Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser mở ra hy vọng cho song thai nguy cơ cao

Thứ năm, 11:00 29/01/2026 | Sống khỏe

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến nhất hiện nay, được áp dụng trong điều trị các biến chứng nguy hiểm của song thai chung bánh nhau như hội chứng truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng chọn lọc hay hội chứng song thai không tim.

Phương pháp này can thiệp trực tiếp vào dây rốn của thai chậm tăng trưởng nặng, từ đó cải thiện rõ rệt tiên lượng sống và cơ hội phát triển khỏe mạnh cho thai còn lại.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser – Giải pháp "cứu nguy" trong các biến chứng song thai chung bánh nhau

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser, hay còn gọi là Fetoscopic Laser Photocoagulation (FLP), là kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại được chỉ định trong các trường hợp song thai chung bánh nhau xuất hiện biến chứng nặng. Theo BSCKI. Vương Thị Bích Thủy – chuyên gia can thiệp bào thai, Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Song thai chung bánh nhau là một trong những nhóm thai kỳ tiềm ẩn rủi ro cao do hai thai cùng sử dụng chung hệ thống mạch máu. Khi sự phân bố dòng máu mất cân bằng, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như hội chứng truyền máu song thai giai đoạn muộn, trong đó một thai nhận quá nhiều máu gây quá tải tuần hoàn, còn thai kia lại rơi vào tình trạng thiếu máu nặng và chậm phát triển. Bên cạnh đó, các tình trạng như thai chậm tăng trưởng chọn lọc, hay hội chứng TRAP – khi thai khỏe phải "nuôi" khối thai không tim – đều có thể khiến thai còn lại đối mặt với nguy cơ suy tim, thậm chí tử vong. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm, khả năng mất cả hai thai là rất lớn".

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser thường được chỉ định trong các trường hợp như: hội chứng truyền máu song thai giai đoạn muộn, thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR), hoặc hội chứng TRAP – song thai không tim. Bằng cách sử dụng hệ thống nội soi bào thai và tia laser chuyên dụng, bác sĩ sẽ đông dây rốn thai chậm tăng trưởng nặng, chấm dứt sự thông nối tuần hoàn gây nguy hiểm giữa hai thai nhằm bảo vệ thai có tiên lượng tốt hơn, ngăn ngừa nguy cơ tổn thương não hoặc tử vong đột ngột do thay đổi huyết động.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser mở ra hy vọng cho song thai nguy cơ cao - Ảnh 1.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser cần được thăm khám, chỉ định và thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia về Y học bào thai.

Thực tế lâm sàng cho thấy, nếu được can thiệp đúng thời điểm (thường trong khoảng tuần 16–26 của thai kỳ), tỷ lệ sống sót ít nhất một thai có thể đạt khoảng 80%, thậm chí cao hơn tại các trung tâm chuyên sâu. Đây được xem là bước tiến quan trọng của y học bào thai hiện đại, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec – Địa chỉ chuyên sâu thực hiện nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser là kỹ thuật can thiệp bào thai khó được Bộ Y tế giao thực hiện tại bệnh viện có đầy đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và quy trình hồi sức chuyên sâu. Trung tâm Y học Bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là một trong những đơn vị tiên phong và được đánh giá cao trong lĩnh vực này.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser mở ra hy vọng cho song thai nguy cơ cao - Ảnh 2.

Phòng can thiệp bào thai tại Trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn ISO 5 vô trùng tuyệt đối.

Trung tâm được đầu tư hệ thống máy siêu âm độ phân giải cao, nội soi buồng ối công nghệ hiện đại, phòng thủ thuật vô khuẩn đạt chuẩn quốc tế, cho phép thực hiện các can thiệp chính xác và an toàn. Trung tâm do TS. BS Nguyễn Thị Sim – chuyên gia hàng đầu về y học bào thai cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm trong xử trí các ca song thai chung bánh nhau phức tạp, thực hiện thành công nhiều ca can thiệp khó. Mỗi ca bệnh đều được hội chẩn đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, theo dõi sát sao từ trước can thiệp, trong quá trình thực hiện cho đến chăm sóc sau thủ thuật. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả điều trị, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng laser mở ra hy vọng cho song thai nguy cơ cao - Ảnh 3.

Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec quy tụ các chuyên gia hàng đầu về Y học bào thai, Di truyền, Sản khoa,... mang đến cơ hội sống cho thai kỳ nguy cơ cao.

Trung tâm Y học Bào thai đồng hành cùng mẹ bầu trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao, đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc bất thường, đánh giá nhiễm sắc thể (chọc ối, sinh thiết gai nhau); thực hiện can thiệp bào thai điều trị các hội chứng dải sợi ối, hội chứng truyền máu song thai, thai nhi bị thiếu máu, thiểu ối, dị tật tim bẩm sinh,…

Để được tư vấn thêm, mẹ bầu vui lòng liên hệ:

• Hotline Trung tâm: 086 8650303 (tư vấn miễn phí 24/7).

• Địa chỉ: Tầng 6 Tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội 

• Website: https://phenikaamec.com/

Bệnh viện Đại học Phenikaa

