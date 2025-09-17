Cha ở TPHCM nhịn đói, đội mưa khóc tìm con, vỡ oà khi nhận tin vui
Phát hiện con gái tật nguyền rời khỏi nhà không rõ nguyên nhân, người cha ở TPHCM nhịn ăn, đội mưa tìm kiếm trong nước mắt.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo mưa, rơi nước mắt cầu cứu mọi người tìm giúp con gái đi lạc. Trong clip, anh cho biết con gái sinh năm 2010, lấy xe đạp rời nhà từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa về.
Phát hiện con mất tích, anh tất tả dầm mưa tìm suốt buổi chiều nhưng không gặp. Lo sợ điều chẳng lành, anh hoang mang, bật khóc, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.
Người đàn ông trong clip là anh Nguyễn Hiếu Trung (SN 1990, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ, nay là xã An Long, TPHCM). Anh kể, sáng 14/9, sau khi cùng vợ đi cạo mủ cao su về, anh không thấy con gái lớn là N.T.T.T. (SN 2010) ở nhà.
Ban đầu, anh nghĩ con sang nhà ông bà nội chơi. Nhưng khi vợ sang tìm, gọi con về ăn trưa, bé không có ở đó. Vì con gái khiếm thính, không nói được bẩm sinh, lại ít khi đi chơi xa nên vợ chồng anh vô cùng lo lắng. Cả gia đình đi tìm khắp nơi.
Anh kể: “Vì con câm, điếc bẩm sinh nên gia đình tôi rất thương. Bé đi lạc, ai cũng lo lắng, tất tả đi tìm".
Không tìm được con, anh trình báo công an rồi tiếp tục dầm mưa đi tìm. Anh Trung cho biết, bé rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp hiệu Martin màu trắng, mặc quần dài màu đen, áo khoác màu đen.
"Tìm kiếm một lúc, tôi được người dân cho biết, con đi về đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Tôi đi tìm nhưng không gặp.
Cuối ngày, trời mưa lớn tìm mãi không thấy con, biết khi đi con không mang theo tiền, lại tật nguyền, tôi càng lo lắng. Vì vậy, khi có người quay phim để đăng lên mạng nhờ hỗ trợ, tôi đã rơi nước mắt”, anh Trung nghẹn ngào kể.
Niềm vui bất ngờ
Tối cùng ngày, sau khi đoạn clip lan tỏa, anh Trung bất ngờ nhận cuộc gọi từ Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An - nơi bé T. đang theo học. Các thầy cô cho biết, T. đang ở trung tâm.
Anh Trung lập tức đến đón con. Gặp lại con gái, anh thấy bé mệt mỏi, kiệt sức. Đôi dép của bé mòn vẹt vì phanh xe hỏng, em phải dùng chân mang dép ma sát vào bánh xe để giảm tốc.
Về nhà, T. kể em rời nhà lúc 6h sáng, một mình đạp xe hơn 50km để đến trung tâm lúc 19h. Khi đi, em chỉ mang theo 20.000 đồng, đủ mua nước uống dọc đường, không có gì ăn.
Anh Trung thông tin: “Trước đó, vợ tôi đã đến trung tâm tìm con nhưng không thấy. Tôi cũng không ngờ con có thể một mình đạp xe từ nhà đến trung tâm như vậy. Bởi khoảng cách từ nhà đến đó khá xa.
Trước đây, đầu tuần tôi đưa con đi học bằng xe máy, chiều thứ Sáu mới đón về. Khi đưa con đi, tôi cũng đi nhiều đường khác nhau, hiếm khi đi trên một cung đường duy nhất.
Khi gặp con, tôi có hỏi vì sao lại tự đạp xe đến lớp. Tuy nhiên, vì còn hoang mang, lo lắng và mệt mỏi, con chỉ nói muốn đến trung tâm sớm để hôm sau vào học. Thấy con mệt, sợ, tôi cũng không hỏi thêm mà để con nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe.
Cả ngày hôm đó, vợ chồng tôi quên ăn uống, dầm mưa đi tìm con trong lo sợ, hoang mang. Vì vậy khi gặp được con, chúng tôi vui lắm”.
Gia đình anh Trung có 2 con, T. là con đầu. Khi con hơn 2 tuổi, anh phát hiện bé có dấu hiệu bất thường, đưa vào trung tâm can thiệp sớm.
Do con không thể nghe, nói, gia đình phải kiên nhẫn gấp nhiều lần cha mẹ bình thường để chăm sóc và dạy dỗ. Ở nhà, T. giao tiếp với bố mẹ bằng ký hiệu, sau khi đi học thì viết ra giấy.
Tại quê nhà, vợ chồng anh Trung không có đất canh tác. Để mưu sinh, nuôi 2 con đi học, anh và vợ phải đi cạo mủ cao su thuê. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng anh vẫn yêu thương, chăm lo cho 2 con đến trường đầy đủ.
