III trở lên theo phân loại Quintero) khi các phương pháp khác như laser không còn khả thi hoặc thất bại. 

-  Thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR) nặng ở song thai một bánh nhau, khi một thai có nguy cơ tử vong rất cao và đe dọa đến thai còn lại. 

- Hội chứng TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) – song thai không tim, nhằm ngăn tình trạng thai lành phải bơm máu nuôi khối thai không tim, dẫn đến suy tim.

Quy trình thực hiện thủ thuật được thực hiện trong phòng mổ vô trùng, với sự phối hợp giữa bác sĩ siêu âm, bác sĩ phẫu thuật và gây mê hồi sức. Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi sát sao để phát hiện các dấu hiệu bất thường như chuyển dạ sinh non, vỡ ối sớm hoặc nhiễm trùng.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – Đơn vị tiên phong thực hiện các ca can thiệp bào thai phức tạp

Là một trong những trung tâm tiên phong và uy tín trong lĩnh vực y học bào thai tại miền Bắc, Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã xây dựng được một hệ sinh thái chẩn đoán – can thiệp – theo dõi toàn diện cho các thai kỳ nguy cơ cao.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec do TS. BS Nguyễn Thị Sim – Chuyên gia hàng đầu về Y học Bào thai trực tiếp quản lý cùng với đội ngũ bác sĩ Di truyền, Sản khoa giàu kinh nghiệm, được đào thao chuyên sâu về các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, mang đến chẩn đoán chính xác – can thiệp kịp thời cho thai nhi.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao - Ảnh 1.

TS. BS Nguyễn Thị Sim thực hiện đông dây rốn bằng lưỡng cực điều trị song thai chậm tăng trưởng chọn lọc.

Hệ thống trang thiết bị tiên tiến hàng đầu

Trung tâm được trang bị hệ thống siêu âm 4D Voluson Expert 22 cho hình ảnh sắc nét; hệ thống thiết bị nội soi túi phôi công nghệ 4K Karl Storz tích hợp camera xử lí hình ảnh công nghệ 3 CHIP, độ phân giải 4K cho hình ảnh nội soi chi tiết; phòng can thiệp vô khuẩn đạt chuẩn ISO 5, đảm bảo can thiệp an toàn và chính xác.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao - Ảnh 2.

Phòng can thiệp bào thai đạt chuẩn ISO 5 vô trùng tuyệt đối tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec.

Quy trình chuẩn hóa, đa chuyên khoa

Mỗi ca bệnh đến với Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec đều được hội chẩn kỹ lưỡng giữa các chuyên gia Y học Bào thai – Sản khoa - Gây mê hồi sức – Sơ sinh để đảm bảo thai nhi được an toàn ở mức tối đa. Mô hình liên chuyên khoa này còn tạo thành "vòng tròn" khép kín để thai phụ được theo dõi thai kì – can thiệp đúng thời điểm – đi sinh an toàn – chăm sóc mẹ và bé sau sinh chu đáo. Đây chính là thế mạnh nổi bật của Trung tâm.

Thấu hiểu tâm lý lo lắng của các gia đình, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm luôn đồng hành, giải thích cặn kẽ, tư vấn tận tình và hỗ trợ tâm lý, giúp thai phụ vượt qua giai đoạn khó khăn một cách vững vàng. Mẹ bầu mong muốn được chăm sóc thai kỳ với chuyên gia hàng đầu cả nước, vui lòng liên hệ:

Hotline Trung tâm: 086 865 0303

Địa chỉ: Tầng 6 tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Website: https://phenikaamec.com/

Bệnh viện Đại học Phenikaa

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm: Can thiệp kịp thời, nuôi dưỡng sự sống cho thai nhi

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm: Can thiệp kịp thời, nuôi dưỡng sự sống cho thai nhi

Sống khỏe - 1 giờ trước

Sự tiến bộ của y học bào thai cho phép nhiều bất thường nguy hiểm được can thiệp ngay từ trong bụng mẹ.

Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?

Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Người suy thận cần hiểu rõ loại hoa quả nào nên ăn và ăn với lượng bao nhiêu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh

Sống khỏe - 4 giờ trước

Tràn dịch màng phổi ở thai nhi từ lâu đã là nỗi lo lắng của nhiều gia đình, khiến phổi không phát triển và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai nhi.

Can thiệp bào thai: Cơ hội cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh

Can thiệp bào thai: Cơ hội cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh

Sống khỏe - 4 giờ trước

Với sự phát triển vượt bậc của y học bào thai, ngày nay, các bác sĩ có thể can thiệp điều trị một số dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Sống khỏe - 4 giờ trước

Không phải loại trà thảo dược nào cũng phù hợp với tất cả mọi người và nếu uống sai cách, sai thời điểm hoặc lạm dụng, có thể gây phản tác dụng, làm rối loạn tạng phủ, ảnh hưởng đến tiêu hóa và dương khí...

Nguyên nhân tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, người Việt cần hiểu đúng để ngừa bệnh

Nguyên nhân tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, người Việt cần hiểu đúng để ngừa bệnh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Hiểu đúng về sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa ung thư từ sớm.

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu chỉ đi bộ mà không tập luyện sức mạnh?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu chỉ đi bộ mà không tập luyện sức mạnh?

Sống khỏe - 9 giờ trước

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, dễ duy trì, mang lại lợi ích cho việc kiểm soát cân nặng, đường huyết và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nếu chỉ đi bộ mà thiếu các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp, hiệu quả cải thiện sức khỏe lâu dài có thể bị hạn chế.

Tầm soát ung thư đại tràng tại PhenikaaMec: Quy trình chuẩn quốc tế

Tầm soát ung thư đại tràng tại PhenikaaMec: Quy trình chuẩn quốc tế

Sống khỏe - 22 giờ trước

Ung thư đại tràng nằm trong nhóm ba loại ung thư phổ biến nhất hiện đang ngày càng trẻ hóa. Dù nguy hiểm nhưng căn bệnh này hoàn toàn có thể phát hiện sớm thông qua tầm soát định kỳ.

Loại củ mùa đông bán rẻ ở chợ Việt nhưng người bệnh suy thận cần hiểu rõ điều này

Loại củ mùa đông bán rẻ ở chợ Việt nhưng người bệnh suy thận cần hiểu rõ điều này

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Khoai tây vốn giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa hàm lượng kali cao, vì vậy người suy thận không nên ăn tùy ý hay ăn thường xuyên.

Xem nhiều

Nguyên nhân khiến tế bào ung thư hình thành và phát triển, người Việt cần biết để tránh

Nguyên nhân khiến tế bào ung thư hình thành và phát triển, người Việt cần biết để tránh

Sống khỏe

GĐXH - Việc hiểu rõ cơ chế hình thành và duy trì lối sống khoa học chính là “lá chắn” giúp cơ thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp
Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top