Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng

Thứ hai, 14:30 13/07/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể, nhưng hiệu quả bổ sung còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống omega-3 cùng bữa ăn có chất béo lành mạnh như quả bơ, dầu ô liu, quả óc chó, hạt chia hoặc cá béo để tăng khả năng hấp thụ và phát huy tối đa công dụng.

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng - Ảnh 1.

5 thực phẩm nên ăn khi uống omega-3 để cơ thể hấp thụ tốt hơn

Uống omega-3 với gì để hấp thụ tốt nhất? 5 thực phẩm chuyên gia khuyên nên ăn cùng - Ảnh 2.Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

 

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