Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?
GĐXH - Theo phong thủy, cây xanh trong nghĩa trang và khu lăng mộ có khả năng thu hút sinh khí tốt, đồng thời hóa giải những điều xấu, giúp phần mộ được an lành.
Lý do nên trồng cây xanh ở lăng mộ
Khu lăng mộ không chỉ là nơi yên nghỉ của cha mẹ ông bà tổ tiên trong gia đình dòng họ mà còn là đại diện cho linh khí của cả dòng tộc.
Chính vì thế, tất cả những gì liên quan tới công trình tâm linh này đều phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, hợp chuẩn phong thủy. Con cháu cũng phải tìm hiểu kỹ nên trồng cây gì ở khu lăng mộ để đảm bảo phong thủy, bảo đảm được linh khí nơi đây.
Chúng ta thường thấy khu mộ thường được trồng rất nhiều cây xanh, hoa cỏ để tạo thêm sinh khí hóa giải những tà khí của môi trường xung quanh gây ra. Không những thế, trồng cây ở mộ còn giúp tạo nên thẩm mỹ đẹp hơn cho toàn thể khu lăng mộ.
Theo phong thủy, cây cối tiếp linh khí của đất trời và nếu cây được trồng ở khu lăng mộ thì cây còn có khả năng kết nối giữa con người với tự nhiên, giữa người sống với người đã mất.
Mỗi khi nhìn vào khu lăng mộ được trồng nhiều cây xanh tươi tốt thì có thể thấy đây là khu đất lành, có âm trạch tốt. Những điều này giúp cho con cháu trong dòng họ được hưởng nhiều phước đức về sau.
Trồng cây phong thủy ở khu lăng mộ không những tạo sinh khí tốt mà còn giúp hóa giải điều xấu, tạo ra những năng lượng tích cực. Giúp cho người đã khuất có nơi an nghỉ mát mẻ, an lành, giúp cho con cháu được phù hộ, có sức khỏe, tài lộc, bình an.
Nên trồng cây gì ở khu lăng mộ?
Cây hoa cúc vạn thọ
Bạn có thể trồng cúc vạn thọ xung quanh khu vực lăng mộ giúp không gian đẹp hơn, sạch sẽ, thanh thoát cho nơi linh thiêng.
Không những thế hoa cúc tượng trưng cho lòng thành kính, sự nhớ ơn của con cháu đối với người đã khuất, hoa có mùi thơm dịu nhẹ giúp cho người cõi âm luôn bình yên, không bị ma quỷ khác quấy phá mang lại sự bình yên và tĩnh lặng cho mộ phần.
Cây hoa gạo
Cây gạo được trồng nhiều tại các cổng làng, trước ngôi đền, trong chùa hoặc khu mộ. Trồng cây gạo không chỉ vì nó có hoa đẹp mà còn vì nó có khả năng kết nối được giữa trời và đất.
Đặc điểm của cây gạo là cao, thẳng đứng, có rất nhiều nhánh, trông giống một chiếc thang bắc lên trời nên theo quan niệm tâm linh cây có khả năng bảo vệ linh hồn của người đã khuất, kết nối tâm linh giữa con cháu trong nhà với người đã ra khuất.
Cây hoa đại
Đây cũng là một loại cây phong thủy được trồng nhiều ở khu lăng mộ, chùa chiền, lăng tẩm, nhà thờ họ… với ưu điểm của cây là sự chịu hạn tốt, sinh trưởng nhanh.
Cây đại có tán lá rộng, thân cây thẳng và cao vút, cây đại là biểu tượng của sự linh thiêng, cao quý, vươn lên mạnh mẽ và trường tồn với thời gian. Cây đại mang lại sự thanh tịnh, thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn đối với tổ tiên.
Cây thông
Với hình dáng cứng cáp, bền vững, cây thông thể hiện sự kiên cường, bền bỉ và khí chất của một người quân tử. Cây thông giúp khu vực mộ phần thêm yên bình và trang nghiêm.
Ngoài ra, cây còn là biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và khả năng thu hút tài lộc, phú quý. Nó tượng trưng cho sự trường tồn, vững chãi, mang lại may mắn và sức khỏe cho gia đình.
