Mang thai lần 3, sản phụ nặng 140kg đối mặt tiền sản giật nguy hiểm

Sản phụ béo phì nặng, mắc tiền sản giật nguy hiểm khi mang thai

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp nhận một sản phụ mang thai lần thứ ba trong tình trạng nguy cơ rất cao. Khi nhập viện ở tuần thai 37 tuần 6 ngày, sản phụ nặng tới 140kg và mắc tiền sản giật nặng với chỉ số huyết áp lên tới 197/120 mmHg.

Theo chia sẻ, trước lần mang thai đầu tiên, sản phụ chỉ nặng khoảng 50kg. Tuy nhiên sau mỗi lần sinh con, cân nặng tăng dần và đến thai kỳ này đã ở mức béo phì nghiêm trọng.

Tiền sử sản khoa của sản phụ cũng ghi nhận nhiều yếu tố nguy cơ. Năm 2013, sản phụ sinh thường em bé nặng 3kg. Đến lần sinh thứ hai năm 2018, sản phụ phải mổ lấy thai do thai to với cân nặng 4,5kg. Trong lần mang thai này, sản phụ tiếp tục tăng thêm 13kg và thai nhi cũng phát triển lớn.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy cơ rất cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, tiền sản giật nặng và thai to, có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm trong quá trình sinh mổ.

Ca mổ lấy thai nhiều thách thức vì sản phụ nặng 140kg

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Lê Duy Toàn – Trưởng khoa Sản tự nguyện D4 trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng ekip gây mê hồi sức do ThS.BS Nguyễn Nhật Hoan – Phó khoa Gây mê hồi sức tự nguyện phụ trách.

Theo các bác sĩ, khó khăn lớn xuất hiện ngay từ khâu gây mê. Với sản phụ có cân nặng quá lớn, lớp mỡ dày cùng nhiều yếu tố bệnh lý đi kèm khiến việc gây tê tủy sống trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với các ca mổ thông thường.

Bên cạnh đó, quá trình phẫu thuật cũng tiềm ẩn nguy cơ chảy máu cao, nguy cơ huyết khối, nhiễm trùng hậu phẫu và nhiều biến chứng khác thường gặp ở sản phụ béo phì.

Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chuyên môn của ekip gây mê hồi sức và phẫu thuật viên, ca mổ đã diễn ra an toàn. Một bé trai nặng 4,6kg chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ.

Sau sinh, em bé được theo dõi sát tại khoa Sơ sinh để kiểm soát các nguy cơ thường gặp ở trẻ sơ sinh cân nặng lớn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Béo phì khi mang thai làm tăng nguy cơ biến chứng sản khoa

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ là yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.

Đặc biệt, với những trường hợp đã có tiền sử mổ lấy thai và thai nhi quá lớn, nguy cơ tai biến sản khoa sẽ càng cao hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên kiểm soát cân nặng trước khi mang thai, duy trì chế độ ăn uống khoa học, khám thai định kỳ đầy đủ và theo dõi thai kỳ tại các cơ sở y tế chuyên sâu để được phát hiện sớm, quản lý kịp thời các yếu tố nguy cơ.

Việc theo dõi sát trong thai kỳ không chỉ giúp hạn chế biến chứng tiền sản giật mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi trong quá trình sinh nở.

