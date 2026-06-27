Cây để bàn làm việc tuổi Đinh Tỵ giúp thu hút vượng khí
GĐXH - Một cây cảnh hợp bản mệnh bày trên bàn làm việc, trong văn phòng sẽ giúp hỗ trợ gia chủ có một tinh thần làm việc tốt, biết nắm bắt thời cơ để thành công hơn trên con đường công danh sự nghiệp.
Cây cảnh để bàn hợp người tuổi Tân Tỵ (1941, 2001) – mệnh Kim
Người tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim nên khi chọn lựa cây trồng nên chọn những loại cây có màu trắng hoặc ghi thuộc hành Kim hoặc màu nâu vàng thuộc hành Thổ mang ý nghĩa tương hợp và tương sinh với mệnh Kim.
Những loại cây được cho là phù hợp với người tuổi Tân Tỵ bạn không nên bỏ qua như: Cây trúc phát tài, cây may mắn, cây cọ nhật, cây ngọc ngân…
Người tuổi Tân Tỵ nên tránh chọn những loại cây có màu đỏ và xanh nước biển vì sẽ tương khắc với mệnh Kim.
Cây cảnh để bàn hợp người tuổi Quý Tỵ (1953, 2013) – mệnh Thủy
Người tuổi Qúy Tỵ thuộc mệnh Thủy. Người mệnh này hợp với những loại cây có màu xanh nước biển hoặc trắng vì đều là những màu tương sinh với Thủy.
Những màu này mang ý nghĩa tương hợp và tương sinh sẽ giúp hỗ trợ họ khai thông tài vận và may mắn cho gia đình.
Nếu bạn là người tuổi Quý Tỵ thì nên bày trên bàn làm việc hoặc để ở góc văn phòng của mình những loại cây như: Cây địa lan trắng, cây lan chi, cây hoa giấy màu trắng, cây lưỡi hổ.
Người tuổi này nên tránh những cây cảnh có màu nâu hoặc vàng hay xanh lá cây. Đây là những mày thuộc hành Thổ mà Thổ khắc Thủy nên không tốt cho người mệnh này.
Cây để bàn tuổi Ất Tỵ (1965) – mệnh Hỏa
Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh Hỏa. Người mệnh này hợp với những cây cảnh có hoa hoặc lá màu màu xanh lá cây, màu đỏ, màu vàng.
Chính vì thế khi chọn lựa cây cảnh nên chú ý chọn cây có màu sắc tương đồng với màu đỏ, xanh lá cây để giúp họ gia tăng thêm tài vận và may mắn, công danh sự nghiệp thăng tiến gia đình hạnh phúc bình an.
Những loại cây có thể chọn lựa phù hợp với người tuổi này là: Cây hồng môn, cây tre, cây sen, cây đào, cây trúc, cây mai và cây kim tiền.
Người tuổi Ất Tỵ lưu ý tránh những loại cây có màu xanh nước biển, cây nâu vàng vì các màu này tương khắc với mệnh Hỏa nên không mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.
Cây cảnh để bàn hợp người tuổi Đinh Tỵ (1977) – mệnh Thổ
Người tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Tuổi này hợp với những cây cảnh có lá hoặc hoa màu nâu, vàng hoặc đỏ. Đây là những màu sắc tương sinh, tương hợp sẽ giúp người tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều may mắn an khang thịnh vượng.
Theo đó cây để bàn tuổi Tỵ – Đinh Tỵ 1977 hợp phong thủy nên ưu tiên chọn các loại như: cây hồng môn, cây hoa giấy, cây anh thảo, cây vạn lộc… sẽ giúp thu hút tài lộc.
Lưu ý người tuổi này nên tránh các loại cây có màu trắng, xanh lá cây vì tương khắc với mệnh Thổ có thể khiến gia đình hao tốn của cải và không may mắn trong công việc.
Cây cảnh để bàn hợp người tuổi Kỷ Tỵ (1989) – mệnh Mộc
Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh Mộc phù hợp với những cây có màu xanh lá cây, xanh nước biển sẽ giúp bản thân gặp nhiều may mắn và gia đình an khang thịnh vượng.
Những loại cây cảnh phù hợp với người tuổi này là: Cây ngọc ngân, cây phát tài, cây thanh tâm, cây sung, cây thiên tuế. Chủ nhân tuổi này cũng ưu tiên trồng các loại cây thủy sinh (trồng cây dưới nước), bởi Thủy sinh Mộc, sẽ hỗ trợ người mệnh Mộc gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, tài vận.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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