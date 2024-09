Cha chồng vác súng AK dọa con dâu

Ngày 10-9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bàn giao vụ việc người đàn ông tàng trữ 3 khẩu súng quân dụng cho cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.



Công an khám xét nhà ông Đặng Thanh Quý

Theo điều tra ban đầu, sáng 9-9, giữa vợ chồng ông Đặng Thanh Quý (66 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và người con dâu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bực tức vì cho rằng con dâu hỗn láo với cha mẹ chồng, ông Quý đã vác 1 khẩu súng AK, bên trong có 20 viên đạn ra dọa. Thấy vậy, người con dâu sợ hãi bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo.

Ông Đặng Thanh Quý vác khẩu súng quân dụng ra đe dọa con dâu

Ngay sau đó, Công an huyện Cư Kuin đã triển khai lực lượng đến nhà ông Quý làm rõ vụ việc. Tại đây, ông Quý đã tự nguyện giao nộp khẩu súng trên cùng 20 viên đạn.

2 khẩu súng K54 thu giữ trong nhà ông Quý

Tiến hành khám xét nơi ở của ông Quý, lực lượng công an đã thu giữ thêm 2 khẩu súng K54 có gắn hộp tiếp đạn, bên trong có 14 viên đạn.

Bước đầu, ông Quý khai nhận khoảng năm 2003 - 2004, ông làm bảo vệ, kiêm thủ kho cho một Công ty Cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin. Thời điểm này, ông Quý được công ty giao trách nhiệm quản lý 3 khẩu súng trên cùng 34 viên đạn để thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ kho, xưởng.

Đến năm 2018, ông Quý nghỉ hưu nhưng không giao nộp súng cho công ty mà mang về nhà cất giấu.