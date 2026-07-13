Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng
GĐXH - Omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể, nhưng hiệu quả bổ sung còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống omega-3 cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh như quả bơ, dầu ô liu, quả óc chó, hạt chia hoặc cá béo để tăng khả năng hấp thụ và phát huy tối đa công dụng.
Người đàn ông 49 tuổi phát hiện vôi hóa van tim sớm, căn bệnh thường gặp ở người giàSống khỏe -
GĐXH - Dù mới 49 tuổi, anh Phong đã mắc hẹp van động mạch chủ nặng do van tim vôi hóa sớm - bệnh lý thường xuất hiện ở người từ 70-80 tuổi.
Người đàn ông 61 tuổi nhập viện khi ung thư đã lan khắp cơ thể sau nhiều năm chữa thuốc namSống khỏe -
GĐXH - Dù từng được một bệnh viện chẩn đoán theo dõi ung thư vùng hốc mắt cách đây hơn một năm, ông vẫn không tiếp tục điều trị theo chỉ định mà đặt niềm tin hoàn toàn vào thuốc nam.
Bé 15 tuổi bất ngờ nhập viện vì viêm cơ tim tối cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaSống khỏe -
GĐXH - Bệnh nhi 15 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp, sau đó tiếp tục xuất hiện thuyên tắc phổi nặng do tăng đông.
Tự ý bỏ thuốc tiểu đường, ăn kiêng, người đàn ông hôn mê vì hạ đường huyết, triệu chứng giống đột quỵSống khỏe -
GĐXH - Sau thời gian tự ý ngừng thuốc điều trị tiểu đường và ăn kiêng quá mức, người bệnh bất ngờ co giật, hôn mê, đường huyết hạ nặng với biểu hiện giống đột quỵ.
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.
Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biếtSống khỏe -
GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.
7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏeSống khỏe -
Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.
Người đàn ông 35 tuổi huyết áp tăng cao thừa nhận 3 thói quen nhiều người Việt đang mắcSống khỏe -
GĐXH - Bác sĩ xác định nhiều năm hút thuốc lá, thiếu ngủ và béo bụng là những yếu tố góp phần khiến huyết áp tăng cao, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim...
Người phụ nữ 69 tuổi sốt xuất huyết nguy kịch, phải lọc máu xuyên đêm để giữ mạng sốngSống khỏe -
GĐXH - Bác sĩ cảnh báo người cao tuổi và người có bệnh nền khi bị sốt xuất huyết là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí tử vong nếu phát hiện muộn.
Đau bụng kéo dài, người phụ nữ 37 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện khối u thận gần bằng quả thận đã vỡSống khỏe -
GĐXH - Đau âm ỉ vùng bụng và hông lưng phải kéo dài hơn một tuần, chị Loan (37 tuổi) đi khám và bất ngờ được phát hiện khối u thận kích thước gần bằng quả thận bình thường đã vỡ.