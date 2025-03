Cây cảnh có tên Bình an hợp với nhiều mệnh nhưng tốt nhất là mệnh sau để tiêu trừ năng lượng xấu, vượt qua khó khăn, có được hạnh phúc

Đặc điểm cây bình an để bàn

Cây bình an có danh pháp khoa học là peperomia angulata, thuộc họ Hồ Tiêu. Đây chính là giống cây có nguồn gốc từ châu Phi, hiện được phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Tại nước ta, cây bình an được lựa chọn làm cây cảnh trang trí nội thất, cây cảnh trang trí trong văn phòng làm việc. Nhờ hình dáng bên ngoài nhỏ gọn, đẹp mắt, loại cây này mang lại rất nhiều lợi ích trong việc trang trí cảnh quan phong thủy.

Cây bình an để bàn là giống cây thân thảo, sinh trưởng tập trung thành dạng bụi với chiều cao trong khoảng 30 – 40cm. Lá cây có màu xanh lục, gân lá nổi rõ lên trên bề mặt, mép lá nguyên. Lá cây thường mọc đối xứng nhau, chiều dài của một chiếc lá trưởng thành trong khoảng 6 – 8cm. Giống thực vật này sinh trưởng khá nhanh chóng, chúng có khả năng leo bám tốt nếu chúng ta làm giàn leo cho cây. Chính vì vậy, loại cây này thường được trang trí cho những không gian hẹp, để bàn làm việc, phòng khách…

Cây bình an tím

Cây bình an tím chính là giống cây bình an có mặt lá dưới màu tím, mặt trên có màu xanh đậm. Loại cây này chính là kết quả của quá trình lai giống tự nhiên. Nhờ màu sắc bắt mắt nên rất nhiều người yêu thích trồng loại cây này hơn cây bình an thông thường.

Cây bình an thân gỗ

Cây bình an là giống thực vật thân thảo, có thể sinh trưởng thành dạng dây leo. Cái tên bình an mang nhiều ý nghĩa về sự hạnh phúc, an yên. Do đó, nhiều người hay nhầm lẫn cây bình an với cây hạnh phúc, thậm chí cây hạnh phúc còn được đặt luôn cho cái tên là cây bình an thân gỗ.

Cây bình an hợp mệnh gì?

Với cái tên gọi bình an, loại cây này mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp về sự may mắn, niềm vui, sự bình an, hạnh phúc cho người sở hữu. Việc trang trí những chậu cây bình an trong nhà chính là cách để cầu chúc cho gia đình luôn gặp nhiều may mắn, giúp xua tan đi những khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Trong phong thủy, cây bình an có khả năng mang lại sức khỏe dồi dào cho tất cả các thành viên trong gia đình, đẩy lùi những luồng khí xấu, tiêu trừ âm cơ, từ đó mang lại nguồn sinh khí tốt cho ngôi nhà.

Cũng giống như nhiều loại cây cảnh phong thủy khác, cây bình an sẽ mang tới cho gia chủ sự may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống. Vì vậy, đây là loại cây được ưa chuộng trồng và trang trí nhiều ở các quán cafe, văn phòng làm việc. Cái tên bình an vốn dĩ có ngụ ý rất tốt, cây chính là một vật phẩm phong thủy có khả năng bảo hộ gia trạch được bình an, phát triển thuận lợi, cầu phúc, cầu tài. Khi trồng loại cây này trong không gian sống, gia chủ sẽ được bảo hộ về cả mặt tinh thần và vật chất. Cây giúp thư giãn đầu óc, tạo nên không khí hòa hợp, thoải mái, ung dung trong gia đình.

Đây là loại cây không đòi hỏi quá nhiều về điều kiện sống nên việc thích nghi đến môi trường và điều kiện chăm sóc cũng không khó.

Cây bình an mang ý nghĩa về sự may mắn, hạnh phúc nên cây phù hợp với cả 5 bản mệnh trong ngũ hành. Tuy nhiên, cây mang màu xanh lá nên sẽ phù hợp nhất với người có bản mệnh Mộc. Để cây này mang lại ý nghĩa tích cực nhất cho gia chủ thì những vị trí phong thủy phù hợp chính là ban công, phòng khách.

Cách trồng cây bình an

Cho đất trồng vào 2 phần 3 chậu trồng, đặt cây vào hố trồng và lấp đất cho đầy chậu. Nén nhẹ đất và tưới nước cho cây 1 ngày/2 lần bằng bình phun sương để giữ ẩm cho cây. Ngay sau khi trồng, cần bón thêm phân bón kích thích ra rễ theo chu kỳ 7 ngày/1 lần.

Cách chăm sóc cây bình an thủy sinh

Cây bình an có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện đất trồng và thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu tâm tới ánh sáng, nước tưới và dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là những cây bình an thủy sinh.

Điều kiện ánh sáng và nhiệt độ: Nên trồng cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, tốt nhất nên đặt cây ở một vị trí cố định như cửa sổ, hiên nhà, dưới tán cây lớn hoặc dưới đèn điện nơi thoáng gió.

Dinh dưỡng: Nên tiến hành thay nước cho cây theo chu kỳ 1 tháng/1 lần, mỗi khi thay nước thì chúng ta nên hòa cùng phân dinh dưỡng cho cây.

Sâu bệnh: Cây bình an thủy sinh ít khi bị sâu bệnh tấn công, tuy nhiên chúng ta cần chú ý quan sát các biểu hiện lạ để tìm ra nguyên nhân và giải quyết.

