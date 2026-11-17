Phương Oanh trên trang cá nhân hài hước cho biết, cô khá may mắn khi mỗi lần thực hiện công việc đều có sự đồng hành của hai bạn diễn nhí đặc biệt là Jimmy và Jenny. Dù còn nhỏ, hai bé lại hợp tác khá nhiệt tình, giúp mẹ có thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong quá trình làm việc. Với nữ diễn viên, việc được đưa các con đi cùng, vừa hoàn thành công việc vừa có thời gian ở bên hai bé là một trải nghiệm thú vị. Dòng chia sẻ của Phương Oanh nhận được nhiều chú ý từ khán giả.

Phương Oanh hạnh phúc bên cặp song sinh đáng yêu.

Về diễn viên Phương Oanh, sau hơn hai năm dành phần lớn thời gian cho gia đình, Phương Oanh dần trở lại với công việc nghệ thuật và những hoạt động cá nhân. Ở tuổi 37, nữ diễn viên có cuộc sống bận rộn bên cặp song sinh Jimmy – Jenny. Hai con không chỉ là niềm vui mà còn khiến nhịp sinh hoạt của cô thay đổi hoàn toàn.

Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với loạt phim như "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân". Sau khi kết hôn và sinh đôi vào tháng 5/2024, nữ diễn viên tạm gác lại công việc diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình. Khoảng thời gian này, trang cá nhân của cô cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường bên hai con thay vì các hoạt động nghệ thuật như trước.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu khiến khán giả chú ý.

Jimmy và Jenny hiện đã lớn hơn, bắt đầu thể hiện rõ tính cách riêng. Qua những video được mẹ chia sẻ, hai bé khá hiếu động, thích khám phá và thường xuyên khiến Phương Oanh bận rộn. Có những lúc nữ diễn viên phải liên tục để mắt đến các con, lúc lại bật cười trước những biểu cảm, hành động ngộ nghĩnh của hai nhóc tỳ.

Chăm sóc một em bé vốn đã không đơn giản, với mẹ của cặp song sinh, công việc ấy càng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng sắp xếp thời gian. Phương Oanh từng kể về những tình huống dở khóc dở cười khi đưa hai con đi cùng trong các chuyến công tác. Trong chuyến đi Hàn Quốc hồi tháng 10/2026, cô hài hước gọi Jimmy và Jenny là hai "đồng nghiệp nhí bất ổn". Một bé rất khó ngồi yên quá 15 phút, trong khi bé còn lại chỉ cần không vừa ý là dễ dỗi. Những câu chuyện nhỏ như vậy cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên hiện tại không thiếu những tình huống bận rộn nhưng cũng đầy tiếng cười.

Không chỉ đưa con đi chơi, Phương Oanh còn chủ động để hai bé đồng hành trong một số hoạt động công việc. Với cô, việc có thêm hai người bạn nhỏ bên cạnh đôi khi khiến lịch trình trở nên khó kiểm soát hơn, nhưng cũng giúp những chuyến đi có thêm nhiều kỷ niệm.

Bên cạnh việc chăm con, nữ diễn viên vẫn duy trì sở thích nấu nướng. Cô thường xuyên chia sẻ những video vào bếp, tự tay chuẩn bị các món ăn cho gia đình. Qua những hình ảnh này, khán giả có thể thấy một Phương Oanh khá khác so với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trên màn ảnh. Cô dành nhiều thời gian cho căn bếp, quan tâm đến bữa ăn và những sinh hoạt nhỏ trong nhà.

Phương Oanh bình yên bên 2 con ở tuổi 37.

Sau thời gian vắng bóng, Phương Oanh trở lại với phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh", đảm nhận vai Mỹ Anh. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô sau khi sinh con. Việc quay lại phim trường cũng đồng nghĩa nữ diễn viên phải tìm cách cân đối giữa lịch làm việc và thời gian dành cho Jimmy, Jenny.