Trồng cây thông tại mộ phần sẽ giúp kết nối các thế hệ trong gia đình, khẳng định sự gắn bó và truyền thống lâu đời. Dáng cây thông cao hiên ngang dưới mọi tác động của thời tiết, là tấm gương cho muôn đời sau học tập.
Cây hoa mẫu đơn
Cây hoa mẫu đơn rất dễ chăm sóc và có sức sống tốt, có hoa màu đỏ rực và được trồng rất phổ biến trong các khu lăng mộ.
Theo quan niệm nhân gian, màu sắc đỏ rực của hoa sẽ mang đến nhiều hạnh phúc, thịnh vượng, giúp xua tan tà khí và ngăn chặn những điều xui rủi, kém may mắn.
Trồng cây hoa mẫu đơn ở khu lăng mộ sẽ giúp tạo nên một vẻ đẹp thoát tục cho toàn thể khu lăng mộ, thể hiện sự thành kính, tôn nghiêm của con cháu đối với dòng họ tổ tiên nhà mình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?Ở - 34 phút trước
GĐXH - Hũ gạo là vật dụng hầu như nhà nào cũng có. Vậy bạn đã biết cách lựa chọn hình dáng, màu sắc hũ gạo như thế nào, chất liệu ra sao, đặt hũ gạo ở vị trí nào trong nhà hay chưa? Hãy tìm hiểu cách xếp đặt hũ gạo hợp phong thủy, hút tài lộc về nhà.
Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’Ở - 16 giờ trước
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lưu ý những điều dưới đây để thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành được suôn sẻ, mang lại tài lộc.
Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phầnỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Phong thủy âm trạch có ảnh hưởng rất lớn đến khí vận, tài vận của người còn sống. Vậy trong phong thủy âm trạch có những điều gì cấm kị và cần chú ý đến? Hãy đọc bài viết sau.
Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Số lượng tráp ăn hỏi không chỉ phụ thuộc vào điều kiện gia đình mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Mỗi con số đều ẩn chứa một lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân bền vững, viên mãn.
Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Thanh minh, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị lễ vật, thu xếp thời gian đi tảo mộ và làm mâm cúng gia tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi quen thuộc vẫn khiến không ít người băn khoăn: nên cúng ở nhà trước hay ngoài mộ trước mới đúng lễ nghi?
Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà luôn cần được bảo vệ khỏi khí xấu. Theo phong thủy, tìm hiểu linh vật trấn trạch để mang lại bình an, tài lộc cho gia đình và bảo vệ sức khỏe mọi thành viên.
Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.
Thanh Minh 2026 không chỉ có ngày chính lễ 5/4, còn nhiều ngày đẹp tảo mộ trong tiết Thanh minh ít người biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Thanh Minh 2026 rơi vào ngày 5/4, nhưng nếu không kịp tảo mộ đúng ngày, người dân vẫn có thể lựa chọn nhiều ngày đẹp trong tiết Thanh Minh.
Những điều cần biết về nhà để tránh nghèo khó trong năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Các bậc phong thủy sư từ ngàn xưa đã đúc kết rằng: Khí trong nhà ra sao đều biểu hiện qua hình tượng bên ngoài cửa. Vì vậy, một khi khu vực minh đường trước cửa bị uế khí xâm lấn thì vận trình của gia chủ có thể không gặp may.
Giải mã ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn ở nữ giớiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Các bạn nữ thường chọn đeo những chiếc nhẫn có thiết kế nhẹ nhàng, trang trí tinh tế, đẹp mắt, thay vì những chiếc nhẫn bản to. Ý nghĩa các vị trí đeo nhẫn nữ cụ thể như sau:
Đây mới là thời điểm thay hũ gạo muối trên bàn thờ Thần tài thu hút tài lộc cho gia đìnhỞ
GĐXH - Việc thay hũ gạo, muối và nước không thể thực hiện tùy tiện mà cần có thời điểm thích hợp để mang lại hiệu quả về mặt tâm linh. Dưới đây là những thời điểm quan trọng mà gia chủ nên thay hũ gạo, muối và nước trên bàn thờ Thần tài.